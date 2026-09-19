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Josip Broz Tito proveo je poslednjih 68 dana svog života na respiratoru, dok je hranu dobijao infuzijom. Dr Predrag Lalević, član Titovog lekarskog konzilijuma i njegov lični lekar 16 godina, prisetio se trenutka kada je morao da isključi aparat koji ga je održavao u životu.

- Ni u šali se ne može reći da sam ga ja ubio. Deset minuta pre toga bio je mrtav. Nije mu bilo spasa. Ja sam ga skinuo s aparata koji su ga držali na životu - rekao je dr. Lalević.

Predrag Lalević Foto: Printscreen

Mozak je bio aktivan, ali politika je odlučivala

Dr. Lalević je kasnije u jednoj nemačkoj bolnici dobio prigovore da je mrtvog čoveka danima držao na respiratoru, na šta je odgovorio:

- Mozak mu je bio živ i to je bilo medicinsko opravdanje zašto ga sve do tad nisam skinuo s respiratora - istakao je.

Međutim, nije samo medicina diktirala odluke.

Foto: Vasily / Sputnik / Profimedia

- Državnom vrhu važan je ne samo svaki dan, već i svaki sat - kazao je Titovom lekaru Stane Dolenc, moćni šef policije i čovek kojeg su mnogi videli kao Titovog naslednika.

Kako je Tito reagovao na predlog amputacije koja bi mu produžila život, dr. Lalević je detaljno objasnio:

- Čim smo stigli u Ljubljanu, otišli smo pravo u Klinički centar i napravili snimke arterija na levoj nozi, a zatim otišli na Brdo kod Kranja. Pošto je situacija na arterijama bila loša, predložili smo predsedniku operaciju što je on odbio. Mi smo tada pozvali na konsultacije profesore iz SAD-a i Knjazova iz Moskve.

Pogledajte u galeriji fotografije maršala:

1/7 Vidi galeriju Josip Broz Tito Foto: United Archives / imago stock&people / Profimedia, Ferdinando Piezzi / Alamy / Alamy / Profimedia, Universal images group / Profimedia

Oni su predložili operaciju, tj. amputaciju, a ako on ne pristane na to, ostavio nam je jednu protezu za premošćivanje krvnog suda, s malim izgledima na uspeh. Kako je on uporno odbijao amputaciju, pokušali smo da napravimo premošćenje protezom. Ova operacija, kao što se i očekivalo, nije uspela, a on je i dalje odbijao amputaciju.

- Tek kad je video svoju potkolenicu koja je bila plava s velikim plikovima na koži, rekao je: "Radite što treba.“ - objasnio je.

Brzo su pripremili salu i obavili amputaciju noge znatno iznad kolena.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao poslednji doček Nove godine Josipa Broza Tita:

1/6 Vidi galeriju Poslednji novogodišnji doček Josipa Broza Tita Foto: YU 0 Laki / Jugoslovenski partizani/youtube

- Operacija je protekla bez incidenata i on je počeo da prima posete na intenzivnoj nezi. Posetili su ga i sinovi Žarko i Miša. Već smo razmišljali o odlasku na Brdo kod Kranja kada su počele komplikacije. Najpre s bubrezima, a zatim i druge. Predsednik je bio na respiratoru punih 68 dana.

Predviđati koliko je još mogao da živi da je odmah urađena amputacija bila bi čista špekulacija. Tema smrti nikada nije spominjana u razgovorima, osim što je on, odbijajući operaciju, rekao: "Ja dole, pokazujući prstom na dole, idem samo u jednom komadu“ - ispričao je dr. Lalević.

Hrana iz NASA-e i poslednji trenuci s batlerom

Dr Predrag Lalević Foto: Printscreen, Profimedia

Titov batler Jože Oseli proveo je s njim poslednjih sedam godina života i prisetio se detalja o njegovoj ishrani.

- Teško nam je bilo gledati kako kopni. Bila je to velika tragedija. Mi smo bili uz njega do kraja. Pustili su nas da ga ispratimo kad su ga vozili na patologiju - ispričao je Oseli.

Tito nije imao posebnih zahteva u vezi s hranom, ali su mu, kada više nije mogao da jede, donosili specijalne NASA konzerve za astronaute.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao centralni deo sahrane Josipa Broza Tita:

1/5 Vidi galeriju Centralni deo ceremonije sahrane Josipa Broza Tita Foto: Prisma by Dukas/RDB, Prisma by Dukas Presseagentur GmbH / Alamy / Profimedia

- Četiri meseca vozili smo hranu s Brda kod Kranja u bolnicu. Mi smo brinuli za ishranu predsednika i lekara. Moja supruga Metka je sve zapisivala. Ima i danas zapisano koliko je kašika pojeo za svaki obrok, jer se sve merilo u kalorijama. Hranili smo ga dokle god je mogao da jede, a zatim se prešlo na infuziju - objasnio je Oseli.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Titova sahrana:

1/6 Vidi galeriju - Foto: Youtube Printscreen

Titove poslednje reči bile su upravo upućene njegovom batleru. Probudio se nakratko iz kome, pokušao da izgovori nekoliko reči, ali nije bio razgovetan jer nije imao zubnu protezu. Nakon toga ponovo je pao u komu i dva sata kasnije preminuo.

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