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Do prvog novinarskog posla Tejlor Nikol stigla je prilično neobičnim putem. Još tokom studija zaposlila se kao sportska urednica, iako, kako sama priznaje, tada o sportu nije znala gotovo ništa.

Svoju priču o tome kako je, uprkos nedostatku iskustva i znanja iz te oblasti, uspela da dobije posao, podelila je u TikTok videu koji je privukao više od milion pregleda.

Prijavila se za posao, a tek kasnije shvatila šta se od nje očekuje

Tejlor se gotovo bez razmišljanja prijavila za posao u jednoj novinskoj kući. Tek kasnije je shvatila da konkuriše za poziciju sportske urednice i to u oblasti o kojoj je imala veoma malo znanja.

Foto: @ladyaguilera2.0/tiktok

Ipak, pozvali su je na razgovor, pa je uoči intervjua pokušala da nadoknadi propušteno. Počela je da uči osnove najpopularnijih sportova kako na razgovor ne bi došla potpuno nepripremljena.

Kada je stigla, u čekaonici je zatekla nekoliko muških kandidata koji su razgovarali o detaljima nedavne fudbalske utakmice. Tada joj je, kako kaže, postalo jasno da se nalazi među ljudima koji o sportu znaju neuporedivo više od nje.

U jednom trenutku pomislila je i da je poslodavac možda pozvao na razgovor jer je, zbog njenog uniseks imena, pretpostavio da je muškarac.

Kandidat izašao uveren da je posao njegov

Situacija joj je postala još jasnija kada je jedan od kandidata, koji je očigledno bio veoma dobro upućen u sport, izašao iz kancelarije uveren da je posao praktično dobio.

Tejlor je tada zaključila da nema šta da izgubi i odlučila da na razgovoru bude potpuno iskrena.

Nije pokušavala da se predstavi kao stručnjak za sport niti da glumi da zna više nego što je zaista znala.

„Tejlor?“ – intervjuer se iznenadio kada ju je ugledao

Kada je ušla na razgovor, osoba koja ju je intervjuisala bila je, prema njenom prepričavanju, vidno iznenađena kada je shvatila da je pred njom žena.

„Tejlor?“, upitao ju je zbunjeno.

Ona mu je, kako kaže, uzvratila samouverenim osmehom i nastavila razgovor.

Na opšta pitanja o novinarstvu odgovarala je bez problema, ali je onda usledilo pitanje o statistici jednog sportiste. Tu više nije mogla da se osloni na improvizaciju.

Foto: @ladyaguilera2.0/tiktok

Priznala da nema dovoljno znanja o sportu

Umesto da izmisli odgovor ili se pretvara da razume nešto što joj nije bilo poznato, Tejlor je odlučila da prizna da nema dovoljno znanja o sportu.

Istovremeno je istakla ono što je smatrala svojim najvećim prednostima – ljubav prema pisanju i sposobnost da brzo uči.

Intervjuer ju je potom zamolio da mu pokaže primer svog pisanja. Nakon što je pročitao tekst, Tejlor kaže da je bio zadovoljan onim što je video.

„Sviđa mi se što si bila iskrena. Mnogi ljudi dolaze ovde i pokušavaju da mi dokažu koliko znaju o sportu. Ti si došla i bila si iskrena“, rekao joj je.

Dodao je da ceni njen pristup, a Tejlor ju je na kraju uvrstio među najbolje kandidate za posao.

Njena priča privukla je veliku pažnju na TikToku, gde su brojni korisnici pohvalili način na koji je pristupila razgovoru za posao.

Dok su jedni smatrali da joj je upravo iskrenost pomogla da se izdvoji od ostalih kandidata, drugi su podelili sopstvene priče o poslovima koje su dobili iako na početku nisu imali mnogo znanja o toj industriji.

„Rasturila si! Ovo je lekcija o tome kako dobiti posao tako što ćeš biti najbolja verzija sebe i pokazati svoj potencijal“, napisao je jedan komentator.

Drugi korisnik podelio je iskustvo iz potpuno drugačije industrije.

„Dobio sam posao u salonu automobila bez ikakvog znanja o automobilima. Radio sam tamo gotovo dve godine, a i dalje jedva da išta znam o njima“, napisao je.

(Kurir.rs/Index.hr)