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Bukurešt je ušao u Ginisovu knjigu rekorda nakon što je u glavnom gradu Rumunije postavljena trpeza duga čak 5.055 metara, za kojom se okupilo oko 20.000 ljudi.

Događaj pod nazivom "Masa koja ujedinjuje" održan je duž Bulevara Unirii, od Trga Ustava do Trga Unirii, a trpeza je prema Ginisovim  pravilima proglašena za najdužu trpezu napravljenu od recikliranih materijala, prenosi AP.

Za učesnike je pripremljeno 20.000 porcija hrane, uz tradicionalna jela, deserte i voće, dok su ukupne količine hrane prema izveštajima premašile pet tona.

Ipak, cilj događaja nije bio samo obaranje rekorda. Prikupljena sredstva namenjena su izgradnji prve bolnice za dečju psihijatriju u Rumuniji, koja se gradi u okviru kompleksa bolnice Obregia u Bukureštu.

Nova ustanova trebalo bi da ima oko 3.900 kvadratnih metara i pet spratova, a planirano je da bude završena 2027. godine. U njoj će se nalaziti lekarske ordinacije, prostorije za terapije, senzorne i obrazovne prostorije, kao i odeljenje za lečenje zavisnosti kod adolescenata. Vrednost projekta procenjena je na oko 16,5 miliona evra, a finansira se privatnim donacijama i sponzorstvima.

Bukurešt oborio Ginisov rekord: Trpeza duga 5.055 metara okupila 20.000 ljudi Foto: Andreea Alexandru/AP

Organizatori navode da je broj dece sa ozbiljnim mentalnim poremećajima u Rumuniji porastao sa 3.839 slučajeva 2018. godine na više od 5.600 u 2024. godini, zbog čega je izgradnja nove ustanove posebno značajna.

Kurir.rs

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