Da li biste ga probali?

Da li biste ga probali?

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Edukator na temu vina, Aleksandar Marinković, poznat na mrežama i kao Dnevna doza vina, objavio je video o piću po imenu klaker i sve svoje starije pratioce vratio gotovo vek unazad.

Šta je klaker?

Kao preteča svih današnjih gaziranih pića, klaker je bilo jedno od retkih osvežavajućih pića koje se pilo šezdesetih godina prošlog veka.

Sastoji se primarno od šećernog sirupa od vode i šećera, gazirano je zbog dodatka soda vode, i ima i dodatak koji mu daje atraktivnu boju i ukus. Tada, najčešće boje bile su crvena, žuta ili braon, a arome kruška, malina, narandža i karamela.

Specifično piće zahtevalo i specifičnu distribuciju

Tvorac svakog klakera bio je sodadžija, a sok se sipao u posebne staklene flaše sa porcelanskim zatvaračima, koje su nekada znale da sadrže i kliker, po čemu je piće i dobilo naziv.

Pogledajte u nastavku šta je Aleksandar imao da ispriča o klakeru:

Klaker je prodavan odmah nakon njegove proizvodnje ili direktno u poslastičarnici ili je razvožen na posebnom biciklu sa učvršćenom prikolicom s prednje strane, ograđenom žičanom mrežom, a na kojoj su u ogromnim posudama bile poređane staklene flaše klakera, okružene komadima leda.

Nakon popijenog soka, prodavac je kasnije navraćao da pokupi staklene flaše.

Jeste li vi probali klaker?

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