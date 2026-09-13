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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: U radnoj sredini naći ćete se u centru pažnje. Mogli biste da se žalite da ste preopterećeni i da radite više za druge nego sami za sebe, no na kraju će se vaš trud isplatiti. Međutim, izloženost stresu teško ćete izbeći.

Ljubav: Više ćete dobiti od partnera ako mu budete pokazivali nasmešenu i raspoloženu stranu svoje prirode, umesto da ga dočekujete s kritikom i namrgođenim izrazom lica. Potrudite se oko njega, razgovarajte, pokažite dobru volju. Međutim, moguće su i svađe.

Zdravlje: Mogli biste da imate izraženijih zdravstvenih tegoba pa obavite pretrage. Mučiće vas i psihički umor koji će prouzrokovati nerešeni međuljudski odnosi, naročito porodični. Žene ovog znaka su opterećene kućnim poslovima.

Najbolji dan: 17. septembar

Najlošiji dan: 13. septembar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Zvezde će istaći vaše umetničke i kreativne potencijale. Mogla bi da vam se pružiti prilika za javni nastup, izložbu ili promociju, što nikako ne biste smeli da propustite. Ostvarivaćete zamišljeno.

Ljubav: Obratite pažnju na svaki detalj ili situaciju koja bi mogla da vas uznemiri. Ako dođe do zahlađenja u braku, potrudite se da odmah reagujete i s partnerom razasnite nejasnoće. Ne dozvolite da prerastu u krupan problem koji ćete posle teško rešiti.

Zdravlje: Imaćete obilje fizičke energije, ali psihički ćete osećati umor. Preopterećeni ste poslom i drugim obavezama pa ne stignete da mislite na sebe. Pronađite malo slobodnog vremena za aktivnosti koje vas raduju.

Najbolji dan: 19. septembar

Najlošiji dan: 14. septembar

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

žPosao: Aktivnije ćete se uključiti u poslovna zbivanja, razgovarati o teškoćama i pronalaziti nove načine za njihovo rešavanje. Originalnim idejama podići ćete kvalitet poslovanja na viši nivo.

Ljubav: Ako već duže vremena gajite simpatije prema svom kolegi, pružiće vam se prilika da razmenite osećanja i produbite odnos. Biće dovoljno da vam ta osoba uputi osmeh ili lepu reč, pa da vam ulepša dan i učini vas srećnim i zadovoljnim.

Zdravlje: U odličnom ste periodu, pa vašem zdravlju ne prete poremećaji. Osećaćete se sjajno! Boravak na svežem zraku i redovno kretanje pomoći će vam da održite dobru formu, ali i sjajno raspoloženje.

Najbolji dan: 13. septembar

Najlošiji dan: 18. septembar

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Mogući su dobici preko partnerskih odnosa ili novac dobijen preko nasledstva. Obrazovanje i poslovno usavršavanje biće važni, pa će vam se rad na usavršavanju znanja višestruko isplatiti.

Ljubav: Odnos s partnerom će se poboljšati. Biće još uvek nadmudrivanja i pametovanja ko je od vas dvoje više u pravu, ali bitno smirenije ćete to primati k srcu. Samci, osoba koju ste nekad jako voleli i niste preboleli mogla bi opet da uđe u vaš život.

Zdravlje: Bićete odlično raspoloženi i zabavni, pa ćete se odazivati pozivima prijatelja za izlaske. Međutim, Mars u vašem znaku upozorava: klonite se prevelikih fizičkih naprezanja i svega što vas izlaže stresu i gubitku energije.

Najbolji dan: 15. septembar

Najlošiji dan: 19. septembar

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Raspolagaćete zavidnom količinom energije i entuzijazma. Unutrašnji motor teraće vas na aktivnost, a ambicije vam, uprkos preprekama, neće dozvoliti odmor i odustajanje. Bićete ambiciozni.

Ljubav: Ako smatrate da svom partneru možete da oprostite greške, zanemarivanje ili čak neveru iz prošlosti, vaša veza ima perspektivu. Više se potrudite oko voljene osobe. Mnogi samci će sresti osobu u koju će se zaljubiti i s kojom će zasnovati vezu punu protivrečnosti.

Zdravlje: U odličnom ste periodu, puni energije i dobrog raspoloženja. Stres na poslu dobro ćete podnositi, a želja za promenama probudiće u vama pustolova. Međutim, pazite da ne preterujete u psihofizičkom iscrpljivanju.

Najbolji dan: 17. septembar

Najlošiji dan: 16. septembar

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pronalazićete razne načine kako biste oplodili svoj kapital, ušteđevinu ili zaradili više novca, a rezultati će biti jako dobri. Odnosi sa šefovima i kolegama biće prijatni jer ćete se međusobno nesebično pomagati.

Ljubav: Bićete živahniji nego inače i spremni za pokret, pa su putovanja i izlasci aktivnosti u kojima ćete uživati. Bračni odnosi će biti čvršćih spona, a oni u vezama planiraće zajednički život. Samcima će se nasmešiti sreća u vidu novog poznanstva.

Zdravlje: Počećete intenzivnije da se bavite vežbanjem i svim čime možete lepo da oblikujete telo. No neće sve ostati na tome – vaša svest o sopstvenom zdravlju biće velika, pa biste mogli da se priklonite zdravijoj ishrani.

Najbolji dan: 19. septembar

Najlošiji dan: 18. septembar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Mogući su kontakti s medijima i uspeh u javnim nastupima, pismenim i usmenim radnim zadacima, kao i spretnost u poslovima vezanim za posredovanje, prevođenje i zastupanje.

Ljubav: Ljubomora i nepoverenje mogli bi da postanu problem u dugim vezama. Moguć je i privremeni raskid, koji će dugoročno više pogoditi suprotnu stranu i koja će brzo insistirati na pomirenju. Kvalitetna komunikacija iz problema vadi i one koji su u braku.

Zdravlje: Merkur u vašem znaku zaslužan je za vaše sjajno raspoloženje. Bićete okrenuti zdravijem načinu života, naročito ako ste već imali nekih tegoba. Ako imate višak kilograma, ne preterujte s rigoroznim dijetama.

Najbolji dan: 13. septembar

Najlošiji dan: 19. septembar

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Mnogi od vas će na tren zastati i zamisliti se nad svojom poslovnom prošlošću. Nećete biti sasvim zadovoljni ophođenjem pretpostavljenih. Smatraćete da su vas zakinuli ili kočili prema napretku.

Ljubav: Ponovo ćete otkriti zajednička interesovanja, romantiku i treperavu erotiku. Moguća je nova ljubav, a Venerina podrška u vašem znaku mnogima od vas omogućiće poznanstva sa strancima, duhovnim i visokoobrazovanim osobama specifične životne filozofije.

Zdravlje: Puni ste pozitivne energije koja vas tera da je negde i potrošite. Vožnja biciklom, trčanje ili roleri odlično će vam odgovarati, a i brzo topiti kalorije. Međutim, bitno je ne preterati kako ne biste dobili neprijatnu upalu mišića.

Najbolji dan: 14. septembar

Najlošiji dan: 16. septembar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: U ovoj nedelji slobodno planirajte visoke ciljeve, uprkos zastojima koji će vas pratiti. Ne opterećujte se sumnjama koje vam nameću zajedljivci i izbegavajte ulazak u poslove koje prethodno niste dovoljno analizirali.

Ljubav: Ako se upuštate u novu ljubavnu vezu, biće prožeta mnogim neizvesnostima i trebaće vam mnogo smisla za ustupke kako biste je održali. U brakovima će sumnja i ljubomora potkopavati odnos, stoga budite prema partneru iskreni i otvoreni.

Zdravlje: Nećete moći da se požalite da ste lošeg zdravlja, a ako ste bolesni, brzo ćete se oporaviti. Zanimaće vas duhovne tehnike koje šire svest i samospoznaju. Sami osmislite program vežbanja koje ćete raditi kod kuće.

Najbolji dan: 18. septembar

Najlošiji dan: 16. septembar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vaš rad će biti zapažen zbog solidnih rezultata, ali i sposobnosti da se istaknete i originalne ideje pretvorite u dela. Putovanja i kontakti sa strancima biće naglašeni i istovremeno vrlo uspešni.

Ljubav: Jarčevi u braku biće u raskoraku između zahteva posla i karijere i porodičnih obaveza, ali iznaći ćete metode uspešnog snalaženja i balansiranja. Mlađi bi trebali češće da izlaze jer se u društvu ili novim poznanstvima krije potencijalna simpatija.

Zdravlje: Osećaćete napetost i teskobu, pa će vam prijati sve što može da vas opusti. Previše se iscrpljujete i mnogo radite, pa vam treba i više odmora kako biste nadoknadili izgubljenu energiju. Pazite na kičmu i zglobove!

Najbolji dan: 19. septembar

Najlošiji dan: 13. septembar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Sjajni dani su pred vama! Sportisti će slaviti pobedu, umetnici ostvariti zapažen nastup, biznismeni primiti materijalnu pomoć, verovatno iz inostranstva, a administrativni radnici s lakoćom savladavati birokratske zamke.

Ljubav: Nenaklonjena Venera je pokazatelj nestabilnih i prevrtljivih osećanja, te sklonosti prema rizičnim i pomalo ekstravagantnim ljubavnim poduhvatima. Trebalo bi da pokažete mnogo doslednosti i odgovornosti, ako prema nikom drugom, onda prema samima sebi.

Zdravlje: Mučiće vas napeti odnosi na radnom mestu, a sve to loše će delovati na vaše raspoloženje. Pokušajte nečim da se opuštate, možda hobijem ili laganim šetnjama. Posetite lekara i obavite potrebne preglede.

Najbolji dan: 13. septembar

Najlošiji dan: 15. septembar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Ako budete brzopleti, ne samo da nećete ostvariti svoje želje nego ćete se vratiti nekoliko koraka unazad. Stoga budite promišljeni, a za savet pitajte pojedince koji imaju više radnog iskustva od vas.

Ljubav: Zračićete šarmom i duhovitošću, a suprotni pol privlačićete razigranošću, komunikacijskim veštinama i originalnim idejama. Ako želite da svoju vezu ili brak podignete na kvalitetniji nivo, neće vam manjkati ideja i romantike da to i postignete.

Zdravlje: Nedelja je pogodna za zdravstvene zahvate, promene u ishrani ili rekreaciju. Ne žalite vremena i truda kog ćete posvetiti sebi i svom izgledu jer će vaše ogledalo pokazati da je vredelo potruditi se.

Najbolji dan: 14. septembar

Najlošiji dan: 18. septembar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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