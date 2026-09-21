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Dok pojedini psi tokom hladnijih dana najradije borave na toplom, druge rase mnogo su bolje prilagođene niskim temperaturama. Važnu ulogu u tome imaju njihovo poreklo, građa tela, a pre svega gusta dlaka. Među najpoznatijim ljubiteljima hladnije klime nalazi se ovih pet rasa:

1. Sibirski haski

Sibirski haski je jedna od prvih rasa koje nam padnu na pamet kada pomislimo na sneg i niske temperature. Potiče iz severoistočne Azije, gde su njegovi preci živeli i radili u veoma hladnim uslovima. Gusta, dvoslojna dlaka pruža mu dobru zaštitu od hladnoće.

Haskiji su veoma aktivni i izdržljivi psi, pa tokom hladnijeg vremena mogu istinski da uživaju u dugim šetnjama i drugim aktivnostima. Mnogo više opreza potrebno je tokom vrelih letnjih meseci, kada im treba obezbediti hlad, dovoljno vode i izbegavati veće napore u najtoplijem delu dana.

Sibirski haski Foto: AP

2. Aljaski malamut

I aljaski malamut je uzgajan za život i rad u teškim uslovima na severu. Reč je o velikom i snažnom psu sa izuzetno gustom, dvoslojnom dlakom koja ga dobro štiti od niskih temperatura. Malamuti su u prošlosti, između ostalog, pomagali u vuči teških sanki.

Zbog svog porekla, mnogi pripadnici ove rase odlično se osećaju po hladnom vremenu. Energični su i potrebno im je redovno kretanje, pa zimske šetnje za njih mogu da predstavljaju pravo zadovoljstvo. Njihova gusta dlaka zahteva redovnu negu, naročito u periodima intenzivnog linjanja.

3. Samojed

Prepoznatljivo belo krzno samojeda nije samo njegova estetska osobina. Ova rasa potiče iz hladnih predela Sibira, a njena gusta, dvoslojna dlaka predstavlja prilagođavanje životu na niskim temperaturama. Samojedi su tokom istorije obavljali različite poslove i živeli u bliskom kontaktu sa ljudima.

Ovim druželjubivim i živahnim psima obično je potrebno mnogo kretanja, pa im hladniji dani pružaju odlične uslove za aktivnosti na otvorenom. Zbog obilnog krzna mogu teže da podnose visoke temperature, zbog čega vlasnici tokom leta moraju posebno da vode računa o opasnosti od pregrevanja.

Samojed Foto: ardea.com / John Daniels / Ardea / Profimedia

4. Bernski planinski pas

Bernski planinski pas potiče iz Švajcarske, gde se tradicionalno koristio kao radni pas na farmama. Njegova duga i gusta, dvoslojna dlaka pomaže mu da podnese hladnije vremenske uslove, zbog čega se mnogi pripadnici ove rase dobro osećaju tokom zimskih šetnji.

Iako je reč o velikom i snažnom psu, uglavnom mu nije potrebna toliko intenzivna fizička aktivnost kao nekim severnim radnim rasama. Ipak, neophodni su mu svakodnevno kretanje i dovoljno vremena na otvorenom. Zbog gustog krzna potreban je znatno veći oprez kada su temperature visoke.

5. Njufaundlend

Njufaundlend potiče sa kanadskog ostrva Njufaundlend, gde su ovi veliki psi prvenstveno pomagali ribarima. Njihova gusta, vodootporna i dvoslojna dlaka štiti ih od hladnog i vlažnog okruženja. Ovi psi su ujedno izuzetno dobri plivači.

Zbog veličine i obilnog krzna, njufaundlendi uglavnom bolje podnose hladno nego toplo vreme. To, međutim, ne znači da bilo koji pas može neograničeno da boravi napolju na veoma niskim temperaturama. Na otpornost prema hladnoći utiču i starost, zdravstveno stanje, fizička kondicija i individualne osobine psa, zbog čega uvek treba pratiti znakove koji ukazuju na to da mu postaje previše hladno.

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