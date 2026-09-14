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Lilit, odnosno Crni Mesec, 14. septembra menja znak i iz Strelca prelazi u Jarca, gde će ostati sve do 11. juna 2027. godine. U astrologiji se on povezuje s našim potisnutim željama, strahovima, buntom, potrebom za slobodom i onim delovima ličnosti koje često pokušavamo da sakrijemo od drugih.

Šta donosi Lilit u Jarcu svim znakovima Zodijaka?

On je simbol naše senke, potisnute strasti, buntovništva, najdubljih nagona kojih nismo ni svesni, primarne ženstvenosti... Lilit (⚸), ukazuje na iluzije u ljubavi, idealizaciju partnera i zamke fantazija koje su previše romantične da bi se uklopile u stvarni svet.

Kad se nađe u ozbiljnom i ambicioznom Jarcu, fokus se pomera na karijeru, status, novac, odgovornost, autoritet i potrebu da kontrolišemo sopstveni život. Ovaj tranzit može da natera mnoge da se zapitaju da li zaista žive po svojim pravilima ili samo pokušavaju da ispune tuđa očekivanja.

Ovaj tranzit nije nešto što se jednostavno može svrstati u dobre ili loše astrološke uticaje. Lilit uglavnom donosi teme koje smo pokušavali da ignorišemo, pa ono što u početku izgleda kao problem može zapravo da bude okidač za veliku promenu.

Iako će Lilit na određeni način uticati na sve znakove, tri Zodijaka mogla bi posebno snažno da osete njeno prisustvo.. ali na potpuno različite načine!

1. Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Jarčeve ovaj tranzit je posebno snažan jer Lilit ulazi upravo u njihov znak. To znači da će se narednih devet meseci mnogo toga vrteti oko njihovog identiteta, lične moći, ambicija i načina na koji žele da ih drugi vide.

Jarčevi su poznati kao ljudi koji mogu mnogo toga da izdrže, koji ne odustaju lako i koji su spremni da potisnu sopstvene potrebe zarad cilja. Međutim, Lilit sad može da izvuče na površinu sve ono što su dugo gurali u stranu!

Moguće je da će početi da preispituju posao, odnose, životne ciljeve, kao i sliku koju su godinama gradili o sebi. Neki će poželeti da preseku s ulogama koje su im postale tesne, dok će drugi konačno priznati sebi šta zapravo žele, čak i ako se to ne uklapa u očekivanja okoline.

Ovo može da bude intenzivan period, ali i veoma oslobađajući pošto Lilit od Jarčeva traži da naprave razliku između prave lične snage i potrebe da uvek izgledaju snažno.

2. Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rak će Lilit u Jarcu osetiti kroz jednu od najvažnijih životnih oblasti – partnerske odnose. Ova osa može da otvori pitanja poverenja, kontrole, granica i ravnoteže moći između dve osobe.

U ljubavi bi mogle da isplivaju stvari o kojima se dugo ćutalo. Rakovi koji su previše popuštali partneru mogli bi konačno da odluče da postave granice, dok će oni koji su navikli da kontrolišu situaciju morati da nauče da puste ono što više ne mogu da drže u svojim rukama.

Isto važi i za poslovne odnose jer saradnjekoje su dugo funkcionisale po principu "trpi dok možeš" mogu da dođe do tačke pucanja.

Ipak, ovo ne mora nužno da bude loš period za Rakove. Naprotiv, ono što preživi ovu vrstu preispitivanja može da bude ubuduće mnogo stabilnije, a Lilit ih podseća da zdrav odnos ne znači stalno odricanje od sebe.

3. Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovnovima Lilit u Jarcu može da donese vrlo snažan impuls da se dokažu, napreduju i zauzmu mesto koje smatraju da im pripada. Konačno! Za njih će narednih meseci karijera, reputacija i odnos prema autoritetima biće posebno važne teme.

Oni koji već neko vreme osećaju da su potcenjeni na poslu mogli bi da odluče da više ne ćute. Neko će tražiti veću platu, neko novu poziciju, a neko bi mogao potpuno da promeni pravac karijere.

Problem može da nastane ako Ovan pokuša da sve dobije silom. Lilit ne donosi samo ambiciju već i potrebu da se preispita zašto nam je toliko važno da pobedimo i kome zapravo pokušavamo nešto da dokažemo.

Zato bi ovaj tranzit mogao da bude veoma moćan za Ovnove koji odluče da prestanu da se bore za tuđe priznanje i počnu da grade karijeru prema sopstvenim pravilima. Istovremeno, sukobi sa šefovima, institucijama ili drugim autoritetima mogu biti češći ako osećaju da ih neko sputava.

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