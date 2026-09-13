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Nova sezona kviza "Superpotera” emituje se subotom od 21 čas na Prvom programu Radio-televizije Srbije, a publika je već u prvom izdanju upoznala novog tragača - Aleksu Stefanovića, mladog doktoranda nanoelektronike i fotonike, istraživača i naučnika.

Aleksa je gostujući u Jutarnjem programu RTS-a govorio o prvim utiscima, pripremama za ulogu tragača, ljubavi prema kvizovima, ali i o tome šta publika može da očekuje u nastavku sezone. Stefanović je rekao da su mu prvi utisci nakon pojavljivanja u ovom kvizu odlični.

Foto: foto Marko Todorovic

"Napokon smo videli ono što je izašlo iz naše fabrike. Po mom, ali i po mišljenju ljudi iz moje okoline, naš proizvod je fenomenalan i mislim da smo već sada postavili lep standard za nastavak sezone”, rekao je Aleksa Stefanović.

Priznao je da ga je iznenadila vest da će uz Milana Bukvića, Milicu Jokanović, Žarka Stevanovića i Dušana Macuru biti jedan od tragača, i to nakon što je početkom godine i sam učestvovao i pobedio u "Superpoteri”. Ipak, samo nekoliko dana kasnije postalo mu je jasno da ga očekuje ozbiljan posao i trening.

Aleksa Stefanović, novi tragač u Superpoteri Foto: Adrenalin produkcija

"Videćemo kako sam obavio posao, publika će to najbolje proceniti. Ponosan sam zbog prilike koju sam dobio”, istakao je mladi tragač.

Dodao je da pripreme za kviz traju cele godine. To, prema njegovim rečima, podrazumeva svakodnevni rad i trening kroz onlajn kvizove, pab-kvizove i televizijske formate. Na samom snimanju Aleksa posebnu pažnju, pored tačnih odgovora, posvećuje brzom pritiskanju tastera, zbog čega je i sam kod kuće improvizovao taster i pripremao se za snimanja.

Aleksa Stefanović je i sam bio takmičar Superpotere Foto: Adrenalin produkcija

"To je borba sa četiri ljuta protivnika, jer svi želimo da pritisnemo taster u isto vreme. To je i dalje najveća borba. I često to prevlada u odnosu na koncentraciju za odgovor. Kao takmičaru, bilo mi je potrebno da se koncentrišem dva minuta na odgovaranje na pitanja, a sada osam puta dva minuta, uz prekide između, tako da je to tokom celog snimajućeg dana zaista mukotrpan posao, ali nadam se da sam se dobro snašao“, rekao je novi Tragač.

Govoreći o nastavku sezone, Stefanović je najavio mnogo sjajnih takmičara. Kako je naveo, svaki takmičar svojim znanjem, pričom i ličnošću donosi posebnu vrednost emisiji, bez obzira na konačan ishod.

Aleksa Stefanovic Foto: Adrenalin produkcija

"Mi smo se potrudili da u onim uvodnim delovima imamo zaista zanimljive priče iz ličnog života, neke skrivene talente, neću ništa da otkrivam. I generalno, mislim da ćemo izmamiti osmeh na lice publici, što je, valjda, i najbitnije u ovom zabavnom programu”, zaključio je Aleksa Stefanović.

Vrlo rano Aleksa je počeo da se interesuje za različite teme. Kako je ispričao, već u zabavištu voleo je da čita dečje enciklopedije. Odrastao je u Pirotu, a još tada su njegovo interesovanje činile knjige, televizijski kvizovi, pre svega, "Slagalica”. Tokom školovanja otkrio je sklonost ka matematici, fizici i informatici, a interesovanje se potom proširilo i na druge oblasti.

"Kad se pojavila 'Potera' i kad sam video Žarka na televiziji, ja sam poželeo i uživo da ga upoznam. Došao sam u Beograd, na studije, i naravno otišao na pab-kviz, gde sam se dalje tokom četiri-pet godina razvijao, sad sam došao do 'kvizaškog Olimpa', popeo se”, rekao je Stefanović.

Video: Kviz "Mozaik"