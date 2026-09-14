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Leontina iz Banjaluke postala je internet zvezda još 2016. godine, kada je prvog dana škole potpuno spontano smislila pesmicu pred televizijskim kamerama. Deset godina kasnije ponovo je izgovorila iste stihove, ali ovoga puta sa sasvim drugačijim povodom.

Sve je počelo tokom televizijskog priloga snimljenog među banjalučkim prvacima. Novinarka je tada prišla maloj Leontini i zamolila je da izrecituje neku pesmu. Ona je najpre priznala da nijednu ne zna, ali se već nekoliko trenutaka kasnije snašla i na licu mesta osmislila stihove koji će je proslaviti.

„Prvaci, prvaci, dođite nam svi, u našu školu zabavite se svi, prvaci svi“, izrecitovala je tada, a zatim uz osmeh dodala rečenicu koju su mnogi zapamtili: „Izmislila sam je.“

Snimak je vrlo brzo počeo da se deli na društvenim mrežama, a upravo su njena spontanost, izraz lica i potpuno iskrena reakcija osvojili publiku. Vremenom je kratki televizijski kadar postao jedan od onih viralnih snimaka kojima se ljudi rado vraćaju i godinama kasnije.

Deset godina kasnije ponovo izgovorila iste stihove

Punih deset godina nakon originalnog snimka, Leontina je odlučila da rekreira scenu koja ju je kao devojčicu učinila prepoznatljivom.

Ponovo je izgovorila istu pesmicu, ali sada ne kao prvačić pred televizijskom ekipom, već kao deo poziva novim polaznicima da se upišu u Školu slikanja Nina Babić u Banjaluci.

Nova verzija videa objavljena je na Instagram profilu škole, a reakcije su vrlo brzo počele da pristižu. Mnogi korisnici prisetili su se originalnog snimka i poručili da ih Leontina i danas nasmeje na isti način.

Posebnu pažnju privuklo je i to koliko se promenila od prvog pojavljivanja pred kamerama. Brojni pratioci priznali su da im je teško da poveruju da je od trenutka kada je izgovorila čuveno „Izmislila sam je“ prošla čitava decenija.

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The Last of Us nekad i sad VIDEO Izvor: PlayStation