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Kada izgovaramo svoje prezime, retko razmišljamo o tome koliko daleko u prošlost ono može da nas odvede. Ipak, pojedina prezimena koja se i danas sreću u Srbiji nose ista imena kao neke od najmoćnijih porodica koje su obeležile srednjovekovnu istoriju.

Nemanjići, Brankovići, Lazarevići i Mrnjavčevići samo su neka od imena koja se vezuju za vladare i vlastelu. Međutim, činjenica da neko danas nosi isto prezime ne znači automatski da je direktni potomak srednjovekovne dinastije.

Sveti Sava i Sveti Simeon, ikona iz prve polovine 14. veka Foto: François Guénet / akg-images / Profimedia

Kako su nastala prezimena u Srbiji

Prezimena kakva danas poznajemo u Srbiji učvršćivala su se uglavnom tokom 19. veka. Nastajala su na različite načine – prema imenu nekog pretka, zanimanju, mestu porekla ili osobini po kojoj je porodica bila poznata.

Plemićke i vladarske porodice, međutim, u istorijskim izvorima prepoznaju se mnogo ranije. Njihova imena sačuvana su u poveljama, manastirskim zapisima i drugim dokumentima.

Neka od njih ostala su poznata i vekovima kasnije.

1. Nemanjići

Nemanjići su najpoznatija srpska srednjovekovna vladarska dinastija. Njeni pripadnici imali su ključnu ulogu u razvoju srednjovekovne srpske države, kulture i crkve.

Dinastiju je utemeljio Stefan Nemanja, a među njenim najpoznatijim pripadnicima bili su Sveti Sava, Stefan Prvovenčani, kralj Milutin i car Dušan.

Loza Nemanjića u manastiru Visoki Dečani Foto: Andrea Jemolo / akg-images / Profimedia

2. Brankovići

Brankovići su bili jedna od najznačajnijih srpskih vlastelinskih porodica tokom 14. i 15. veka.

Jedan od najpoznatijih pripadnika porodice bio je Vuk Branković, koji je učestvovao u Kosovskoj bici 1389. godine. Kasniji pripadnici porodice Branković nosili su i titulu despota.

3. Lazarevići

Ime Lazarevića povezano je sa knezom Lazarom Hrebeljanovićem i njegovim naslednicima.

Posebno mesto u srpskoj istoriji zauzima njegov sin despot Stefan Lazarević, koji je vladao početkom 15. veka. Tokom njegove vladavine Beograd je postao prestonica srpske države.

Despot Stefan Lazarević, freska u manastiru Manasija Foto: Wikipedia

4. Mrnjavčevići

Mrnjavčevići su bili moćna vlastelinska porodica kojoj su pripadali kralj Vukašin i njegov sin Marko Mrnjavčević.

Upravo je Marko kasnije postao mnogo poznatiji kao Kraljević Marko, jedan od centralnih junaka srpske epske poezije.

5. Crnojevići

Crnojevići su bili vlastelinska porodica koja je krajem srednjeg veka vladala Zetom.

Za njihovo ime vezuje se i Crnojevića štamparija, koja je krajem 15. veka štampala ćirilične knjige i zauzima značajno mesto u istoriji štamparstva na ovim prostorima.

6. Kotromanići

Kotromanići su bili vladarska dinastija srednjovekovne Bosne i imali su značajnu političku ulogu na Balkanu od 13. do 15. veka.

Jedan od najpoznatijih pripadnika ove dinastije bio je Tvrtko I Kotromanić.

Rekonstrukcija krune kralja Stefana Tvrtka I Kotromanića Foto: Istorijski Muzej Srbije

Da li poznato prezime znači da imate "plavu krv"

Iako zvuči primamljivo pomisliti da poznato prezime automatski otkriva vezu sa nekadašnjim vladarima i vlastelom, genealogija je znatno komplikovanija.

Isto prezime nije dokaz direktnog srodstva sa istorijskom dinastijom. Tokom vekova ljudi su se selili, porodice su se granale, prezimena menjala, a ista porodična imena mogla su nezavisno da nastanu na različitim mestima. Zbog toga dve osobe koje danas nose isto prezime ne moraju da imaju zajedničkog pretka, a posebno ne može samo na osnovu prezimena da se zaključi da potiču od neke vladarske porodice.

Pouzdanije istraživanje porodičnog porekla zahteva praćenje matičnih i crkvenih knjiga, popisa stanovništva, arhivskih dokumenata i drugih istorijskih izvora.

Poznato prezime zato može da bude zanimljiva početna tačka za istraživanje porodične istorije, ali ne i dokaz plemićkog porekla. Iza njega se možda ne kriju kraljevi i despoti, ali gotovo sigurno postoji porodična priča koja se proteže mnogo dalje u prošlost nego što većina ljudi pretpostavlja.

(Kurir.rs/ Blic)

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