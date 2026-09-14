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Dnevni horoskop za 14. septembar. Detaljna astrološka prognoza za sve horoskopske znake. Evo šta nam zvezde predviđaju ovog ponedeljka.

OVAN

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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj dan vam donosi rešenje starog problema na poslu. Čuvajte se manipulativnih kolega, jer mogu pokušati da vas sabotiraju. Pomalo problematičan dan u komunikaciji s partnerom. Mogući su nesporazumi. Neophodno je češće druženje s prijateljima, osobama koji pozitivno deluju na vas.

BIK

Bik
Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Ovaj dan mogu obeležiti nesuglasice s kolegama i nadređenima. Pogoršani međuljudski odnosi na poslu. Danas možete preći granicu kolegijalnosti sa osobom koju poznajete preko posla. Period zbližavanja. Varljivo vreme može lako da prevari, oblačite se slojevito.

BLIZANCI

Blizanci
Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Blizanci se mogu naći u dilemi, jer im se može pojaviti još jedna dobra poslovna ponuda. Pa ipak, o svemu prvo dobro razmislite. Osoba sa kojom ste počeli da se viđate ne ponaša se u skladu s vašim očekivanjima. Više se odmarajte. Opteretili ste se obavezama.

RAK

Rak
Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Pruža vam se prilika da počnete da radite na novoj poziciji, ali to će zahtevati program usavršavanja. Vaš odnos s partnerom prelazi na viši nivo, a oni koji su u vezi mogu da se odluče da formalizuju odnos. Prehlada, upala grla. Potreban je savet lekara.

LAV

Lav
Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Pažljivo danas upravljajte novcem i ne ulazite u rizične investicije. Možete napraviti veliki previd i tako pretrpeti gubitak. Vaše poznanstvo s jednom osobom preko društvenih mreža može da preraste u nešto ozbiljno. Pojačani stres. Pokušajte da se relaksirate u nekom spa-centru.

DEVICA

Devica
Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ukoliko želite da sarađujete sa inostranstvom ili da se zaposlite tamo, ovaj period vam donosite pozitivnu energiju. Vanredni izdatak. Isprekidan odnos s partnerom dovodi vas u dilemu šta on zaista oseća prema vama. Bolovi u vratu, ukočenost, potrebna je fizikalna terapija.

VAGA

Vaga
Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Jedan kolega na poslu može početi da širi spletke o vama. Važno je da na sve te provokacije odgovorite diplomatski. Partner vam može prirediti lepo iznenađenje. Pred vama je romantično putovanje udvoje. Loša periferna cirkulacija. Obratite se lekaru radi terapije.

ŠKORPIJA

Škorpija
Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Povoljan aspekt doneće vam uspešno sklapanje sporazuma s novim saradnicima. Proširenje posla i dobitak. Partner se ponaša veoma nepredvidivo, a vas takve igre ne interesuju. Razmišljate o prekidu. Bolovi u leđima, naročito u lumbalnom delu kičme. Krenite s laganim vežbama.

STRELAC

Strelac
Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Povoljan aspekt doneće vam početak nove saradnje, za koju će se posle ispostaviti da je veoma unosna i trajna. Vaš odnos s partnerom prožimaju harmonija i razumevanje. Planirate zajedničko putovanje. Neophodan vam je odmor, odlazak na neku udaljenu destinaciju.

JARAC

Jarac
Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Ovaj period je povoljan za napredovanje u karijeri i sklapanje saradnje sa inostranstvom, kao i za pravna rešenja. Partner s kojim ste počeli da se viđate želi da uspostavi dominaciju, ali vi na to ne pristajete. Više se krećite. Neaktivni ste i statični. Ukoliko ne možete sami, sledite prijatelja.

VODOLIJA

Vodolija
Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

  Nezaposlene Vodolije očekuje dobra poslovna ponuda za honorarnu saradnju. Očekuje vas razgovor za posao. Osećate se neshvaćeno od ukućana, ali nemojte dopustiti da vas to zatvori u neki vaš svet. Počnite s rekreacijom, makar to bio i samo odlazak u prirodu, šetnja.

RIBE

Ribe
Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

  Veoma važan period za to da postavite temelj jedne dugoročne saradnje. To vam može doneti dugotrajan izvor prihoda. Ukoliko niste bili sasvim iskreni s partnerom, to danas može biti otkriveno. Moguća je rasprava između vas. Stomačni virus, ne udaljavajte se previše od kuće.

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