Zašto pravoslavni sveštenik mora da ima bradu? Katolički se briju, a razlika je napravljena pre nekoliko vekova zbog ovoga
Ova tradicija ustanovljena je pre nekoliko vekova, a najstariji zapis vezan za ovo pravilo seže u Starozavetne spise, tačnije u knjigu Levita. U njoj se opisuje scena u kojoj Mojsije miropomazuje glavu svog brata Arona, postavljajući ga u službu sveštenstva.
Kako je navedeno čudotvorni Miro se tada slivalo Aronu niz bradu, što je postalo simbol koji se od tada povezuje sa bradom sveštenika. Takođe, u nekim starim crkvenim zapisima se navodi da je brijanje bradesimbol smanjene muškosti.
- Ne strižite kose svoje uokrug, ni grdite brade svoje - navodi se u 3. knjizi Mojsija.
Sličnu simboliku ima i epitrahilj, dugačko platno koje sveštenici nose oko vrata i koje se spušta skoro do stopala, bez kojeg ne mogu vršiti važne crkvene obrede poput krštenja, opela ili ispovedanja.
(Kurir.rs)
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