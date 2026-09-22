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Najveću moć je mudri monah otac Tadej osećao u tihoj „molitvi srca“. Ovu tradiciju neprekidnog ponavljanja jedne kratke, smirujuće rečenice naučio je u mladosti, u trenucima kada se suočavao sa teškom bolešću i prognozom da mu je ostalo svega nekoliko meseci života.

U svetu koji nas neprekidno tera da analiziramo svaku svoju emociju, preispitujemo prošlost i paničnim planiranjem kontrolišemo budućnost, unutrašnji mir je postao najskuplji luksuz.

Za razliku od modernih priručnika koji nas teraju da "analiziramo" tugu, otac Tadej je nudio potpuno drugačiju, duboko umirujuću taktiku. Poznata je njegova čuvena izreka “kakve su nam misli, takav nam je život”, a ona ne predstavlja samo utešnu frazu, već praktičan i duboko psihološki vodič kroz svakodnevne emotivne lomove.

Evo njegovih najoriginalnijih i najmoćnijih saveta o emocijama:

Otac Tadej Foto: Printskrin

Tuga je magnet koji privlači još veće sivilo

Otac Tadej je tugu i žalost posmatrao kao opasne energetske zamke. Govorio je da zli duhovi (ili negativna energija, modernim jezikom) najviše vole kada smo stalno tužni i melanholični. Kada uđemo u to stanje, mi bukvalno gasimo sopstveno svetlo i privlačimo još više sivila u svoj život. Njegov savet je bio jasan: čim osetite da vas tuga obuzima, nemojte sedeti besposleni u njoj, već se pokrenite. Govorio je da je radost zapravo vrhunski izraz zahvalnosti životu i Bogu, i da čovek mora svesno da bira vedro raspoloženje, čak i kada su spoljašnji oblaci gusti.

Tuga za onim što je prošlo uništava mir

Jedan od njegovih najupečatljivijih saveta odnosi se na tugu za ljudima koji više nisu sa nama ili situacijama koje su prošle. Otac Tadej je tvrdio da naša preterana žalost i konstantno tugovanje nikome ne donose dobro. Naprotiv, govorio je da tuga doslovno uništava mir – kako naš lični, tako i mir onih za kojima tugujemo. Umesto da se prepuštamo žaljenju, njegov savet je bio da svu tu tešku, melanholičnu energiju transformišemo u dobre misli i dobra dela, jer je to jedini način da se krug tuge prekine.

Kako nas tuđe emocije „bombarduju“

Možda najmoderniji deo njegovog učenja jeste objašnjenje kako nesvesno upijamo tuđe loše raspoloženje. Otac Tadej je objašnjavao da se mi neprestano borimo sa mislima i emocijama ljudi koji nas okružuju. Ako je neko ljut na vas ili vas vređa, on prema vama šalje talas destruktivne energije. Ako odgovorite istom merom, ulazite u taj energetski rat i gubite mir. Njegov originalni recept za odbranu bio je da ostanete potpuno mirni i da toj osobi u mislima pošaljete mir i ljubav. Govorio je da se tuđi bes, kada udari u vaš unutrašnji mir, prosto izduva i nestane kao probušeni balon.

Molitva Foto: Shutterstock

Najveći teret je verovanje da sve moramo sami

Za oca Tadeja, koren svake anksioznosti, brige i tuge leži u našem pogrešnom uverenju da sve obaveze i probleme moramo da nosimo na sopstvenim leđima. Kada čovek pokuša sam da reši svaku životnu zagonetku, pre ili kasnije pada pod tim teretom i ulazi u depresiju. Njegov savet za trenutni emotivni detoks bio je da "popustimo stisak". Čim osetite da vas briga pritiska, vizuelizujte kako taj teret predajete višoj sili – Bogu ili univerzumu. Tek kada sve svoje brige iskreno prepustite višoj volji, osetićete se istinski radosno, lagano i slobodno.

Najveću moć ovaj mudri monah je osećao u tihoj „molitvi srca“. Ovu tradiciju neprekidnog ponavljanja jedne kratke, smirujuće rečenice naučio je u mladosti, u trenucima kada se suočavao sa teškom bolešću i prognozom da mu je ostalo svega nekoliko meseci života.

On je ovu vrstu molitve naučio direktno od ruskih monaha u manastiru Miljkovo, koji su u Srbiju doneli tradiciju sa Svete Gore. Naime, kao mladić je oboleo od teške bolesti pluća i lekari su mu predviđali samo nekoliko meseci života. On je tada počeo neprestano, u sebi, da ponavlja rečenicu: „Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog“. Bolest se povukla, a molitva je postala njegov stalni unutrašnji štit.

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