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Staroposuđe koje decenijama skuplja prašinu u vitrinama naših baka možda nosi daleko veću vrednost nego što na prvi pogled deluje. Među činijama, tanjirima i šoljama koje su nekada bile sastavni deo svakog doma u bivšoj Jugoslaviji, nalaze se komadi koji danas zauzimaju važno mesto u muzejskim kolekcijama i istoriji regionalnog industrijskog dizajna.

Na sajtovima za kupoprodaju i dalje se nudi raznovrsno posuđe sa pečatom fabričkog giganta "Jugokeramika" iz Zaprešića. Pojedini prodaju kompletne servise, drugi pojedinačne primerke, dok mnoge porodice i dalje ljubomorno čuvaju ove predmete iza stakla kao uspomenu na prošla vremena. Među svim tim garniturama, jedan komplet se posebno izdvaja po svojoj istorijskoj i umetničkoj vrednosti.

Prvi jugoslovenski servis

Reč je o garnituri pod nazivom "Brazil", koja predstavlja prvi servis za jelo i kafu napravljen od izuzetno tankog porcelana na ovim prostorima. Dizajnirala ga je 1962. godine Dragica Perhač-Hercigonja, umetnica rođena 1935. godine u Feričancima.

Kao stipendista "Jugokeramike", završila je Školu primenjene umetnosti u Zagrebu i odmah po diplomiranju dobila zaposlenje u ovoj fabrici, kako navodi magazin Oris. Tokom rada u pogonu bila je zadužena za osmišljavanje dekorativnih elemenata i prototipova, sa posebnim fokusom na posuđe elegantnih linija i tankih zidova. Pored "Brazila", autor je i cenjenih garnitura "Vivien", "Ljubljana", "Nina" i "Minas", a u fabrici je ostala sve do odlaska u penziju 1988. godine, stoji u evidenciji Hrvatske udruge dizajnera.

Ono što je "Brazil" učinilo posebnim jeste činjenica da nije ostao samo na nivou koncepta. Za razliku od mnogih smelih ideja tog doba koje su završile kao unikatni prototipovi ili male serije, ovaj servis je ušao u masovnu proizvodnju. Zbog toga postoji velika verovatnoća da se neki njegovi delovi i danas nalaze u domovima širom regiona.

Kako prepoznati ovaj dragoceni komplet?

"Brazil" nije bio samo set za kafu, već sveobuhvatni komplet za ručavanje i topli napitak od finog porcelana. Sačuvana dokumentacija i primerci iz muzeja potvrđuju da set čine tanjiri, duboke činije, šoljice sa tacnama, posude za mleko i šećer, posude sa poklopcima i drugi prateći elementi.

Vizuelno, dizajn je bio izuzetno napredan za rane šezdesete godine. Na njemu nema teških, kičastih detalja niti masivnih oblika. Karakterišu ga pročišćene, elegantne linije i blago zaobljene forme, zbog čega i danas deluje veoma moderno i estetski privlačno.

Ukoliko u kući imate staro posuđe, proverite žig na poleđini. Sama oznaka "Jugokeramike" ne garantuje da je u pitanju "Brazil", pošto je fabrika izbacila na stotine različitih linija, ali ako se geometrija i forma poklapaju sa navedenim opisom, možda u rukama držite vredan primerak.

Komplet koji se našao i na Titovom stolu

Zanimljivo je da je povodom posete Josipa Broza Tita fabrici izrađen svečani album "Drug Tito u Jugokeramici". U tom dokumentu servis "Brazil" je izdvojen kao jedan od najvećih uspeha fabrike, iako sama autorka Dragica Perhač nije pomenuta na fotografijama niti u tekstu.

Josip Broz Tito Foto: United Archives / imago stock&people / Profimedia

Prema podacima sa portala Doroteo, jedna garnitura ovog servisa bila je izgrađena specijalno za predsedničku rezidenciju u Karađorđevu. To znači da je isti ovaj komad posuđa mogao da se nađe kako u skromnoj kuhinji prosečne jugoslovenske porodice, tako i na zvaničnim prijemima u državnom vrhu.

Nakon gašenja proizvodnje porcelana u nekadašnjem "Inkeru", obimna arhivska građa, uključujući stotine porcelanskih eksponata, skice i nacrte, predata je Muzeju za umjetnost i obrt. U toj postavci i danas se čuva servis "Brazil", zajedno sa dokumentacijom njegove autorke.

Zato sledeći put kada budete spremali stare ormariće ili vitrine kod baka i roditelja, obavezno obratite pažnju na stare tanjire. Možda se među njima krije pravo remek-delo domaćeg industrijskog dizajna nastalo pre više od šest decenija.

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