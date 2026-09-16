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Ulazna vrata u starim narodnim verovanjima nikada nisu predstavljala samo običan prolaz između spoljašnjeg sveta i doma. Smatrana su međom i granicom preko koje u kuću mogu ući ne samo dobrodošli gosti, već i nesreća, negativna energija i zli uticaji. Upravo zbog toga su se uz prag i ulaz vekovima vezivali brojni običaji.

Prema narodnim verovanjima, ulazna vrata morala su uvek da budu čista, uredna i dobro održavana, jer je zapušten ulaz simbolizovao nered u samoj kući. Takođe, verovalo se da razbacane cipele ispred ulaza donose nemir i nesuglasice u porodicu.

Predmet koji rešava sve – ali postavljen naopako!

Posebno mesto i jaku simboliku u narodnoj tradiciji imala je metla. Ona nije služila samo kao pripomoć za čišćenje, već joj se pripisivala moć da simbolički "pomete" i ukloni sve loše iz života ukućana.

Naopako okrenuta metla Foto: Flowerphotos, Flowerphotos / Alamy / Profimedia

Međutim, da bi delovala kao zaštitnik, naše bake su primenjivale specifičan običaj: novu metlu bi postavile pored ulaza okrenutu naopako, sa drškom nadole i čekinjama okrenutim nagore.

Odbijala je nesreću i uroke

Tako postavljena metla nije bila namenjena čišćenju dvorišta ili kuće, već je imala isključivo zaštitnu ulogu. Prema narodnom predanju, naopačke postavljena metla imala je zadatak da otera nepoželjne posetioce i zlonamerne ljude i da zaštiti dom od uroka i zlih sila.

U nekim verzijama verovalo se čak i da će veštica ili osoba sa zlim namerama zaobići kuću u širokom luku kada ugleda metlu u tom položaju.

Pored metle, ljudi su u raznim krajevima za zaštitu praga koristili i konjske potkovice, beli luk, određene trave i amajlije.

(Kurir.rs/Žena)

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