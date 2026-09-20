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Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Neprijatnosti od 24. 9. izbeći ćete prilagođavanjem i pojačanom koncentracijom. Teže ćete pamtiti i povezivati, pa zapisujte važne podatke. Moguće su zabune i pogrešne procene. Birajte ljude s kojima sarađujete.

Ljubav: Moguće su bračne razmirice oko usklađivanja interesovanja i slobodnog vremena. Samci, ljubavnih prilika će biti, ali zasad neće ispunjavati vaša očekivanja. Ako se željeni odnos bude previše sporo razvijao, mogli biste da izgubite strpljenje i odustanete.

Zdravlje: Mogli biste da osećate izraženiji psihički umor, a i svakodnevica će vam biti ispunjena stresnim situacijama. Prihvatićete se previše obaveza, što može da vas iscrpi. Nije naodmet obaviti sistematski pregled.

Najbolji dan: 22. septembar

Najlošiji dan: 20. septembar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Radićete nekoliko poslova istovremeno, i to prilično uspešno i kvalitetno. Bićete uspešni u trgovini, zastupanju i pregovaranju. Snage vam ne manjka, ali koncentracija ponekad nije baš blistava.

Ljubav: Nezadovoljni ste postojećim emotivnim stanjem i odabirom partnera. Problemi izviru iz vaših postupaka prema njemu pa pripazite da ne budete previše grubi. Moraćete da uskladite različita interesovanja i prigušite ljubomoru koja vam oduzima mir.

Zdravlje: Teško ćete odolevati ukusnoj hrani. Ako ste krenuli na dijetu, trebaće vam mnogo snage i volje da ne pokleknete. Pripazite se infekcija i raznih upalnih stanja – odmor vam je i više nego potreban.

Najbolji dan: 21. septembar

Najlošiji dan: 23. septembar

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vreme je povoljno za umetničko stvaralaštvo i rad vezan za sport i medije. Bićete uverljivi na rečima i delima, a drugi će ceniti vaš trud. Neki će uvećati prihode honorarnim poslom.

Ljubav: Razgovorom ćete odagnati dileme i raščistiti bračne probleme. Dobrog savetnika imaćete u prijatelju, koji će vaše emotivne probleme sagledati bolje od vas. Ako ste sami, novo poznanstvo baziraće se na intelektualnoj privlačnosti.

Zdravlje: Druženje s prijateljima, izlazak udvoje i sportovi biće najbolji lek za vaše raspoloženje. Iako ćete mnogo raditi, nećete osećati umor pa će vam kolege zavideti na dobroj formi i izdržljivosti.

Najbolji dan: 24. septembar

Najlošiji dan: 26. septembar

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Dobro razmislite pre nego što donosite odluke i izbegavajte zahtevnije poslove, na primer gradnju ili kupoprodaju nekretnina. Nepovoljne okolnosti od 24. 9. blokiraće vaše potencijale.

Ljubav: Očekuje vas mnogo telefonskih i elektronskih poruka sa simpatijom, neočekivanih susreta na ulici ili na školskim hodnicima. U odličnom ste periodu za nove veze i poznanstva, a i oni koji su u braku imaće kvalitetnije odnose s voljenom osobom.

Zdravlje: Ne preterujte s naporima, jedite ono što vaše telo traži i uzimajte vitamine. Psihički ćete osećati umor pa će vam se na poslu često spavati i trebaće vam češće pauze. Međutim, zato ćete fizički biti izdržljivi.

Najbolji dan: 25. septembar

Najlošiji dan: 20. septembar

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Pravo je vreme za doškolovanje ili specijalizaciju. Poseta stranoj zemlji ili prisustvovanje seminaru omogućiće vam da mnogo naučite. Odlično vam idu pravni poslovi, zastupanje i posredovanja.

Ljubav: Odnos s partnerom biće opterećen problemima koje nećete rešavati, nego prelaziti preko njih. Pazite da vam se to ne vrati poput bumeranga – vreme je za otvoren razgovor s partnerom. Slobodnima će ulazak u vezu biti propraćen komplikacijama.

Zdravlje: Osetljivi ste na vremenske uticaje pa pazite kako se oblačite. Starijim pripadnicima znaka mogli bi da se pojave problemi vezani za pritisak ili probavu. Nemojte se zapustiti, prekontrolišite zdravlje kod lekara.

Najbolji dan: 25. septembar

Najlošiji dan: 22. septembar

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Do izražaja će doći kvalitet vašeg rada, a i bićete svesniji svojih mogućnosti. Bavićete se naplatom i isplatom. Uspešno ćete podmirivati finanasijske obaveze, ali pripremite se na porast troškova.

Ljubav: Neko će vam se posebno svideti. Put od poznanstva do zagrljaja biće možda dug, ali budite sigurni da će vam se želje ispuniti. Razrešićete neke dileme naročito ako se nalazite u vezi, a sviđa vam se neko drugi. Bićete spremni za raskid.

Zdravlje: Ako se stalno osećate umorno i pospano, bilo bi pametno da proverite nivo gvožđa u krvi. Unesite u ishranu što više povrća, ali trebaće vam i proteini pa će vam prijati mesni obroci.

Najbolji dan: 21. septembar

Najlošiji dan: 26. septembar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Od 24. 9. Sunce ulazi u vaš znak pa ćete stalno biti u pokretu i juriti na sve strane. U komunikaciji ćete iskazivati odlučnost i sve ostale s lakoćom nagovarati da prihvate vaše ideje. U timskom radu bićete nenadmašni!

Ljubav: Sklapaćete poznanstva i birati između nekoliko prilika za pustolovinu. Mogli biste da se zbližite s energičnom osobom koja će imati prevelika očekivanja prema vama. Bračni odnosi biće puni uspona i padova – nastojte da se kontrolišete i ne svađate.

Zdravlje: Čuvajte se povreda uzrokovanih nekom nespretnom kretnjom. Pre svake fizičke aktivnosti dobro se zagrejte. Neki među vama boriće se s nesanicom – pokušajte s čajevima koji umiruju.

Najbolji dan: 23. septembar

Najlošiji dan: 20. septembar

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Izloženi ste stresu i zastojima. Pad koncentracije ometaće vas u obavljanju intelektualnih i matematičkih radnji. Mogle bi da vas razočaraju neke kolege – shvatićete da su neiskreni prema vama.

Ljubav: Ovo je dobra nedelja za sklapanje novih veza. Neki će sklopiti poznanstvo u poslovnom okruženju koje bi, s vremenom, moglo da preraste u ljubavnu vezu. No pazite se onih koji neće blagonaklono gledati na vaš izbor partnera – neko vam zavidi!

Zdravlje: Venera u vašem znaku vas prolepšava, podiže vam raspoloženje pa ste u društvima najglasniji i najveseliji. Naklonjeni Mars čuva vašu energiju, probleme biste jedino mogli da imate s čestim promenama raspoloženja.

Najbolji dan: 25. septembar

Najlošiji dan: 24. septembar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Od 24. 9. jurišaćete prema zacrtanim ciljevima. Imate dovoljno energije pa vam naporan rad neće teško padati. Potraga za zaštitnicima i vezama biće uspešnija. Vaši planovi se ostvaruju bez zastoja.

Ljubav: Granica između sreće i nostalgije biće tanka. Čuvajte se svoje ljubomore koja će biti preterana i neosnovana. Zbog hirovitosti biste mogli da prekinete vezu pa posle zažalite. Dobro razmislite pre bilo kakve ljubavne odluke jer nema mesta brzopletostima.

Zdravlje: Izbegavanje fizičkih aktivnosti doći će na naplatu. Shvatićete da ste potpuno izgubili kondiciju, te da vam i najmanje kretanje izaziva veliki napor. U odličnom ste periodu za vežbanje – krenite s tim!

Najbolji dan: 23. septembar

Najlošiji dan: 26. septembar

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete izloženi neprijatnim karakterima drugih ljudi i prohtevima kojima ćete teško udovoljiti. Ponekad ćete teškom mukom odrađivati obaveze, ali planete vam garantuju da vaš trud neće biti uzaludan.

Ljubav: Proniknućete u srž svog ljubavnog statusa i spoznati šta vam nedostaje kako biste bili ispunjeni. Slobodni će putem prijatelja upoznati privlačnu osobu pa nije isključena nova veza u kojoj ćete mnogo dobiti, iako ćete sami malo davati.

Zdravlje: Vaše zdravstveno stanje će se pogoršati, što će zahtevati vašu povećanu brigu za sebe, ali i odgovornost. Ako vas muče neki simptomi, nemojte odugovlačiti nego se obratite svom lekaru.

Najbolji dan: 21. septembar

Najlošiji dan: 24. septembar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Poslovna zbivanja biće povezana s inostranstvom i usavršavanjem ili nadopunjavanjem znanja i stručnosti. Očekuje vas odlazak na seminar ili kurs na kojem ćete ostvariti prijatne i plodne kontakte.

Ljubav: Moraćete da preispitate kvalitet svoje ljubavne veze. Smetaće vam neraščišćene i nedorečene situacije. Vreme je za otvoren razgovor s partnerom. Mogli biste da poželite nešto zabranjeno pa postoji verovatnoća da vam naklonost ne bude uzvraćena.

Zdravlje: Razvijajte samodisciplinu i počnite da se držite davno donesenih odluka o rešavanju poroka koji vam ugrožavaju zdravlje. Ipak, imate Sunčevu podršku pa ste puni energije i živahni, a i društveni život vas ispunjava dobrim raspoloženjem.

Najbolji dan: 22. septembar

Najlošiji dan: 20. septembar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Izvrsno ćete se snalaziti u mnoštvu obaveza i pretrpanom radnom danu. Dobro ćete procenjivati situacije, reagovati instinktivno i znaćete čemu treba dati prednost prilikom rešavanja problema.

Ljubav: Samci, dugo niste bili u ovako srećnom periodu pa je vreme za osvajanje i nove veze! Hrabro se približite osobi koja vam se sviđa, velike su šanse da njena reakcija bude pozitivna. Ako ste u braku, moguće su povremene verbalne iskrice.

Zdravlje: Nećete se požaliti na loše zdravlje jer ste u periodu Marsove potpore. To znači da ste vitalni i vrlo izdržljivi, te da možete da podnesete mnogo napora bez većeg umora. Uživaćete u društvenom životu.

Najbolji dan: 25. septembar

Najlošiji dan: 23. septembar

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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