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Dnevni horoskop za 21. septembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta nas očekuje na početku sedmice.

OVAN

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovnove koji se bave kreativnim zanimanjima ili rade u prosveti očekuju napredak i pohvale nadređenih. Pred vama je veoma konstruktivan razgovor s partnerom. Poći će vam za rukom da ostvarite važan zajednički cilj. Zubobolja, zapustili ste usnu duplju.

BIK

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Ovaj dan obeležiće finansijski dobitak, što će biti prirodna posledica vašeg mudrog poslovnog poteza odranije. Osećate sve jaču privlačnost prema osobi koju često viđate. Sada je pravi trenutak da joj priđete na drugi način. Potrebna je redovna kontrola urogenitalnih organa.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Neočekivani splet okolnosti u okviru poslovne saradnje zahteva novi radni plan. Pripremite improvizovano rešenje. Planetarni aspekti podstiču harmoniju u vašem odnosu s partnerom. Između vas će oživeti stari žar. Ne podnosite hladnije vreme, prija vam toplota.

RAK

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan obeležiće poslovno putovanje u okviru kojeg ćete imati uspešne pregovore. Potpisivanje ugovora. Rakovi koji su u vezi žele da promene nešto u vezi s partnerom. U poslednje vreme između vas se pojavila distanca. Reumatski bolovi kao posledica degenerativnih promena.

LAV

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Povoljni aspekti daće vam dodatni podsticaj i ubrzati tempo vašeg poslovanja. Danas će vam sve ići od ruke. Slobodne Lavove danas očekuje romantičan susret na kojem će se prepustiti svim svojim čulima. Pojava očnog pritiska, posetite obavezno oftalmologa.

DEVICA

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Devicama koje nameravaju da sarađuju sa inostranstvom ili da tamo rade pruža se jedinstvena prilika. Slobodne Device očekuje ljubavni sastanak sa osobom koju su nedavno upoznale. Romantična avantura. Pojava anksioznosti, obavezan je odlazak kod lekara.

VAGA

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Napetost u međuljudskim odnosima može da vam izazove stres i nezadovoljstvo. Izborite se s tim stoički. Partner je postao distanciran i nedosledan u svojim izjavama. Nalazite se na pragu per

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

ioda krize poverenja. Prehlada praćena temperaturom, obavezno se držite saveta lekara.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Glavna tema ovog dana jesu finansije. Pruža vam se prilika da ostvarite veliku zaradu, i to posebno u saradnji sa inostranstvom. Veoma povoljan period na ljubavnom planu. Partner će vam prirediti lepo iznenađenje. Hormonska neravnoteža, regulišite je ishranom.

STRELAC

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ovaj dan doneće uspeh Strelčevima koji se bave finansijama i kreativnim zanimanjima. Očekuje vas finansijski dobitak. Nije preporučljivo da se danas upuštate u raspravu s partnerom, jer bi se sve moglo pretvoriti u svađu. Obratite pažnju na saobraćaj, mogući su lomovi.

JARAC

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Svoje poslovne tajne čuvajte od konkurencije, jer bi neke informacije mogle doći do pogrešnih ljudi. Novo poglavlje na ljubavnom planu očekuje slobodne Jarčeve. Poznanstvo s jednim veoma zanimljivim Rakom. Pesak u bubrezima, pojačajte unos vode.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je uspešan finansijski period. Zahvaljujući dobrom osećaju za poslove, ostvarićete značajan dobitak. Ukoliko ste partneru nešto prećutali, ubrzo može doći do toga da budete otkriveni. Moguća je svađa. Više se krećite. Pokušajte da popodne iskoristite za boravak u prirodi.

RIBE

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Uspešno ćete završiti rad na jednom dugoročnom projektu. Očekuju vas pohvale i priznanja od nadređenih. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz skladan period. Uskoro vas očekuje putovanje. Probavne smetnje, previše volite brzu i začinjenu hranu, otud problemi.