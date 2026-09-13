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Dnevni horoskop za 13. septembar. Šta znake horoskopa očekuje ove nedelje pogledajte u detaljnoj astrološkoj prognozi.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je dan koji donosi nalet energije i želju da završite ono što ste dugo odlagali. Na poslu ćete lako privući pažnju svojim idejama, ali pazite da ne reagujete impulsivno. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji može razjasniti nedoumice, dok će vam prijati fizička aktivnost kako biste se oslobodili napetosti.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Nedelja vam donosi potrebu za mirom i uživanjem u sitnicama. Porodična atmosfera biće posebno prijatna, a neko vam može uputiti lep gest koji će vam izmamiti osmeh. Slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju osobu koja deli slična interesovanja. Obratite pažnju na ishranu i odmor.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaša radoznalost danas dolazi do izražaja. Očekuje vas zanimljiv susret ili razgovor koji može otvoriti nova vrata. Ako planirate kraće putovanje, sve će proteći bolje nego što očekujete. U ljubavi budite otvoreni prema tuđim osećanjima, jer će iskrenost biti ključ dobrog odnosa.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Emocije će biti izraženije nego inače, ali će vam upravo one pomoći da donesete pravu odluku. Moguće je da ćete provesti više vremena sa porodicom ili dragim prijateljima. Finansijska situacija zahteva malo više opreza, pa izbegavajte nepotrebne troškove.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Bićete u centru pažnje gde god da se pojavite. Vaša harizma privlači ljude, a neko bi mogao da vam uputi kompliment koji će vam prijati. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci, naročito ako napravite prvi korak. Veče je idealno za izlazak ili druženje.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Dan je odličan za organizaciju i završavanje obaveza koje su ostale po strani. Vaša smirenost pomoći će vam da rešite jedan problem bez mnogo stresa. U emotivnim odnosima izbegavajte preteranu analizu i dozvolite sebi da više uživate u trenutku.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je prijatan dan ispunjen lepim razgovorima i harmonijom. Ako ste planirali susret sa dragim osobama, atmosfera će biti opuštena i vesela. Slobodne Vage mogle bi da dobiju neočekivanu poruku koja će probuditi leptiriće u stomaku.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Intuicija će vas danas voditi u pravom smeru. Moguće je da ćete otkriti nešto što vam je ranije promaklo. U ljubavi je vreme za iskrenost, dok će na poslovnom planu biti korisno da sačekate pravi trenutak pre nego što donesete važnu odluku.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Poželećete promenu, makar ona bila mala. Dan je povoljan za izlete, nova iskustva i druženje sa ljudima koji vas inspirišu. U ljubavi vas očekuje više smeha i spontanosti, a dobro raspoloženje pratiće vas do kraja dana.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Bićete fokusirani na ono što želite da postignete, čak i tokom vikenda. Vaša upornost može doneti rezultate, ali ne zaboravite da odvojite vreme za odmor. Bliska osoba mogla bi da vam pruži podršku koja će vam mnogo značiti.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Inspiracija će vas pratiti tokom celog dana. Moguće je da ćete dobiti zanimljivu ideju ili poziv koji će vam promeniti planove. U ljubavi budite otvoreni za iznenađenja, jer bi neko mogao da pokaže interesovanje na neočekivan način.

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dan vam donosi mirniji ritam i priliku da se posvetite sebi. Kreativnost će biti naglašena, pa će vam prijati umetnost, muzika ili boravak u prirodi. U emotivnim odnosima nežnost i razumevanje učvrstiće vaše veze, a veče donosi osećaj zadovoljstva i unutrašnjeg mira.