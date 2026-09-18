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Da je pas najbolji čovekov prijatelj, pa makar taj čovek bio i provalnik, slikovito je dočarao četvorogodišnji zlatni retriver po imenu Neš, koji je nedavno jednog razbojnika dočekao sa igračkama u želji da se bolje upoznaju i malo podruže. Viralni video upravo je nasmejao milione i po ko zna koji put dokazao da zlatni retriveri sa razlogom nisu na najboljem glasu kao čuvari među stotinama rasa.

Provala uživo pred očima vlasnika

Sve se odigralo nedavno u San Dijegu, kada su se Dante Rouli i njegova verenica Stefani Kalderon vraćali kući iz Čikaga. Paru je u jednom trenutku na mobilni telefon stiglo obaveštenje sa sigurnosnog sistema, a kada su otvorili aplikaciju, ugledali su nepoznatog muškarca kako provaljuje u kuću kroz otvoren prozor na spratu.

Pogledajte u galeriji kako je sve proteklo:

1/7 Vidi galeriju Zlatni retriver dočekao provalnika sa igračkama Foto: Printscreen/YouTube/ABC News 4

Umesto da pokuša da ga uplaši, makar lavežom, Neš je provalnika dočekao veselo mašući repom, nakon čega je pokušao da ga zainteresuje za igru.

Provalnik iskoristio kuću za odmor

Na njegovu žalost, provalnik ga uopšte nije "doživeo" te je nakon ulaska skinuo majicu i cipele, pregledao sadržaj frižidera i pojeo nešto zatečene hrane. Potom je zadremao, što je Roulija navelo na zaključak da je prvenstveno tražio zaklon od visokih letnjih temperatura koje su pogodile region. U svakom slučaju, vlasnici su još iz aviona kontaktirali lokalnu policiju i omogućili im pristup video-nadzoru uživo.

Policijski službenici brzo su stigli na lice mesta, a zanimljivost kaže da je Neš i njih dočekao na isti način, uz neskriveno oduševljenje. Uljez je uhapšen na licu mesta i utvrđeno je da iz kuće nije ništa ukrao.

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