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Odluka o udomljavanju mačke donosi mnogo pitanja, od finansijskih troškova i prilagođavanja životnog stila do izbora veterinara i dileme da li uzeti jednu ili dve životinje. Pre nego što novi ljubimac stigne u dom, potrebno je dobro se pripremiti. Bret Kruger, koja vodi tim za mačke u skloništu IndyHumane, objasnila je ključne korake za buduće vlasnike, piše „Daily Paws“.

Finansije i dugoročna obaveza

Novi vlasnici treba da računaju na početne troškove opreme poput igračaka, posuda za pesak, grebalica, penjalica i činija. Nakon toga slede redovni izdaci za hranu i veterinarsku negu, a troškovi mogu da variraju u zavisnosti od potreba mačke. Veći izdatak mogu predstavljati operacije, lečenje hroničnih bolesti i druge složenije zdravstvene intervencije.

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Troškovi se razlikuju i u zavisnosti od starosti mačke – mačići zahtevaju nekoliko ciklusa vakcinacije, dok starijim mačkama češće mogu biti potrebne laboratorijske analize krvi. Kruger napominje da neprofitne organizacije i klinike za neke zahvate mogu biti povoljnija opcija, ali je kod specifičnih zdravstvenih problema veterinarska pomoć neizbežna.

Važno je imati na umu da je mačka dugoročna obaveza. Kućne mačke u proseku žive oko 15 godina, a Kruger kaže da neke danas dožive i 17 ili 18 godina.

„Morate biti spremni na takvu dugoročnu obavezu“, dodaje ona.

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Uklapanje u svakodnevicu

Pre dolaska mačke razmislite da li ste spremni da prilagodite svoju svakodnevicu. Iako svoj život možda smatrate opuštenim, prisustvo dece ili česti gosti mogu biti stresni za novu životinju.

„Uvek je dobro razmisliti o tome koliko je vaša porodica aktivna i kako će to uticati na životinju“, kaže Kruger.

Mačke vole rutinu, pa se zapitajte da li ste spremni na to da vas, na primer, svakog jutra bude u šest sati. Zbog toga bi budući vlasnici trebalo da potraže mačku čiji karakter odgovara dinamici njihovog doma.

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Zašto je bolje udomiti dve mačke

Ako planirate da udomite mače, Kruger savetuje da odmah uzmete dva. Ne moraju biti iz istog legla, ali bi bilo dobro da su sličnog uzrasta. Iako ljudi vole da se igraju sa mačićima, nisu uvek vešti u tome da ih nauče pravilnom ponašanju. Igra rukama može ih nenamerno podstaći na grebanje.

Mačke koje odrastaju same mogu razviti takozvani „sindrom jedinog mačeta“, koji se često ispoljava upravo kroz probleme sa grebanjem. Drugo mače pomaže im da nauče kako pravilno da koriste zube i kandže.

„One zapravo jedna drugu uče kako da budu dobre mačke“, objašnjava Kruger.

Udomljavanje dva mačeta ili odraslih mačaka često je jednostavno jer skloništa već imaju formirane parove koji se dobro slažu i udomljavaju se isključivo zajedno.

Foto: Alizada Studios / Alamy / Profimedia

Kako odabrati veterinara

Veterinar će vam biti potreban već nakon udomljavanja, pa je dobro na vreme pronaći odgovarajuću veterinarsku ambulantu. Kruger preporučuje izbor veterinara koji ima iskustva sa mačkama i primenjuje pristup kojim se nastoji smanjiti stres životinje tokom pregleda.

Važno je i da podržava vaspitanje uz pozitivne podsticaje i nudi bezbedna i nenasilna rešenja za prirodna ponašanja poput grebanja. Posebno treba izbegavati postupke koji uključuju hirurško uklanjanje kandži, jer mogu negativno uticati na zdravlje i ponašanje mačke.

Prvi dani u novom domu

Kada konačno dovedete mačku kući, budite strpljivi. Selidba je za životinju stresna, pa unapred pripremite hranu, vodu, posip, penjalicu i grebalicu.

ruska plava mačka Foto: ardea.com / Jean-Michel Labat / Ardea / Profimedia

Za početak mačku smestite u manju sobu ili odvojeni deo kuće i zatvorite sve otvore u koje bi mogla da se zavuče. Kruger kaže da su kupatila dobar izbor za mačiće.

Po dolasku kući spustite transporter i otvorite vrata. Mačka možda neće odmah izaći.

Najbolje je ostaviti je na miru i pustiti da se prilagodi svojim tempom.

„Budite veoma strpljivi“, poručuje Kruger.

Kako dani budu prolazili, mačka može početi da istražuje ostatak kuće. Nekim životinjama biće potrebna nedelju ili dve u njihovoj „sigurnoj bazi“ pre nego što se odvaže na dalje istraživanje.

Uz pažljivo planiranje i promišljen pristup, možete sebi obezbediti godine srećnog suživota sa novim ljubimcem.

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