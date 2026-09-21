Dnevni horoskop za 21. septembar: Bikovi nedelju počinju novčanim dobitkom, Device očekuje romantična avantura, a Lavove...
- Dnevni horoskop za 21. septembar donosi napredak Ovnovima, finansijski dobitak Bikovima i uspešne pregovore Rakovima.
- Lavove i Device očekuju povoljni poslovni i ljubavni susreti, dok Škorpije i Strelčevi mogu da računaju na zaradu.
- Vodolijama i Ribama stižu finansijski uspeh i priznanja, uz upozorenja na napetost u odnosima i zdravstvene tegobe.
Dnevni horoskop za 21. septembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje na početku sedmice.
OVAN
Ovnove koji se bave kreativnim zanimanjima ili rade u prosveti očekuju napredak i pohvale nadređenih. Pred vama je veoma konstruktivan razgovor s partnerom. Poći će vam za rukom da ostvarite važan zajednički cilj. Zubobolja, zapustili ste usnu duplju.
BIK
Ovaj dan obeležiće finansijski dobitak, što će biti prirodna posledica vašeg mudrog poslovnog poteza odranije. Osećate sve jaču privlačnost prema osobi koju često viđate. Sada je pravi trenutak da joj priđete na drugi način. Potrebna je redovna kontrola urogenitalnih organa.
BLIZANCI
Neočekivani splet okolnosti u okviru poslovne saradnje zahteva novi radni plan. Pripremite improvizovano rešenje. Planetarni aspekti podstiču harmoniju u vašem odnosu s partnerom. Između vas će oživeti stari žar. Ne podnosite hladnije vreme, prija vam toplota.
RAK
Ovaj dan obeležiće poslovno putovanje u okviru kojeg ćete imati uspešne pregovore. Potpisivanje ugovora. Rakovi koji su u vezi žele da promene nešto u vezi s partnerom. U poslednje vreme između vas se pojavila distanca. Reumatski bolovi kao posledica degenerativnih promena.
LAV
Povoljni aspekti daće vam dodatni podsticaj i ubrzati tempo vašeg poslovanja. Danas će vam sve ići od ruke. Slobodne Lavove danas očekuje romantičan susret na kojem će se prepustiti svim svojim čulima. Pojava očnog pritiska, posetite obavezno oftalmologa.
DEVICA
Devicama koje nameravaju da sarađuju sa inostranstvom ili da tamo rade pruža se jedinstvena prilika. Slobodne Device očekuje ljubavni sastanak sa osobom koju su nedavno upoznale. Romantična avantura. Pojava anksioznosti, obavezan je odlazak kod lekara.
VAGA
Napetost u međuljudskim odnosima može da vam izazove stres i nezadovoljstvo. Izborite se s tim stoički. Partner je postao distanciran i nedosledan u svojim izjavama. Nalazite se na pragu per
ioda krize poverenja. Prehlada praćena temperaturom, obavezno se držite saveta lekara.
ŠKORPIJA
Glavna tema ovog dana jesu finansije. Pruža vam se prilika da ostvarite veliku zaradu, i to posebno u saradnji sa inostranstvom. Veoma povoljan period na ljubavnom planu. Partner će vam prirediti lepo iznenađenje. Hormonska neravnoteža, regulišite je ishranom.
STRELAC
Ovaj dan doneće uspeh Strelčevima koji se bave finansijama i kreativnim zanimanjima. Očekuje vas finansijski dobitak. Nije preporučljivo da se danas upuštate u raspravu s partnerom, jer bi se sve moglo pretvoriti u svađu. Obratite pažnju na saobraćaj, mogući su lomovi.
JARAC
Svoje poslovne tajne čuvajte od konkurencije, jer bi neke informacije mogle doći do pogrešnih ljudi. Novo poglavlje na ljubavnom planu očekuje slobodne Jarčeve. Poznanstvo s jednim veoma zanimljivim Rakom. Pesak u bubrezima, pojačajte unos vode.
VODOLIJA
Pred vama je uspešan finansijski period. Zahvaljujući dobrom osećaju za poslove, ostvarićete značajan dobitak. Ukoliko ste partneru nešto prećutali, ubrzo može doći do toga da budete otkriveni. Moguća je svađa. Više se krećite. Pokušajte da popodne iskoristite za boravak u prirodi.
RIBE
Uspešno ćete završiti rad na jednom dugoročnom projektu. Očekuju vas pohvale i priznanja od nadređenih. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz skladan period. Uskoro vas očekuje putovanje. Probavne smetnje, previše volite brzu i začinjenu hranu, otud problemi.