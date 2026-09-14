da li ste znali?

da li ste znali?

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Jednostavan plitak tanjir, malo sveže vode i kamenčić dovoljni su da napravite spas u vidu "pojilice" za ptice, pčele, bumbare i druge korisne insekte tokom toplih i suvih dana.

Premda je septembar uveliko stigao, hidrometeorološki prognoze najavljuju visoke temperature i produžetak toplog talasa. Zbog toga osveženje u dvorištu, na balkonu ili terasi predstavlja izuzetno važan gest kojim pomažemo životinjama u našem okruženju. Za ovaj poduhvat nije vam potrebna posebna oprema.

Foto: Abul Asif / Alamy / Profimedia

Zbog čega je kamen ključan u posudi?

Stručnjaci iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije ističu da je pticama stalni pristup vodi neophodan bez obzira na godišnje doba. Da biste im pomogli, najbolje je iskoristiti plitku posudu u koju one mogu bezbedno da slete.

Kamen u posudi pruža ključnu podršku insektima. Njegov vrh mora da viri iznad površine vode kako bi pčele i bumbari imali stabilnu podlogu sa koje piju bez rizika od utapanja. Ukoliko insekt ipak slučajno upadne u vodu, hrapava tekstura kamena, grančice ili nekog drugog prirodnog materijala služi mu kao odskočna daska za spasavanje.

Gde postaviti posudu i kako je održavati?

Foto: Maya Adkins / Alamy / Profimedia

Pojilicu je preporučljivo smestiti na čist prostor sa kojeg ptice lako uočavaju potencijalne predatore poput mačaka. Tokom vrelih dana posudu je najbolje skloniti u hladovinu ili polusenku kako voda ne bi brzo isparavala i grejala se. Ako Vam je cilj da pomognete oprašivačima, posudu postavite uz cvetne leje. Nemate li baštu, i običan podmetač za saksiju postavljen na balkonu biće od ogromne pomoći gradskim pticama koje u urbanim sredinama teško nalaze prirodne izvore.

Jedino ključno pravilo jeste redovna higijena. Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije naglašavaju da se voda mora menjati svakodnevno, uz temeljno pranje posude. Zajedničke pojilice mogu postati žarišta za prenošenje bolesti među pticama ukoliko se u njima talože prljavština, alge ili izmet.

Zato, uz samo jedan stari tanjir, malo truda i jedan kamen, možete napraviti dragoceno utočište za prirodu u vašem komšiluku.

Pogledajte video: Kako da napravite pojilicu za ptice