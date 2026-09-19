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Minhenski Oktoberfest počeo je danas kada je gradonačelnik otvorio prvo bure piva i time ozvaničio početak 191. izdanja jednog od najvećih festivala na svetu. Gradonačelnik Dominik Krause otvorio je prvo bure sa tradicionalno uzviknuo: "Otvoreno jeeeeeee!".

Hiljade posetilaca žene u bavarskim haljinama (dirndlima), a muškarci u kožnim pantalonama (lederhoznama) – pohrlilo je ujutru u pivske šatore na minhenskom sajmištu Terezijenvize kako bi zauzeli dobra mesta na klupama.

Foto: Zhang Haofu / Xinhua News / Profimedia

Pored piva, traženi specijaliteti bili su i perece, pečena svinjetina i kobasice. Očekuje se da će Oktoberfest tokom 16 dana trajanja, sve do 4. oktobra, posetiti oko šest miliona ljudi.

Većina njih dolazi iz Minhena i južne Nemačke, ali milioni gostiju stižu i iz drugih delova Nemačke, kao i iz celog sveta.

Nemačke vlasti pooštrile su bezbednosne mere nakon što je festival prošle godine morao privremeno da bude zatvoren zbog prevelike gužve.

Za ovogodišnji festival postavljene su kamere sa veštačkom inteligencijom koje rano detektuju velike grupe ljudi, prenela je nemačka novinska agencija DPA.

Foto: Zhang Haofu / Xinhua News / Profimedia

Takođe, zabranjeno je nošenje noževa i upotreba dronova.

Pored bavarske interventne policije, specijalizovanih istražitelja za krađe i međunarodnih timova iz osam zemalja, na obezbeđenju festivala angažovano je oko 600 policajaca.

Foto: Zhang Haofu / Xinhua News / Profimedia

Ava Labončer, posetiteljka iz Sjedinjenih Država, bila je oduševljena što učestvuje u proslavi.

"Obožavam ovo, atmosfera je sjajna, prosto je neverovatno", rekla je ona.

Ben Doson sa Novog Zelanda obećao je da će popiti mnogo piva, "verovatno se dobro napiti", pa "sve to ponoviti i sutra".

(Kurir.rs/Beta)