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Miranda Vorbi se pojavljuje u novoj Ginisovoj knjizi rekorda za 2027. godinu, koja je izašla, nakon što je sakupila 4.550 predmeta iz linije igračaka ponatog ponija, prema saopštenju za javnost koje je dobio magazin People.

Ova 43-godišnjakinja iz britanskog grada Loustoft u Safoku je počela svoju opsesiju kada je imala oko 3 godine, nakon što su joj roditelji rekli da ne može da ima pravog konja, izvestio je BBC.

Počela je da gradi svoju kolekciju kao tinejdžerka, uspevši da ispuni celu sobu u svojoj kući, kao i magacinski prostor, 30 godina kasnije.

Foto: Elliott Franks / Eyevine / Profimedia

„Ne znam da li sam ga videla u polju ili šta već, ali želela sam pravog konja, a moji roditelji su rekli ne“, prisetila se Vorbijeva.

„Onda sam bila u prodavnici igračaka u gradu i videla ponije na polici i to je bilo to, posle toga sam bila navučena“, dodala je.

Ginisov rekord

Vorbijeva je izjavila za „People“ da je njena kolekcija još više porasla od zvaničnog prebrojavanja za Ginisov rekord, i da sada poseduje oko 7.500 predmeta.

Ona je o svojoj kolekciji rekla: „Uvek sam imala ponija u svom životu od svoje 3. godine, ali sam počela ozbiljno da sakupljam 1997. godine, kada sam pronašla ponije na sajtovima za aukcije i mogla da pronađem one koji su mi nedostajali.“

„Mislim da će poniji uvek biti u mom životu i uvek ću naći nešto u vezi sa tim što mogu da dodam u kolekciju. Ne mogu da zamislim sebe da ih ne sakupljam pošto uvek nekako pronađem predmete gde god da odem“, nastavila je.

Foto: Elliott Franks / Eyevine / Profimedia

„Moja kolekcija sada broji oko 7.750 komada, iako mi je juče stigla kutija sa njima koju moram da dodam. Posedovanje svetskih rekorda znači mi sve, ali to je takođe i za druge kolektore, da im poručimo da ako sakupljate ono što volite, o tome se zapravo radi!“, izjavila je Vorbijeva u petak, 11. septembra.

Vorbijeva, koja je u svom gradu poznata kao žena „sa ponijima“, rekla je da je tokom godina nalazila predmete koje nije imala kao dete i da je kupovala jeftine kutije iz SAD kako je njena kolekcija nastavila da raste.

Poruka

Vorbijeva, kojoj se dopadalo to što je kao dete mogla da nosi igračke svuda sa sobom, je rekla da su joj se obratili iz Ginisove knjige rekorda u vezi sa rekordom pre više od godinu dana na društvenim mrežama.

„Poruka je stajala u mom prijemnom sandučetu na Fejsbuku i nalazila se u drugom sandučetu od onog na koje sam navikla, tako da je nisam videla oko tri ili četiri meseca“, prisetila se.

Vorbijeva, koja shvata da će možda morati da ustupi još jednu sobu u svojoj kući na kraju, je nastavila: „Pisalo je da je od 'Ginisove knjige rekorda' i pomislila sam da je to neko ko pokušava da dobije informacije... tako da nisam previše razmišljala o tome.“

„Vratila sam se na nju, otvorila je i [shvatila] da oni žele da vide da li imam najveću kolekciju na svetu“, nastavila je, prema navodima „BBC“-ja.

„To je bilo veliko iznenađenje jer su mi ljudi uvek govorili: 'Sigurno imaš najveću kolekciju.'“

„Uvek sam bila prilično opuštena po tom pitanju... ali kada sam počela da ih brojim, imala sam ih malo više nego što sam mislila“, podelila je Vorbijeva, priznajući da vest „u početku nije doprla do svesti“.

„Zapravo sam sedela u sobi sa ponijima i samo se osvrnula oko sebe i pomislila: 'Imam najveću kolekciju ponija na svetu,'“ rekla je, prema pisanju ovog medija.

(Kurir.rs/ Naj žena)

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