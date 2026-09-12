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U najavi nove sezone kviza "Superpotera", koja startuje ove subote u 21 sat na Prvom programu RTS, izdvojeno je pitanje koje se tiče godina Zdravka Čolića, a koje je čak uspelo i da zbuni takmičarku.

Pitanje je glasilo: Koje godine je rođen Zdravko Čolić?

Nakon što je pročitao pitanje, voditelj Jovan Memedović je imao upadicu: "Ih, baš treba da mu otkrijemo godine, nema smisla."

Na šalu se nadovezala takmičarka Anja, koja je konstatovala da je situacija nezgodna.

Među ponuđenim odgovorima bile su 1941, 1951. i 1961. godina.

"Pa, ako ja dobro ovo poznajem, trebalo bi da je stariji nešto od mojih roditelja, dakle moj odgovor bi bio pod A... hilj... moja majka... Čekajte, ja sam omašila celu jednu deceniju. Pod B je moj odgovor - pedeset prve godine", bio je konačan odgovor takmičarke Anje.

U galeriji pogledajte fotografije Zdravka Čolića:

Trudi se da bude neprimećen Foto: MONDO/Matija Popović, Filip Plavčić, ATA images

Nakon što je signalizirano da je odgovor tačan, usledio je aplauz u studiju, a Memedović se nadovezao šalom i obratio se Zdravku Čoliću:

"Dobro je. Izvini, Zdravko, ako gledaš ovo, izvini molim te."

"Nadam se da Zdravko Čolić neće gledati, šta da kažem", zaključila je takmičarka.

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Video: Jovan Memedović uzeo zmiju u ruke

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Jovan Memedović uzeo zmiju u ruke Izvor: Instagram