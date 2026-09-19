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Jesen 2026. donosi period vraćanja na staro, preispitivanja odluka i popravljanja onoga što više ne funkcioniše.

Astrolozi savetuju da se ne žuri sa velikim potezima, posebno kada su u pitanju novac, ljubav, ugovori i dugoročni planovi.

Umesto velikih novih početaka, jesen 2026. godine više će biti obeležena vraćanjem na ranije započete priče. Neki projekti mogu ponovo postati aktuelni, stari dogovori biće preispitivani, a mnogi će morati iskreno da se zapitaju šta više nema smisla zadržavati.

Posebnu pažnju privlači niz retrogradnih kretanja. Venera kreće retrogradno 3. oktobra i ostaje u tom hodu do 14. novembra, dok Merkur ulazi u retrogradnu fazu 24. oktobra, sve do 13. novembra.

Venera Foto: Buradaki / Alamy / Alamy / Profimedia

Mars početkom novembra formira retrogradnu petlju, iako njegovo stvarno retrogradno kretanje počinje tek 2027. godini. Uz to, Uran je od 10. septembra retrogradan u Blizancima.

Astrološki gledano, ovakva kombinacija naglašava potrebu za usporavanjem, proveravanjem i vraćanjem korak unazad pre nego što se napravi novi.

Septembar donosi preuređivanje planova

Početak jeseni nije potpuno nepovoljan za akciju. Jupiter u trigonu sa Saturnom donosi simboliku povezivanja ambicije sa realnim mogućnostima, ali Mars u kvadratu sa Saturnom 1. septembra otvara pitanje koje će se provlačiti kroz čitavu sezonu: šta treba promeniti jer dosadašnji način više ne daje rezultate?

Posebno važan datum je 10. septembar. Tada se događaju mlad Mesec u Devici, ulazak Venere u Škorpiju, prelazak Merkura u Vagu i početak Uranovog retrogradnog kretanja. Ovakva kombinacija, prema astrološkim tumačenjima, više pogoduje analizi nego impulsivnim potezima.

Petnaestog septembra retrogradni Neptun i Pluton grade egzaktan aspekt, koji se u astrologiji povezuje sa otkrivanjem onoga što je dugo bilo potisnuto ili skriveno.

Retrogradni Neptun Foto: Profimedia

Jesenja ravnodnevica pada 23. septembra, kada Sunce prelazi u Vagu, znak povezan sa odnosima, ravnotežom i kompromisom. Nekoliko dana kasnije, 26. septembra, očekuje nas pun Mesec u Ovnu, dok Mars 27. septembra ulazi u Lava i pojačava potrebu za akcijom, dokazivanjem i ličnim izražavanjem.

Oktobar: ne žurite sa novcem i velikim odlukama

Oktobar je posebno važan zbog retrogradne Venere. Ona 3. oktobra kreće unazad kroz Škorpiju, što astrolozi povezuju sa vraćanjem na stare emotivne i finansijske teme.

U ovom periodu savet je da se posebno dobro razmisli pre velikih kupovina, ulaganja i dugoročnih finansijskih obaveza. Ako je moguće, važne odluke treba donositi tek nakon dodatne provere svih uslova, a ne pod uticajem trenutnog entuzijazma.

Od 24. oktobra retrogradan je i Merkur u Škorpiji. Do 13. novembra mogu se pojaviti kašnjenja, pogrešno shvaćene poruke, komplikacije sa dokumentacijom i potreba da se neki dogovori ponovo prođu od početka.

Merkur Foto: Irina Dmitrienko / Alamy / Alamy / Profimedia

Zato je ovo mnogo pogodniji period za proveru ugovora, ispravljanje grešaka, završavanje starih razgovora i preispitivanje planova nego za donošenje odluka u afektu.

Pluton 16. oktobra kreće direktno, čime se simbolično otvara nova faza u temama moći, kontrole i lične snage.

Novembar: vraćanje na stare probleme

Početkom novembra formira se i Marsova retrogradna petlja. Iako će njegova puna retrogradnost nastupiti tek 2027. godine, astrološki se ovaj period već povezuje sa usporavanjem i vraćanjem na ranije poteze.

U kombinaciji sa retrogradnim Merkurom i Venerom, novembar može doneti utisak da se neke situacije ponavljaju. Poslovi koji su delovali završenim mogu ponovo doći na dnevni red, planovi mogu zahtevati izmene, a ranije donete odluke novu proveru.

Sredinom meseca konjunkcija Marsa i Jupitera u Lavu donosi snažniji impuls za akciju. Ipak, upravo tada treba voditi računa da želja za dokazivanjem ne preraste u preterivanje ili preuzimanje više obaveza nego što je realno moguće ispuniti.

Krajem novembra, 29. u mesecu, Uran pravi trigon sa Plutonom. Ovaj aspekt dodatno naglašava promene, nove ideje i drugačije pristupe problemima.

Šta svaki znak treba da izbegava ove jeseni? Ovan

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jesen vas podseća da inicijativa nije dovoljna ako nema strpljenja. Posebno će biti važne teme partnerstva, novca i ličnih granica. Tokom oktobra i početkom novembra nemojte žuriti sa finansijskim odlukama niti pokušavati da silom ubrzate situacije koje zahtevaju razgovor.

Bik

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Odnosi, posao i dogovori sa drugim ljudima biće u centru pažnje. Moguće je vraćanje nekih starih projekata ili prilika. Nemojte donositi odluke samo zato što ne želite da promenite dosadašnji način funkcionisanja. Dajte sebi vremena da uporedite mogućnosti.

Blizanci

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Uran u vašem znaku donosi period prilagođavanja i neočekivanih ideja. Moguće su promene planova, interesovanja i načina rada. Tokom retrogradnog Merkura posebno proveravajte mejlove, dokumenta, dogovore i ono što ste obećali drugima.

Rak

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Novac, posao i lični ciljevi postaju veoma važni. Nakon Marsovog ulaska u Lava može se pojačati potreba da sve rešite što pre. Ipak, upravo impulsivne odluke mogu napraviti problem, posebno ako ih pretvorite u dugoročne finansijske obaveze.

Lav

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Za Lavove je ovo veoma aktivna sezona. Jupiter je već u vašem znaku, a Mars stiže 27. septembra i dodatno pojačava ambiciju, kreativnost i želju da budete primećeni.

Sredina novembra može doneti snažan nalet energije, ali nemojte pokušavati da budete svuda i radite sve odjednom. Preterano forsiranje može imati suprotan efekat.

Devica

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posle dinamičnog septembra, jesen traži da usporite i pozabavite se onim što ste ranije odlagali. Umesto stalnog dodavanja novih obaveza, reorganizujte posao, finansije i raspored.

Ponekad je najbolji potez upravo smanjenje nepotrebnih troškova, aktivnosti i obaveza.

Vaga

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Pošto je Venera, planeta koja se tradicionalno povezuje sa vašim znakom, tokom jeseni retrogradna, odnosi, novac i lične vrednosti dolaze u prvi plan.

Nemojte žuriti sa konačnim zaključcima. Neke situacije mogu izgledati potpuno drugačije nakon iskrenog razgovora ili dodatnog vremena za razmišljanje.

Škorpija

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš znak biće posebno naglašen jer Venera, a zatim i Merkur, prolaze kroz Škorpiju u periodu retrogradnog kretanja.

Ovo je vreme za preispitivanje emocija, finansija, dogovora i ličnih prioriteta. Budite naročito pažljivi krajem oktobra i početkom novembra, kada je veći akcenat na proveri nego na brzom delovanju.

Strelac

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Jesen vas vraća na profesionalne planove, društvene odnose i ciljeve za budućnost. Neke ideje možda još nisu dovoljno razrađene da bi odmah postale stvarnost.

Ne donosite odluke samo zato što vas je nešto trenutno oduševilo. Dajte idejama vremena da pokažu da li imaju stvarnu osnovu.

Jarac

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Karijera, reputacija i dugoročni ciljevi biće posebno važni. Ipak, umesto da pokušavate da kontrolišete svaki detalj, pogledajte širu sliku.

Ako neki poslovni sistem više ne daje rezultate, jesen može biti dobar trenutak da ga promenite i pronađete efikasniji način rada.

Vodolija

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Očekuju vas teme vezane za odnose, slobodu i nove ideje. Neobična rešenja mogu se pojaviti upravo onda kada stari pristupi prestanu da funkcionišu.

Kraj novembra posebno je zanimljiv za razmišljanje o promenama i drugačijem pravcu, uzimajući u obzir aspekt Urana i Plutona 29. novembra.

Ribe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Glavna lekcija jeseni odnosi se na granice – posebno na pitanje koliko možete da preuzmete na sebe.

Nemojte automatski prihvatati tuđe obaveze samo zato što znate kako da ih rešite. Jasniji odnos prema novcu, poslu, vremenu i sopstvenoj energiji može vam pomoći da izbegnete nepotrebno iscrpljivanje.

Astrološki savet za celu jesen

Ako bi trebalo izdvojiti jednu poruku za jesen 2026, ona bi glasila: ne žurite da počnete nešto novo ako prethodne stvari još nisu završene.

Proverite ugovore pre potpisivanja, vratite se na razgovore koji su ostali nedovršeni i još jednom razmotrite odluke koje ste doneli na brzinu. Retrogradne faze u astrologiji tradicionalno se posmatraju kao periodi za reviziju, a ne kao razlog za strah.

Jesen zato može biti korisna za sređivanje onoga što je ostalo nedovršeno. Umesto da stalno jurite napred, ponekad je upravo korak unazad ono što omogućava da sledeći potez bude promišljeniji.

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