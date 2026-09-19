da li ste znali

da li ste znali

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Josip Broz Tito imao je na raspolaganju ono o čemu su čak i najbogatiji Jugosloveni mogli samo da sanjaju. Koristio je raskošne rezidencije širom zemlje, Brione je pretvorio u svoju omiljenu oazu, putovao Plavim vozom i brodom „Galeb“, dok su mu na raspolaganju bili luksuzni automobili i avioni.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala unutrašnjost vile Galeb:

1/4 Vidi galeriju Unutrašnjost Titove vile Galeb u Crnoj Gori Foto: Printscreen Instagram n__nevena

Ipak, Tito formalno nije bio vlasnik većine tog bogatstva. Rezidencije, prevozna sredstva i osoblje finansirala je država, a on ih je koristio kao doživotni predsednik SFRJ. Zato odgovor na pitanje ko je bio najbogatiji čovek Jugoslavije nije tako jednostavan kao što se na prvi pogled čini.

Ako se posmatraju moć, privilegije i način života, Tito je bio bez konkurencije. Međutim, kada je reč o privatno zarađenom novcu, krajem osamdesetih pojavio se čovek čije ime do danas nije poznato široj javnosti.

Pogledajte u galeriji kako izgleda vila Izvor:

1/14 Vidi galeriju Vila Izvor Foto: printscreen/youtube/ Terra Croatia, printscreen/youtube/ fire2hr_Vedran

Misteriozni milioner iz Skoplja

Najveći prijavljeni prihod među privatnim građanima SFRJ 1988. godine imao je ugostitelj iz Skoplja. Prema tadašnjim poreskim podacima, zaradio je čak 171 milion dinara, čime je nadmašio ostale privatnike, ali i mnoge direktore velikih državnih preduzeća.

Ko je bio ovaj čovek, javnost nikada nije saznala. Njegovo ime nije sačuvano u dostupnim medijskim i arhivskim zapisima, pa je od najbogatijeg privatnika nekadašnje države ostala samo vrtoglava cifra.

Nije poznato koliko je restorana posedovao, kako je izgradio posao niti na šta je trošio zarađeni novac. Pouzdano se zna jedino da je njegov prijavljeni prihod bio najveći među građanima koji su poslovali u privatnom sektoru.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Titova vila na Zlatiboru:

1/6 Vidi galeriju Titova vila na Zlatiboru i dalje pleni svojom lepotom Foto: RINA

Milioneri su postojali i u socijalizmu

Iako je Jugoslavija bila socijalistička država, privatno preduzetništvo nije bilo potpuno zabranjeno. Ugostitelji, zanatlije, prevoznici, poljoprivrednici, muzičari i drugi samostalni radnici mogli su da ostvare prihode koji su višestruko premašivali prosečne plate.

Najuspešniji među njima živeli su daleko bolje od većine stanovništva. Mogli su da poseduju kuće, automobile, ugostiteljske objekte i drugu privatnu imovinu, ali ni njihovo bogatstvo nije moglo da im obezbedi privilegije kojima je raspolagao jugoslovenski predsednik.

Upravo zato su Tito i anonimni ugostitelj iz Skoplja predstavljali dve potpuno različite vrste bogatstva. Jedan je novac zaradio na tržištu, dok je drugi imao gotovo neograničen pristup državnim resursima.

Foto: Vasily / Sputnik / Profimedia

Ko je onda zaista bio najbogatiji?

Ako se bogatstvo meri prijavljenim privatnim prihodima, titula najbogatijeg građanina Jugoslavije krajem osamdesetih pripala je misterioznom ugostitelju iz Skoplja. Njegovih 171 milion dinara bio je iznos koji je malo ko u tadašnjoj državi mogao da dostigne.

Ako se, međutim, računaju luksuz, uticaj i sve ono što je čoveku bilo na raspolaganju, niko nije mogao da se meri sa Titom. Nije morao da bude vlasnik Briona, „Galeba“, Plavog voza ili brojnih rezidencija da bi u njima živeo i koristio ih kao da jesu njegovi.

Video: Zavirite u unutrašnjost Plavog voza