Slušaj vest

Ulazna vrata u starim narodnim verovanjima nikada nisu predstavljala samo običan prolaz između spoljašnjeg sveta i doma. Smatrana su međom i granicom preko koje u kuću mogu ući ne samo dobrodošli gosti, već i nesreća, negativna energija i zli uticaji. Upravo zbog toga su se uz prag i ulaz vekovima vezivali brojni običaji.

Prema narodnim verovanjima, ulazna vrata morala su uvek da budu čista, uredna i dobro održavana, jer je zapušten ulaz simbolizovao nered u samoj kući. Takođe, verovalo se da razbacane cipele ispred ulaza donose nemir i nesuglasice u porodicu.

Predmet koji rešava sve – ali postavljen naopako!
Posebno mesto i jaku simboliku u narodnoj tradiciji imala je metla. Ona nije služila samo kao pripomoć za čišćenje, već joj se pripisivala moć da simbolički "pomete" i ukloni sve loše iz života ukućana.

metla
Naopako okrenuta metla Foto: Flowerphotos, Flowerphotos / Alamy / Profimedia

Međutim, da bi delovala kao zaštitnik, naše bake su primenjivale specifičan običaj: novu metlu bi postavile pored ulaza okrenutu naopako, sa drškom nadole i čekinjama okrenutim nagore.

Odbijala je nesreću i uroke
Tako postavljena metla nije bila namenjena čišćenju dvorišta ili kuće, već je imala isključivo zaštitnu ulogu. Prema narodnom predanju, naopačke postavljena metla imala je zadatak da otera nepoželjne posetioce i zlonamerne ljude i da zaštiti dom od uroka i zlih sila.

U nekim verzijama verovalo se čak i da će veštica ili osoba sa zlim namerama zaobići kuću u širokom luku kada ugleda metlu u tom položaju.

Pored metle, ljudi su u raznim krajevima za zaštitu praga koristili i konjske potkovice, beli luk, određene trave i amajlije.

(Kurir.rs/Žena)

Ne propustiteZanimljivostiDržite krst na retrovizoru? Mnogi vernici prave veliku grešku, a evo šta o tome kaže Crkva
Krst okačen o unutrašnji retrovizor automobila tokom vožnje
ZanimljivostiNikako ne kupujte sebi čuvenu amajliju koju svi donose s letovanja: Srbi masovno kupuju "plavo oko" na odmoru, a samo u ovom slučaju ima pravo dejstvo
prorokovo oko0254349034.jpg
ŽenaSVI SA LETOVANJA DONOSE OVU AMAJLIJU, A NE ZNAJU NJENU TAJNU: Evo koje značenje nosi čuveno FATIMINO OKO i kako vam čuva kuću!
prorokovo oko 0104215518.jpg
ZanimljivostiSTAVITE OVO U NOVČANIK I PARE ĆE SAME DOLAZITI: Narodno verovanje za privlačenje bogatstva
Novčanice dinara u novčaniku

 VIDEO: Đurđevdan i narodna verovanja

34:56
06.05.2026.ĐURĐEVDAN I NARODNA VEROVANJA! Izvor: kurir televizija