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Alpsko stočarstvo predstavlja jedan od najcenjenijih i najkvalitetnijih modela uzgoja stoke u Evropi. Ipak, mnoge je iznenadila činjenica da ova tradicija obuhvata i nesvakidašnje metode transporta, poput prevoza grla helikopterom do strmih švajcarskih pašnjaka i nazad.

Nesvakidašnji prizor sa planinskih visina

Snimak prevoza jedne krave vazdušnim putem podeljen na Instagramu izazvao je veliku pažnju i podsmeh korisnika. Iako se ovaj vid transporta primenjuje iz praktičnih razloga - kada je životinja povređena, bolesna ili nesposobna da pređe nepristupačan teren - publika na društvenim mrežama iskoristila je priliku za brojne šale:

"Ono kad je bolje roditi se u Švajcarskoj kao krava, nego na Balkanu kao čovek...", "Njeno visočanstvo - krava", "Kakva gospoda!" "Ostale krave joj neće verovati šta se desilo", "Posle kažete da su vam skupi alpsko mleko i čokolada...", "Pitaju li ove krave da li imaju strah od visine ili letenja i da li im treba psihoterapeut?" "Više ne možemo ni da se koristimo onom izrekom 'sreća tvoja što krave ne lete'...", neki su od komentara.

Uprkos pošalicama, nesporno je da planinska ispaša čini temelj švajcarske stočarske tradicije.

Važna uloga u očuvanju prirode i kulture

U letnjim mesecima oko petina ukupnog stočnog fonda u Švajcarskoj odlazi na visinske pašnjake, kojih ima preko 6.000 širom planinskog masiva. Više od trećine obradivih površina u zemlji čine upravo ovi tereni, najčešće u kantonima Graubinden, Vale, Bern i u centralnim delovima zemlje. Ispašom krava, ovaca i koza prirodno se održava biljni pokrivač i sprečava bujanje korova, dok poljoprivrednici povremeno uskaču sa potkresivanjem rastinja tamo gde je to potrebno.

Obaveze i troškovi ispaše na visini

U susednoj Austriji zakon jasno definiše obavezu da stoka provede najmanje 120 dana na alpskoj ispaši. Na taj način planinski obronci se održavaju prirodnim putem, pošto je mašinsko košenje na tim terenima zabranjeno. Takav boravak iziskuje finansijske troškove koji zavise od veličine stada. Za devedeset dana ispaše cene se kreću od oko 80 evra po stadu, što stočarima predstavlja prihvatljivo ulaganje za održavanje zdravlja životinja.

Tradicija, svečani doček i izrada sira

Odlazak na planinu u proleće označava početak višemesečnog napornog rada za poljoprivredne porodice. Kada se u jesen spuštaju u doline, meštani organizuju svečani doček za stoku okićenu cvećem i zvonima, što se uvek pretvori u lokalni praznik.

Poseban produkt ovog načina uzgoja jeste tradicionalni alpski sir. Pravi se isključivo tokom leta od mleka životinja koje pasu lekovite trave, uz čistu vodu i planinski vazduh, što mu daje specifičnu aromu. Međutim, ova proizvodnja u poslednje vreme opada, jer se na pašnjacima sve češće uzgajaju grla za meso umesto krava muzara.

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