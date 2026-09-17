Slušaj vest

Ako ste ikada posetili Italiju i ujutru ušli u lokalni bar, verovatno ste primetili prizor koji se tamo ponavlja iz dana u dan. Dok turisti traže slobodan sto i smeštaju se uz kafu, Italijani često ostaju za šankom, naruče espreso, popiju ga u nekoliko gutljaja, razmene koju reč s barmenom ili poznanikom i nastave svojim putem. Na prvi pogled moglo bi se zaključiti da su jednostavno u žurbi. To je delimično tačno, ali iza ove svakodnevne navike krije se mnogo više. Kako prenosi Metropolitan, ona govori o posebnom mestu koje kafa, ali i lokalni bar, zauzimaju u italijanskom društvenom životu.

Kada Italijan naruči "un caffè", po pravilu misli na espreso. Mala šoljica intenzivne kafe priprema se brzo, a jednako se brzo i popije. Ujutru je često prati cornetto, italijansko pecivo nalik kroasanu, pa ceo doručak može da traje svega nekoliko minuta. Mnogima zato nema smisla ni da sedaju za sto. Uđu, naruče, popiju kafu, pojedu nešto i nastave s danom. Ipak, italijanski bar mnogo je više od mesta na kojem se na brzinu uzima dnevna doza kofeina.

Foto: Shutterstock

Reč "bar" u Italiji ima nešto drugačije značenje nego što bismo očekivali. Od ranog jutra pa sve do večeri tamo se dolazi na kafu i doručak, brzi zalogaj, razgovor s prijateljima ili poslepodnevni aperitiv. Posebno u manjim mestima i gradskim četvrtima, ljudi se iz dana u dan vraćaju u isti lokal. Barmeni znaju šta stalni gosti piju, gosti se međusobno poznaju, a nekoliko minuta provedenih za šankom postaje deo svakodnevnog ritma. Upravo zato kafa ponekad uopšte nije najvažniji razlog dolaska.

Stalni gost dolazi po espreso, ali s njim dobija i pozdrav poznatog lica, kratku razmenu novosti s baristom, nekoliko reči sa komšijom ili slučajan susret s osobom koju poznaje godinama. Za takav oblik druženja nije potrebno dogovarati ručak, večeru ili višesatno druženje. Dovoljno je svratiti u lokal u kom znate da će vas neko pozdraviti s "buongiorno".

Espreso Foto: Facebook Printscreen

U vremenu u kojem veliki deo dana provodimo gledajući u ekrane, takve kratke i spontane interakcije mogu da imaju posebnu vrednost. Naravno, svakodnevni odlazak u bar nije lek za usamljenost, ali može da stvara osećaj pripadnosti zajednici. Ne moraju to da budu duboka prijateljstva. Kratak razgovor, šala s barmenom ili nekoliko reči s osobom koju svakog jutra srećete na istom mestu dovoljno je da lokal prestane da bude samo mesto za kafu i postane prostor u kojem niste potpuni stranac.

Foto: Shutterstock

A zašto onda kafu piju stojeći?

Razloga je nekoliko. Espreso je mali i predviđen za brzo ispijanje, jutarnja poseta baru često traje samo nekoliko minuta, a navika ispijanja kafe za šankom duboko je ukorenjena u italijanskoj kulturi. Postoji i praktična strana priče. U pojedinim italijanskim kafićima cena može da zavisi od toga da li pijete kafu za šankom ili koristite uslugu za stolom, pa sedenje može da bude skuplje. Ipak, šank ima i zanimljivu društvenu funkciju. Ljudi se tamo prirodno nađu jedni uz druge, razmene nekoliko reči i zatim krenu svojim putem. Espreso tako ostaje kratak društveni ritual, umesto povoda za dugo sedenje.

Naravno, ako ste na odmoru u Italiji, nema potrebe da oponašate lokalno stanovništvo do poslednjeg detalja. Možete da sednete za sto, polako ispijate kafu i posmatrate svakodnevni život oko sebe. No sledeći put kada ugledate grupu Italijana kako stoji za šankom i u nekoliko minuta ispija espreso, možda ćete taj prizor posmatrati drugačije. Nije reč samo o kafi, a ni samo o žurbi. To je mali svakodnevni ritual u kom se na nekoliko trenutaka zastane među ljudima, pozdrave poznata lica i razmeni pokoja reč. Ponekad je šoljica espresa samo dobar izgovor da se nekome poželi dobro jutro – a upravo takvih spontanih susreta u savremenoj svakodnevici često nedostaje.

Video: Srbi prednjače u svetu po potrošnji kafe