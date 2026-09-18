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Slobodan Šarenac postaje jedan od voditelja kviza „Potera“, u kojem će ubuduće deliti ulogu sa dugogodišnjim domaćinom Jovanom Memedovićem. Nova sezona počinje 5. oktobra, a kviz će se emitovati od ponedeljka do četvrtka na Prvom programu RTS-a, objavila je Radio-televizija Srbije.

Iako će tek sada postati kolege u „Poteri“, Šarenac i Memedović godinama su povezani jednom neobičnom situacijom. Prolaznici na ulici često pomešaju sportskog komentatora sa autorom emisije „Sasvim prirodno“, a Šarenac je odlučio da ih ne ispravlja odmah.

Slobodan Šarenac i Jovan Memedović su voditelji kviza Potera Foto: Braca Nadeždić

„Sve to radim samo zbog para“

Kada bi mu ljudi prišli uvereni da razgovaraju sa Memedovićem, obično bi počeli da ga ispituju o pecanju, putovanjima i avanturama u prirodi. Umesto da im otkrije da su pogrešili, Šarenac bi ozbiljnog izraza lica nastavio razgovor.

„Ma ja ne volim prirodu uopšte, ja to sve mrzim... Sve ja to radim samo zbog para“, govorio bi zbunjenim prolaznicima.

Njegovi sagovornici nisu mogli da poveruju u ono što čuju, pa bi pokušavali da ga ubede kako se u emisijama jasno vidi koliko voli prirodu. Šarenac, međutim, nije odustajao od šale. Nastavljao bi da tvrdi da ne podnosi ni boravak u divljini ni životinje i da sve radi isključivo zbog zarade.

Slobodan Šarenac Foto: Printscreen/RTS1

Zabuna trajala i po deset minuta

Ovakvi razgovori ponekad bi trajali između pet i deset minuta, a prolaznici sve vreme nisu ni slutili da pred njima nije Jovan Memedović. Šalu bi uglavnom prekinuo neko ko zaista prepoznaje Šarenca i obrati mu se njegovim prezimenom.

„Kako ste, gospodine Šarenac?“, bilo je dovoljno da zbunjeni obožavaoci shvate da su sve vreme razgovarali sa pogrešnim voditeljem.

Pogledajte u galeriji kako izgleda vikendica Jovana Memedovića:

1/8 Vidi galeriju Vikendica Jovana Memedovića je pravi raj za dušu Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Sudbina je sada dvojicu kolega dodatno povezala, pošto će Šarenac i Memedović zajedno voditi nove epizode „Potere“.

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