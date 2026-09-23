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Slavoljub Petrović odavno nije samo bivši takmičar "Slagalice". Njegovo gostovanje u popularnom kvizu pretvorilo ga je u jednu od najprepoznatljivijih internet ličnosti sa domaćih prostora, a replike iz njegove epizode i danas žive gotovo istim intenzitetom kao pre više od deset godina.

Foto: Printscreen/Youtube

Takmičenje je završio sa čuvenih minus pet poena, ali rezultat je vrlo brzo pao u drugi plan. Publika je zapamtila njegov temperament, spontanu reakciju "dalje", kao i način na koji je izgovorio reč "ćivot", što je ubrzo postalo deo internet folklora.

Slavoljub iz "Slagalice" postao kultna internet ličnost

Godinama kasnije, snimci njegovog nastupa i dalje kruže društvenim mrežama, a korisnici se iznova vraćaju scenama koje su ga učinile prepoznatljivim.

Upravo zbog toga svaki novi snimak Slavoljuba Petrovića privuče veliku pažnju onih koji ga pamte iz kviza. Tako je bilo i ovog puta, kada se ponovo pojavio pred kamerom i kratkom porukom obradovao ljude koji ga prate na društvenim mrežama.

Novi snimak obradovao njegove pratioce

Slavoljub se javio povodom rođendanskih čestitki koje je dobio od prijatelja i pratilaca na Fejsbuku.

- Zdravo. Pozdravljam sve fejsbuk prijatelje koji su mi čestitali rođendan. Svako dobro - rekao je Slavoljub.

Snimak je mnogima odmah probudio nostalgiju za jednom od najupečatljivijih epizoda "Slagalice", a ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da se Slavoljub, barem na prvi pogled, gotovo nije promenio.

Video: Hit scena u Slagalici