Tanjir sa vodom i jednim kamenom stavite u dvorište ili na balkon: Evo zbog čega je to vrlo važno
- Plitak tanjir sa svežom vodom i kamenom može da posluži kao pojilica za ptice, pčele i bumbare tokom vrelih i suvih dana.
- Kamen je važan jer insektima daje sigurnu podlogu za pijenje, a pticama omogućava bezbedno sletanje u plitku posudu.
Jednostavan plitak tanjir, malo sveže vode i kamenčić dovoljni su da napravite spas u vidu "pojilice" za ptice, pčele, bumbare i druge korisne insekte tokom toplih i suvih dana.
Premda je septembar uveliko stigao, hidrometeorološki prognoze najavljuju visoke temperature i produžetak toplog talasa. Zbog toga osveženje u dvorištu, na balkonu ili terasi predstavlja izuzetno važan gest kojim pomažemo životinjama u našem okruženju. Za ovaj poduhvat nije vam potrebna posebna oprema.
Zbog čega je kamen ključan u posudi?
Stručnjaci iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ističu da je pticama stalni pristup vodi neophodan bez obzira na godišnje doba. Da biste im pomogli, najbolje je iskoristiti plitku posudu u koju one mogu bezbedno da slete.
Kamen u posudi pruža ključnu podršku insektima. Njegov vrh mora da viri iznad površine vode kako bi pčele i bumbari imali stabilnu podlogu sa koje piju bez rizika od utapanja. Ukoliko insekt ipak slučajno upadne u vodu, hrapava tekstura kamena, grančice ili nekog drugog prirodnog materijala služi mu kao odskočna daska za spasavanje.
Gde postaviti posudu i kako je održavati?
Pojilicu je preporučljivo smestiti na čist prostor sa kojeg ptice lako uočavaju potencijalne predatore poput mačaka. Tokom vrelih dana posudu je najbolje skloniti u hladovinu ili polusenku kako voda ne bi brzo isparavala i grejala se. Ako Vam je cilj da pomognete oprašivačima, posudu postavite uz cvetne leje. Nemate li baštu, i običan podmetač za saksiju postavljen na balkonu biće od ogromne pomoći gradskim pticama koje u urbanim sredinama teško nalaze prirodne izvore.
Jedino ključno pravilo jeste redovna higijena. Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije naglašavaju da se voda mora menjati svakodnevno, uz temeljno pranje posude. Zajedničke pojilice mogu postati žarišta za prenošenje bolesti među pticama ukoliko se u njima talože prljavština, alge ili izmet.
Zato, uz samo jedan stari tanjir, malo truda i jedan kamen, možete napraviti dragoceno utočište za prirodu u vašem komšiluku.
Pogledajte video: Kako da napravite pojilicu za ptice