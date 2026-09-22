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Postoji voće koje ljudi ili obožavaju ili ne mogu da podnesu. Njegov miris toliko je intenzivan da na pojedinim mestima nećete smeti ni da ga unesete u hotel ili javni prevoz, a uprkos tome važi za pravi delikates i simbol prestiža.

Reč je o durijanu, neobičnom tropskom voću prepoznatljivom po velikoj bodljikavoj kori. U jugoistočnoj Aziji stekao je gotovo kultni status, a često ga nazivaju i "kraljem voća".

Miris zbog kojeg ga mnogi izbegavaju

Najpoznatija osobina durijana nije njegov ukus, već miris. Za njega su odgovorna sumporna jedinjenja, a ljudi ga opisuju na najrazličitije načine, od mirisa luka do nečega mnogo neprijatnijeg. Upravo zbog snažnog mirisa durijan nije poželjan u brojnim zatvorenim prostorima širom Azije. Može se naići na zabrane njegovog unošenja u hotele i sredstva javnog prevoza.

Ipak, kada se probije kroz bodljikavu koru, priča postaje potpuno drugačija. Meso durijana je mekano i kremasto, a njegov ukus ljubitelji ovog voća opisuju kao kombinaciju slatkih i blago gorkastih nota. Mogu se osetiti arome koje podsećaju na vanilu, karamelu i bademe. Upravo taj neverovatan kontrast između mirisa i ukusa jedan je od razloga zbog kojih durijan izaziva toliko pažnje.

U Kambodži predstavlja mnogo više od običnog voća

Posebno mesto durijan zauzima u Kambodži, gde sezona ovog voća privlači veliki broj kupaca. Među najcenjenijim područjima za njegov uzgoj nalazi se Kampot na jugu zemlje.

Durijan, voće neprijatnog mirissa Foto: Profimedia

Ovaj kraj ima pogodne klimatske uslove i zemljište za uzgoj durijana, a proizvodnja je važan izvor prihoda brojnim lokalnim porodicama.

Koliko su stanovnici ponosni na svoje čuveno voće pokazuje i veliki spomenik durijanu koji se nalazi na kružnom toku u Kampotu.

Za domaći durijan spremni su da plate više

Durijan iz Kampota uživa posebno dobru reputaciju, pa kupci za njega izdvajaju više novca nego za uvezene plodove. Dok se uvozni durijan može pronaći po nižim cenama, kvalitetni lokalni plodovi dostižu višu cenu upravo zbog porekla, načina uzgoja i ukusa.

Velika potražnja donela je, međutim, i problem. Jeftiniji uvozni durijani ponekad se nude kao proizvod iz Kampota, zbog čega lokalni proizvođači pokušavaju da zaštite reputaciju svog voća. Na pijacama se mogu pronaći različite sorte, koje se razlikuju po slatkoći, gorčini, teksturi i intenzitetu arome.

Postoji čak i poseban način degustacije

Kupovina i jedenje durijana za turiste može biti svojevrsna atrakcija. Prodavci često otvaraju njegovu debelu, bodljikavu koru pred kupcem, nakon čega se jede mekani unutrašnji deo. Neki koriste rukavice kako im se karakterističan miris ne bi zadržao na rukama.

Oni koji nisu spremni odmah da probaju svež durijan mogu da počnu sa njegovom blažom verzijom. Ovo voće koristi se za pripremu sladoleda, smutija i različitih azijskih poslastica.

Za stanovnike Kambodže durijan zato nije samo neobična namirnica. Deo je lokalne tradicije, ponosa i gastronomskog identiteta, dok za turiste često predstavlja jedan od najvećih kulinarskih izazova na putovanju kroz jugoistočnu Aziju.

(Kurir.rs/Žena)

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