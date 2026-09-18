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U gradiću Grin Bank, smeštenom u američkoj saveznoj državi Zapadnoj Virdžiniji, savremeni uređaji i bežične mreže potpuno su van upotrebe kako bi se obezbedila potpuna tišinau eteru. Ova specifična sredina predstavlja središte takozvane Nacionalne zone radijske tišine, koja se prostire na više od 33.000 kvadratnih kilometara i u kojoj su svi elektronski signali svedeni na minimum.

Iza ovih zabrana stoji naučno objašnjenje

Stroga pravila i izolovanost od modernih tehnologija uvedeni su zbog rada ogromnog astronomskog postrojenja. U ovom mestu nalazi se Robert C. Bird, najveći usmerivi radio-teleskop na planeti. 

Pogledajte u galeriji kako izgleda gradić Grin Bank:

U gradiću Grin Bank zabranjeno je imati zvono na vratima i internet Foto: Printscreen/YouTube/RocaNews

Kako ovaj instrument beleži izuzetno slabe impulse koji pristižu iz najudaljenijih delova kosmosa, svaka radio-frekvencija - bilo da dolazi sa bežičnog rutera ili obične dečije igračke, može u potpunosti da omete naučna istraživanja.

  • Potpuno odsustvo mobilne mreže: Upotreba Wi-Fi signala i mobilnih telefona strogo je sankcionisana zakonom.
  • Kontrola terena: Ovlašćena vozila sa specijalizovanom opremom za detekciju redovno obilaze naselje u potrazi za nedozvoljenim emitovanjem signala.
  • Povratak starim navikama: Umesto digitalnih uređaja, meštani koriste fiksne telefone i javne govornice, dok se na vrata poziva isključivo kucanjem.
U gradiću Grin Bank zabranjeno je imati zvono na vratima i internet
U gradiću Grin Bank zabranjeno je imati zvono na vratima i internet Foto: Printscreen/YouTube/RocaNews

Sigurno utočište za preosetljive na zračenje

Iako većina ljudi ne može da zamisli svakodnevicu bez pametnih uređaja, Grin Bank je postao dom mnogima koji traže beg od moderne tehnologije.

Gradić je privukao brojne stanare koji navode da pate od elektromagnetske preosetljivosti - stanja usled kog zbog zračenja uređaja osećaju tegobe poput mučnine, jake glavobolje i hronične nesanice. Za njih je ovo planinsko mesto postalo jedina lokacija gde mogu funkcionisati bez zdravstvenih tegoba.

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