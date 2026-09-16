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Biografska istorijska drama Pupin, koja kroz deset epizoda prati život srpskog naučnika Mihajla Pupina, dočekaće svoju televizijsku premijeru 9. oktobra na RTS-u, na dan njegovog rođenja.

Mihajlo Pupin Foto: Len Collection / Alamy / Profimedia

Privatni život Mihajla Pupina godinama je ostajao u senci njegove blistave naučne karijere, a pojedini detalji porodičnog života i danas privlače pažnju javnosti. Naučnik svetskog glasa, pronalazač, profesor, publicista, akademik i veliki dobrotvor, koji je svoje rodno banatsko selo Idvor proslavio širom planete, bio je uvažavan i cenjen daleko izvan granica svoje domovine. Ipak, iza svih priznanja i uspeha krila se i njegova velika lična bol - briga zbog životnog puta jedine ćerke Varvare Ivanke Pupin, koju je od milja zvao Vava.

Njene odluke i način života često su za Pupina predstavljali težak udarac. Čovek koji je svojim radom stekao svetsku slavu i postao prvi Srbin ovenčan Pulicerovom nagradom teško se mirio sa problemima koji su pratili njegovu jedinicu.

Freska Mihajla Pupina u Crkvi Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju Foto: Kurir/M.F.

Mihajlo Idvorski Pupin zadužio je čovečanstvo sa čak 142 patenta. I dok je na polju nauke i istraživanja bio briljantan i uvažavan širom planete, dotle ga nije pratila sreća u privatnom životu. Suprugu Saru Katarinu Džekson izgubio je posle svega osam godina braka - preminula je od upale pluća. Njihova ćerka jedinica Vava zadavala mu je glavobolje nesrećnim izborom partnera, a zbog jednog od njih kompletna imovina Mihajla Pupina, takozvani američki Idvor, završila je u rukama sekte iz San Dijega.

Pupin postao udovac posle osam godina braka

Aleksandra Ninković Tašić, predsednica Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin iz Beograda, koja godinama prikuplja arhivski materijal o našem proslavljenom naučniku, otkrila je za RTS nepoznate detalje o Pupinovoj ćerki Vavi i o njegovo dvoje usvojene dece.

Varvara Pupin Foto: Printscreen

Katarina Sara Džekson bila je udovica kad je upoznala slavnog Pupina. Iz prvog braka imala je sina Frederika Agata i ćerku Meri Virdžiniju Agat koji su očuha obožavali. To se, pak, ne bi moglo reći za njegovu jedinu biološku ćerku Vavu; ona je sa ocem imala turbulentan odnos. Zvala ga je "papa", što je i u ono vreme označavalo distancu između oca i kćerke. Ostalo je nejasno da li je Vava bila ljubomorna na njegov harmoničan odnos sa usvojenom decom, da li je krivila oca za majčinu smrt... Smatra se, takođe, da Vava nije razumela očevu naklonost prema Srbiji, a njen životni izbori bili su u ono vreme, na početku 20. veka, u najmanju ruku šokantni i neprimereni.

Problemi sa kćerkom jedinicom

„Pupinova ćerka Varvara rodila se 1889. godine, samo godinu dana nakon venčanja sa Katarinom Sarom. On je usvojio njeno dvoje dece iz prvog braka i dao im je sve, čitavo bogatstvo, tj. neokrnjeni miraz njihove majke. Ćerka Varvara bila je veoma lepa, ali veliki ljudi bacaju veliku senku na svoju decu, pa je sa njom Pupin imao puno problema. Ona se dva puta udavala, dva puta se razvodila... Imamo samo jednu fotografiju sa Pupinovog bračnog putovanja iz Venecije na kojoj se vide dvoje usvojene male dece - devojčica koja drži lutku i može da ima oko 4-5 godina i nešto stariji dečak koji sedi pored guvernante. Svako ko je voleo Pupina, morao je da voli i srpski narod. Nije mi jasno kako njegova ćerka nije imala razvijen odnos prema Pupinovoj domovini. Verujem da je čak malo bila i ljubomorna na njegova dobra dela, njegovu stalnu usmerenost ka Srbiji. Kao dete, teško je to mogla da razume. Njen turbulentan odnos sa ocem, malo toplo, malo hladno, naziremo i po tome što ga ona nikada nije zvala father tj. oče, već ga je zvala papa", ispričala je Aleksandra Ninković Tašić za RTS.

Mihajlo Pupin Foto: Privatna Arhiva

Period kad je ostao bez supruge za Mihajla Pupina bio je najteži period u životu. Ostao je sam sa troje dece - sedmogodišnjom Vavom i pastorcima koji su tada imali 12 i 15 godina. I dok su njegova usvojena deca bila veoma uspešna, Vava je bila sušta suprotnost. Nikada neće biti jasno da li je izostanak ambicije kod Pupinove kćerke bio njen vid otpora zbog činjenice da je odrastala bez majčine ljubavi i pažnje ili je htela da kontrira polusestri i polubratu, koji su bili veoma ambiciozni mladi ljudi sa velikim životnim snovima.

Posebno je bio uspešan Pupinov usvojeni sin Frederik Agat; osnovao je velike organizacije, između ostalih i Crveni krst, završio je velike škole i obožavao je svog slavnog očuha. I Pupinova usvojena kćerka Meri Virdžinija Agat uvek se s radošću vraćala u očuhov dom, ne skrivajući zahvalnost što je imala sreću da odrasta uz Mihajla Idvorskog Pupina.

Mihajlo Pupin Foto: Alpha Historica / Alamy / Profimedia

Prvi zet uzeo Pupinovo prezime

I dok su usvojena deca genija iz Idvora nizala poslovne uspehe, dotle je njegova jednako voljena biološka kćerka Vava nizala neuspeh za neuspehom u privatnom životu. Udala se sa svega 16 godina za svog konjičkog trenera. Pupin taj brak nije odobravao, čak ni kada je njegov prvi zet odlučio da na venčanju uzme prezime Pupin. Učinio je to da bi lakše napredovao, a bistroumnom i iskusnom Idvorcu to nije moglo da promakne.

Vava se od prvog muža razvela posle nepune dve godine braka i vratila u očev dom. Ali, ni njen izbor drugog životnog partnera nije bio srećniji - naprotiv. Odabrala je Luisa Smita, obrazovanog muškarca koji je po zanimanju bio advokat, ali veoma poročan - bio je strastveni kockar i trošio je ogroman novac.

Mihajlo Pupin Foto: Library Of Congress

Vavin drugi brak

Mihajlo Pupin je u smrt otišao 12. marta 1935. godine. Njegova ćerka se od drugog muža razvela nedugo posle Pupinove smrti.

"U zahtevu za razvod braka od njega Varvara je navela da to čini zbog psihičkog uznemiravanja. Razvela se posle Pupinove smrti kada ga je optužila za ekstremnu ljubomoru i mentalnu surovost", ispričala je Aleksandra Ninković Tašić.

Drugi zet nije uzeo Pupinovo prezime, ali je preko Vave od bogatog i slavnog tasta uzimao mnogo para. U želji da udovolji mužu koji je bio raspikuća, Vava je svaki čas od oca tražila sve veće i veće sume novca. Videvši da njegov imetak odlazi na vraćanje kockarskih dugova raskalašnog zeta, Pupin je znao da "zavrne slavinu". Vava ne samo da se ljutila zbog toga, već je pokušavala da obori očev testament kako bi se dokopala novca i barem na kratke staze obezbedila "mir u kući".

Mihajlo Pupin Foto: Pritnscreen

Izgubljeno nasledstvo na sudu

Ali, Pupin je bio mudar. Kao veliki dobrotvor, davao je 30.000 školskih stipendija, miraze za devojke koje su posle Velikog rata ostale bez očeva, izdvajao je novac za udruženja i crkve, donirao je za izradu spomenika... Osnovao je svoje fondacije i dao jasne smernice kako bi trebalo upravljati novcem koji je ostavio. Tako je, navodi Ninković Tašić, sve i funkcionisalo do 1946. godine, kada su komunisti sve uzeli.

Ono što, međutim, komunisti nisu uzeli otišlo je sekti u San Dijegu. Naime, zbog ogromnih dugova svog drugog muža, Pupinova biološka jedinica Vava prodala je očevo imanje zajedno sa pašnjakom i farmama u Norfolku. Sudskim putem sve je morala da preda jednoj sekti koja je dobila u posed i kompletno pokućstvo, pa čak i albume sa porodičnim fotografijama.

Pogledajte u galeriji pisma Nikole Tesle Mihajlu Pupinu:

1/4 Vidi galeriju Pisma Nikole Tesle Mihajlu Pupinu Foto: Kurir/M.S.

Pronalazak Vavinog groba

Varvara Vava Pupin Smit preminula je poslednjeg dana jula 1962. godine u hotelskoj sobi. Sahranjena je na groblju Vudlon u Bronksu, gde počivaju i njeni roditelji. Godinama se nije znalo gde je Vava sahranjena, budući da su njen brat i sestra po majci preminuli pre nje, a kako nije imala dece, nije imao ko da obeleži njen grob.

Do podatka o mestu na kom počiva Vava Pupin došla je novinarka Marina Bulatović iz Kanade. Od Suzan Olsen, zaposlene u upravi groblja Vudlon u Bronksu, Marina je saznala da jedina biološka ćerka Mihajla Idvorskog Pupina počiva uz svoje roditelje. Parcelu je kupio Mihajlo Pupin nakon smrti voljene supruge, a na istom mestu sahranjen je i njegov drugi zet, advokat Luis Smit, koji je zbog kockarskih dugova preminuo kao beskućnik. Upravo ga je bivša supruga Vava sahranila pored svojih roditelja, a deset godina kasnije i ona je preminula.

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