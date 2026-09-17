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Druga polovina septembra za neke će horoskopske znakove biti sve samo ne mirna. Promene koje su se već neko vreme nazirale napokon bi mogle postati stvarnost, a odluke koje su dugo odlagali više neće moći da guraju u stranu. Nekima sledi novi početak na ljubavnom planu, drugima preokret na poslu, a biće i onih koji će odlučiti da potpuno promene prioritete. Ovo su znakovi kojima bi ostatak septembra mogao doneti najveće promene.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Blizanci bi u drugoj polovini meseca mogli osetiti snažnu potrebu da izađu iz rutine. Situacija kojom već neko vreme nisu zadovoljni mogla bi ih napokon podstaći na konkretan potez. Kod nekih će se to odnositi na posao i nove poslovne prilike, dok bi drugi mogli doneti važnu odluku povezanu sa privatnim životom. Posebno će im biti važno da ne donose odluke samo zato što ih drugi od njih očekuju. Ako poslušaju sopstvene želje, kraj meseca mogao bi izgledati sasvim drugačije od njegovog početka.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device bi mogle shvatiti da više ne žele da troše vreme na odnose, obaveze i situacije koje im oduzimaju energiju. Druga polovina septembra donosi im priliku da postave jasnije granice i napokon reše ono što su dugo odlagale. Promene možda neće biti dramatične na prvi pogled, ali bi mogle imati veliki uticaj na njihovu svakodnevicu. Neke Device odlučiće da promene način rada, druge će se udaljiti od osobe sa kojom više ne pronalaze zajednički jezik, a neke će jednostavno odlučiti da više vremena posvete sebi.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Škorpije ulaze u period u kojem bi jedna neočekivana vest ili razgovor mogli da pokrenu niz događaja. Ono što su smatrale sigurnim moglo bi se promeniti, ali to ne mora biti loše. Upravo bi ih neplanirani razvoj situacije mogao usmeriti ka nečemu što im više odgovara. Na ljubavnom planu moguća su važna priznanja i razgovori, dok bi na poslu mogle dobiti priliku koja od njih zahteva izlazak iz zone komfora. Biće važno da se ne drže starih planova samo zato što su im poznati.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi obično vole da imaju jasan plan, ali druga polovina septembra mogla bi da ih natera na improvizaciju. Moguća je promena vezana za posao, finansije ili dugoročan cilj kojem su dosad bili potpuno posvećeni. Neki će shvatiti da put kojim su krenuli više nije onaj kojim žele da nastave. Umesto da to dožive kao neuspeh, mogli bi prepoznati priliku za novi početak. Odluka koju donesu do kraja meseca mogla bi imati posledice koje će osećati još dugo.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Ribe bi najveće promene mogle biti povezane sa odnosima. Nešto što je dugo ostalo neizgovoreno napokon bi moglo izaći na površinu, zbog čega će morati da odluče šta zapravo žele od određene osobe. Slobodne Ribe mogle bi da upoznaju nekoga ko će vrlo brzo privući njihovu pažnju, dok bi one u vezi mogle početi ozbiljnije da razgovaraju o budućnosti. Istovremeno će sve manje tolerisati odnose u kojima ne dobijaju jednako koliko daju.

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