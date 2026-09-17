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Već 14 godina „Potera” okuplja publiku uz znanje, neizvesne završnice i velike pobede, a iz sezone u sezonu ostaje jedan od omiljenih televizijskih kvizova. Vernost gledalaca tokom svih ovih godina pokazala je jedno: „Potere” nikad nije dosta. Zato od 5. oktobra na Prvi program Radio-televizije Srbije stiže više „Potere” - više emitovanja, više voditelja i više Tragača.

Najveća promena odnosi se na ritam emitovanja. Umesto jednog termina nedeljno, „Potera” će u novoj sezoni biti emitovana od ponedeljka do četvrtka u 21 čas na RTS 1. Četiri večeri nedeljno značiće više takmičara, više pitanja, više duela sa Tragačima i više prilika za velike pobede.

Foto: Printscreen/RTS

Novitet je i prošireni voditeljski tim. Jovanu Memedoviću, koji je „Poteru” vodio prethodnih 13 godina, pridružuje se Slobodan Šarenac, dobro poznato lice RTS-a. Iako ima dugogodišnje iskustvo pred kamerama, Šarenac će se sada naći u potpuno drugačijoj ulozi, a dolazak u „Poteru” za njega predstavlja novi profesionalni izazov.

„Ovo je ’novi par cipela’ u profesionalnom smislu i možda pravi trenutak u mojoj karijeri da se oprobam u nečemu novom. Ukoliko se to publici bude dopadalo, ja ću biti još zadovoljniji”, rekao je Slobodan Šarenac povodom početka nove sezone kviza i svoje uloge u njoj.

Više će biti i Tragača. Tim sada čini pet dobro poznatih lica: Milica Jokanović, Žarko Stevanović, Milan Bukvić, Dušan Macura i Aleksa Stefanović. Proširena postava donosi više mogućih duela, dok izazov ostaje isti: odbraniti osvojeni iznos i biti brži od Tragača.

Novi ritam emitovanja i proširena postava donose novu dinamiku, ali ono zbog čega je publika zavolela „Poteru” ostaje nepromenjeno. Znanje, brzina, dobra taktika, uzbudljivi dueli i borba do poslednje sekunde i dalje su u centru igre.