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Bavarska pereca, mekano i slano pecivo specifičnog isprepletenog oblika, jedan je od najprepoznatljivijih simbola nemačke gastronomije, naročito popularan tokom minhenskog Oktoberfesta. Iako je naizgled jednostavno pecivo, njegova istorija, simbolika i način pripreme otkrivaju duboku kulturnu važnost koja nadilazi sam ukus. U nastavku sledi priča o poreklu i karakteristikama ove tradicionalne delicije, piše bavariatrachten.com.

Poreklo i verska simbolika

Bavarska pereca potiče iz Bavarske, a njen karakterističan isprepleteni oblik povezuje se s verskom tradicijom. Prema jednoj teoriji, oblik perece simbolizuje prekrštene ruke monaha tokom molitve, a upravo se monasima pripisuje stvaranje ovog peciva. Legenda dodatno pojašnjava da oblik predstavlja simbol molitve, pri čemu tri otvora unutar perece simbolizuju Sveto Trojstvo - Oca, Sina i Duha Svetoga.

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Od "Brezelna" do "Laugenbrezela"

Naziv i istorija perece takođe su povezani s verom. U Nemačkoj je ovo pecivo bilo poznato kao "Brezeln" sve do kraja 19. veka. Tada je minhenski pekar Franc Jozef Hefele počeo da koristi simbol perece na natpisu svoje pekare i svoju verziju, prilagođenu prema italijanskom receptu, nazvao "Laugenbrezel".

Pojam "Laugen" odnosi se na bazu, odnosno alkalni rastvor u koji se testo uranja pre pečenja. Što se tiče oblika, jedna od teorija navodi da on predstavlja prekrštene ruke osobe koja moli, kao simbol mira i dobre volje.

Sastav i osnovne vrste

Tradicionalni recept za bavarske perece uključuje pšenično brašno, vodu, kvasac i so. Ključni korak u pripremi je uranjanje testa u alkalni rastvor, poznatu kao baza, koja tokom pečenja stvara karakterističnu tamnosmeđu boju i hrskavu koricu. Zbog svojih sastojaka, pereca je veganski proizvod s niskim procentom masnoća.

Foto: Mike Pellinni / Alamy / Profimedia

Perece se generalno dele na meke i tvrde. Bavarska, kao i nemačka pereca generalno, spadaju u kategoriju mekih. Tvrde varijante su one koje se kao industrijski proizvedene grickalice obično nalaze u prodavnicama.

Tehnika ručne izrade

Izrada bavarske perece zahteva preciznost i veštinu, a ključnim se smatra ručno oblikovanje. Proces započinje mešenjem testa, nakon čega sledi specifično preplitanje. Testo se prvo oblikuje u dugačku traku, a zatim se posebnim pokretima, koji navodno podsećaju na oblikovanje broja deset, veže u čvor. Na kraju se krajevi preklapaju i spajaju s debljim delom testa.

Upravo taj postupak pereci daje klasičan izgled. Rezultat je pecivo čvrste i elastične korice slanog ukusa, koja je u kontrastu s mekom i vazdušastom unutrašnjošću.

Razlozi popularnosti

Nekoliko je faktora doprinelo statusu perece kao temelja gastronomske tradicije u Minhenu. Istorijski gledano, tome su pogodovali sklonost monarhije prema pivu i hlebu, te dostupnost pšenice u regiji. Uz to, pereca je praktičan obrok koji se može jesti kao brzi zalogaj ili kao prilog uz pivo.

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Zbog tih razloga se njena popularnost s vremenom proširila van Nemačke i danas je globalno prepoznatljiv proizvod.

Najpoznatije vrste

U Bavarskoj postoji više vrsta pereca. Klasična "Laugenbrezel" ima sjajnu, tamnu koricu i posip od krupne soli. "Butterbrezel" je pereca koja se nakon pečenja raseče i bogato premaže maslacem, dok je "Zuckerbrezel" slatka varijanta posuta šećerom. Postoje i posebne praznične verzije, poput "Osterbrezela", veće i slađe perece koja se tradicionalno priprema za Uskrs, a ukrašava se bademima i šećerom u prahu.

Deo svakodnevice i druženja

Perece su sastavni deo bavarskog stila života i kulture. Neizostavne su u pivskim vrtovima (Biergarten), gde se poslužuju uz pivo i predstavljaju simbol druženja. Njihova prisutnost u društvenom životu pokazuje da su više od običnog pekarskog proizvoda.

Foto: Profimedia

Takođe su ključan deo tradicionalnog bavarskog doručka poznatog kao "Weisswurstfrühstück". Taj obrok se sastoji od belih kobasica (Weisswurst), slatkog senfa i svežih pereca.

Zaključak

Bavarska pereca je značajan deo svetske gastronomske baštine. Može se konzumirati samostalno ili u kombinaciji s drugim jelima i pićima, poput piva ili kobasica. Razumevanje njegove istorije i tradicionalnog načina izrade dodatno obogaćuje celokupno iskustvo.

Za potpun doživljaj, izvor preporučuje posetu Minhenu tokom Oktoberfesta kako bi se perece konzumirale u autentičnom okruženju.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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