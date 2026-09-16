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Dnevni horoskop za 16. septembar. Šta sve znake očekuje ove srede pogledajte u detaljnoj astrološkoj prognozi.

OVAN

Horoskopski znak Ovan
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Sastanak sa saradnicima će biti uspešan, ali može potrajati duže od očekivanog. Iscrpljujući pregovori. Ozbiljnim razgovorom ćete prevazići problem u vezi s partnerom. Situacija će brzo početi da se poboljšava. Potrebni su samo strpljenje i razumevanje. Problem sa žučnom kesom.

BIK

Horoskopski znak Bik
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Proširićete krug saradnika iz inostranstva i sklopiti unosnu saradnju. Pa ipak, početak može malo kasniti. Nalazite se pred odlukom da li da se pomirite s bivšim partnerom i pređete preko svega. Dobro razmislite, jer i sami znate da se partner neće promeniti. Izmenite režim ishrane.

BLIZANCI

Horoskopski znak Blizanci
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Imate osećaj kao da su se svi urotili protiv vas. Najmudrije bi bilo da se povučete i samo radite svoj posao. Partner kao da sumnja u vas, a vi to smatrate uvredom. Na vreme treba ispraviti tu nepravdu. Ne dozvolite da tišina zavlada među vama. Prehlada.

RAK

Horoskopski znak Rak
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj dan vam donosi povoljne vesti u vezi s novom poslovnom ponudom. Pa ipak, to će zahtevati dodatno usavršavanje i dosta truda. Susret sa atraktivnom osobom na nekoj zabavi nakon izvesnog vremena prerašće u nešto mnogo više. Poremećaj rada hormona, obratite se endokrinologu.

LAV

Horoskopski znak Lav
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Nije preporučljivo da danas povučete rizičan poslovni potez. Oslonite se na članove tima ili ostavite odluku za kasnije. Dopada vam se osoba koju ste upoznali preko društvenih mreža, ali se ponaša vrlo distancirano. Moguće da je to samo maska. Obucite se slojevito, zbog promenljivog vremena.

DEVICA

Horoskopski znak Devica
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Nalazite se u dilemi zbog nove poslovne ponude. Bolje sačekajte da vam vreme pokaže pravac u daljoj karijeri. Previše obaveza vas je udaljilo od partnera, ali ćete se potruditi da sve to nadoknadite. Više se krećite. Lenji ste za veću aktivnost. Kilogrami se gomilaju.

VAGA

Horoskopski znak Vaga
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ukoliko imate u planu da se osamostalite ili da se udružite s nekim kako biste razvili privatni biznis, mnogo toga će vam poći od ruke. Slobodne Vage se nalaze u dilemi, dopadaju im se dve osobe. Budite realni u proceni. Nervoza, a lečite je unosom veće količine slatkiša.

ŠKORPIJA

Horoskopski znak Škorpija
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovaj period vam donosi uspešno sklapanje sporazuma o dugoročnoj saradnji, i to posebno u trgovini i kreativnim zanimanjima. Osoba s kojom ste počeli da se viđate sve više vas oduševljava. Moguć je početak ozbiljne veze. Spazam mišića, neophodna vam je veća količina magnezijuma.

STRELAC

Horoskopski znak Strelac
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Nezaposleni Strelčevi mogu da dobiju dobru poslovnu ponudu za honorarnu saradnju ili rad preko interneta. Neslaganje u vezi s rešenjem bitnih pitanja u okviru porodice može u potpunosti da vas izbaci iz takta. Nadutost, teže izbacivanje vode iz organizma.

JARAC

Horoskopski znak Jarac
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Očekuje vas podrška veoma moćne i uticajne osobe, tako da možete prezentovati svoje kreativne ideje i javno nastupati. Ovaj period može vam vratiti jednu simpatiju iz prošlosti. Obnavljanje ljubavne veze. Reumatske tegobe. Moguće su degenerativne promene.

VODOLIJA

Horoskopski znak Vodolija
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Postići ćete uspeh zahvaljujući kreativnosti i inventivnim idejama. U ovom periodu možete ostvariti veliki dobitak. Partner ispoljava sumnje prema vama. Međutim, njegova potreba za kontrolom guši vašu slobodu i čini vas rezigniranim. Recite mu otvoreno šta vas muči. Ukočenost vratnog dela kičme.

RIBE

Horoskopski znak Ribe
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  U ovom periodu najbolje će proći Ribe koje rade preko interneta ili se bave informatičkim tehnologijama. Ovaj dan može vam doneti osećaj da vas partner ne shvata. Neophodan je razgovor. Više se krećite. Prijao bi vam odlazak na odmor, potrebno vam je samo da se izmestite.

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