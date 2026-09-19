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Na prvi pogled teško je poverovati da je ovo pravi grad. Visoke zgrade poređane su u gotovo savršeno uskoj liniji duž reke, dok se sa obe strane iznad njih gotovo vertikalno uzdižu ogromne zelene planine. Iz vazduha Janđin više liči na kulisu iz filma ili grad nacrtan između dve litice nego na mesto u kojem ljudi svakodnevno žive.

Janđin se nalazi u kineskoj provinciji Junan, na jugozapadu zemlje, u dubokoj planinskoj dolini. Ono što ga je proslavilo širom sveta jeste njegova neverovatna širina: na najužem mestu između planinskih strana ima svega oko 30 metara, dok ni u najširim delovima gradsko jezgro ne prelazi približno 300 metara. Zbog toga se često opisuje kao jedan od najužih gradova na svetu.

Pogledajte u galeriji fotografije grada Janđin:

1/10 Vidi galeriju grad Janđin u Kini Foto: Weidong Xiao / Alamy / Profimedia, printscreen/youtube/Drew Binsky

Reka Guan prolazi njegovom sredinom, strme planinske padine zatvaraju prostor sa obe strane, pa su kuće, putevi i višespratnice morali da prate tok reke. Umesto klasičnih gradskih blokova koji se šire u svim pravcima, Janđin se proteže poput dugačke trake kroz klisuru.

Upravo zbog nedostatka prostora prizori su toliko neobični. Pojedine višespratnice stoje gotovo na samoj obali, neke su podignute na visokim betonskim stubovima, dok iza njih praktično odmah počinje planina. Kada se grad snimi dronom, zgrade deluju minijaturno u poređenju sa ogromnim liticama koje ih okružuju.

Ni saobraćaj nije mogao da bude organizovan kao u običnom gradu. Kroz Janđin prolazi glavni put koji prati reku, dok je železnica na pojedinim mestima morala da bude provučena kroz planinu. Tunel železničke pruge ispod područja grada dugačak je više od 1.800 metara, a lokalni vozovi i dalje predstavljaju važnu vezu ovog teško pristupačnog kraja sa ostatkom regiona.

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Grad je vekovima živeo zahvaljujući svom neobičnom položaju

Iako danas pažnju privlači prvenstveno izgledom, Janđin nije nastao usred ove klisure slučajno. Nalazi se na području koje je vekovima povezivalo današnje provincije Sečuan i Junan i predstavljalo važnu tačku na drevnom južnom kraku Puta svile.

Kroz ovaj kraj prolazio je i drevni put Vuči, čiji počeci sežu više od 2.000 godina u prošlost. Bio je jedna od najstarijih zvaničnih saobraćajnica koje su povezivale Junan sa centralnim delovima Kine, a deo starog puta sačuvan je i danas. Rekom su nekada prolazili trgovci koji su prevozili so, bakar i čaj, pa je geografija koja danas izgleda kao velika prepreka nekada bila upravo razlog zbog kojeg je ovo mesto bilo važno.

Ipak, život između reke i strmih planina ima cenu. Ovakav teren posebno je osetljiv na poplave, odrone i druge prirodne nepogode tokom perioda obilnih kiša. Zbog nedostatka prostora i bezbednosnih problema, severno od starog gradskog jezgra razvijano je i novo naselje, dok su u starijim delovima grada rušene i obnavljane zgrade koje više nisu bile bezbedne za stanovanje.

Ali upravo ono što je vekovima predstavljalo najveće ograničenje Janđina danas ga je učinilo poznatim daleko izvan Kine. Grad nema monumentalni trg niti futuristički horizont nebodera, njegov najveći prizor je sam grad. Tanka linija zgrada, puteva i mostova zarobljena između reke i ogromnih planina izgleda toliko neobično da fotografije Janđina često deluju kao da su nastale uz pomoć veštačke inteligencije.

(Kurir.rs/ Nova)

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