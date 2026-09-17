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Devica, Škorpija i Jarac ne poklanjaju poverenje preko noći. Pre nego što nekome otvore vrata svog života, pažljivo posmatraju njegove postupke, proveravaju iskrenost i čekaju da vreme pokaže da li je vredan njihove bliskosti.

Zbog takvog ponašanja često ostavljaju utisak hladnih, zatvorenih ili nedostupnih osoba. Ipak, iza njihove uzdržanosti uglavnom se krije potreba da sačuvaju svoj unutrašnji mir i zaštite emocije od razočaranja.

Njihov krug prijatelja možda nije veliki, ali je sastavljen od ljudi kojima istinski veruju. Kada nekoga prihvate, ostaju mu odani i onda kada se svi drugi udalje.

Devica pažljivo procenjuje svaki detalj

Devica Foto: Profimedia

Devica će biti ljubazna, predusretljiva i spremna da pomogne, ali to ne znači da će odmah otkriti šta zaista misli i oseća. Pre nego što se opusti, želi da upozna osobu i uveri se da iza lepih reči stoje iskrene namere.

Pripadnici ovog znaka obraćaju pažnju na sitnice koje drugi često ne primećuju. Brzo uočavaju nedoslednost, skrivene namere i neiskrenost, zbog čega retko kome odmah poklanjaju potpuno poverenje.

Kada Devica nekoga prihvati, njena odanost ne mora da bude glasna i upadljiva. Pokazaće je konkretnim postupcima, iskrenim savetima i podrškom u trenucima kada je najpotrebnija.

Škorpija ne prašta lako izdaju

Škorpija Foto: Profimedia

Škorpija svoje emocije čuva daleko od radoznalih pogleda. Može da deluje misteriozno, nedodirljivo i veoma hladno, ali je njena unutrašnja priroda mnogo osećajnija nego što želi da pokaže.

Ne podnosi laži, površne odnose i skrivene namere. Zbog toga joj je potrebno vreme da nekoga pusti blizu i otkrije svoju ranjivu stranu. Radije će imati nekoliko pouzdanih ljudi uz sebe nego veliki broj poznanika u čije namere nije sigurna.

Onome ko zasluži njeno poverenje Škorpija pruža duboku privrženost i bezuslovnu podršku. Međutim, ako oseti izdaju, veoma teško ponovo spušta gard.

Jarac ne želi prolazne ljude

Jarac Foto: Profimedia

Jarac ne ulazi olako ni u prijateljske ni u ljubavne odnose. Ozbiljan je, promišljen i ne voli da troši vreme na ljude koji u njegov život dolaze samo privremeno.

Iako često ostavlja utisak osobe koja emocije drži pod strogom kontrolom, Jarac oseća mnogo više nego što pokazuje. Ne otvara se brzo jer želi stabilnost, sigurnost i dokaz da na drugu osobu može da se osloni.

Njegovo poverenje osvaja se strpljenjem, poštovanjem i doslednim postupcima. Kada neko uspe da sruši njegove zidove, u Jarcu dobija pouzdanog i vernog prijatelja koji ne odlazi čim se pojave prvi problemi.

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