Slušaj vest

Neki predmeti godinama stoje zaboravljeni u ormarima i na tavanima, a onda se ispostavi da u sebi čuvaju mnogo više od prašine i starih papira. Upravo takvu porodičnu riznicu otkrila je farmaceutkinja i digitalna influenserka Sofija Bento kada je pronašla kofer koji je njen deda nosio u školu još 1946. godine.

Stari drveni kofer, sa ručkom i urezanim inicijalima MFB, koji pripadaju Manuelu Fransisku Bentu, na prvi pogled deluje kao običan predmet iz nekog drugog vremena. Međutim, ono što je porodica pronašla u njegovoj unutrašnjosti pretvorilo ga je u svojevrsnu vremensku kapsulu.

Dnevnik iz 1927. godine otvorio nova pitanja

Među sačuvanim stvarima nalazio se dnevnik iz 1927. godine, koji će uskoro biti star čitav vek. Pošto je Sofijin deda rođen 1939. godine, bilo je jasno da dnevnik prvobitno nije mogao da pripada njemu. Njen otac veruje da ga je dobio od čoveka po imenu Inosensio Konduto, za kog pretpostavlja da je radio u kancelariji rudnika Sao Domingos.

Na požutelim stranicama ostale su sačuvane njegove rukom pisane beleške, ali i podaci koji danas zvuče gotovo kao istorijska zanimljivost. Među njima je i spisak dana kada nisu smele da se obavljaju komercijalne transakcije.

Upravo takvi detalji najbolje pokazuju koliko jedan naizgled običan predmet može da otkrije o svakodnevnom životu ljudi pre gotovo jednog veka.

Sačuvane i dedine školske knjige

Kofer je čuvao i deo detinjstva Sofijinog dede.

Porodica je pronašla knjigu namenjenu učenicima trećeg i četvrtog razreda osnovne škole, sa njegovim imenom ispisanim na koricama i pažljivo napravljenom zaštitom od papira.

Na sačuvanim stranicama mogu se videti lekcije iz gramatike, među kojima i vežbe konjugacije glagola, dok su se u koferu nalazili i udžbenici iz geografije i prirodnih nauka. Sofija je otkrila da je svaka od tih knjiga u to vreme koštala po tri eskuda.

Među školskim uspomenama pronađen je i list papira na kojem je njen deda vežbao potpis. Uredno ispisana slova i gotovo besprekorna kaligrafija posebno su privukli pažnju njenih pratilaca, jer je reč o veštini koja se danas mnogo ređe može videti u đačkim sveskama.

Sofijin otac najavio je da će stari kofer popraviti i obnoviti kako bi mogao još dugo da čuva predmete koji su preživeli gotovo osam decenija.

U kući čuvaju i dres star 60 godina

Međutim, priča o porodičnim uspomenama nije se završila na školskom koferu.

Nakon što su pratioci sa oduševljenjem reagovali na prvi snimak, Sofija je pokazala još jedan predmet koji njen otac brižljivo čuva – fudbalski dres njenog dede, star oko 60 godina. Dres je danas uokviren, a uz njega se nalazi i stara fotografija ekipe u kojoj je njen deda igrao.

Posebno je zanimljivo to što je dres prvobitno bio beo, a potom ručno obojen u crveno. Boja je tokom decenija izbledela, ali se tragovi i dalje jasno vide.

Foto: instagram/shiabento

Kopačke sa drvenim i metalnim kramponima

Porodica je sačuvala i stare fudbalske kopačke koje je deda nosio na terenu. Za razliku od današnje lagane sportske obuće, tadašnje kopačke imale su drvene i metalne kramponе i predstavljale su mnogo više od običnog dela opreme.

U vreme kada ih je Sofijin deda nosio, posedovati prave fudbalske cipele bilo je pravo malo bogatstvo.

Video: Napušteni koferi