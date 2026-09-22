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Stare komode, ormari i drugi drveni komadi nameštaja imaju poseban šarm, ali sa njima neretko dolazi i jedan manje poželjan detalj - karakterističan ustajali miris koji se iz fioka vrlo brzo može preneti na odeću i posteljinu.

Iako ga često jednostavno pripisujemo starosti nameštaja, pravi razlog najčešće je vlaga. Proizvođačica i restauratorka nameštaja LiLi (Rockler) Džekson za portal "Southern Living" objašnjava da upravo vlaga pogoduje nastanku buđi, a problem je posebno čest u unutrašnjosti starih komoda i ormara.

Stari drveni ormar Foto: Zoonar/Baloncici, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Razlog je i način na koji je takav nameštaj izrađen. Dok su njegove spoljašnje površine uglavnom zaštićene šelakom ili nekim drugim završnim premazom, unutrašnjost i dno fioka često su od neobrađenog drveta, koje mnogo lakše upija vlagu, a sa njom i neprijatne mirise.

Dobra vest je da se problem u mnogim slučajevima može rešiti bez agresivnog čišćenja i restauriranja nameštaja.

Prvo otkrijte odakle dolazi vlaga

Pre nego što se posvetite samim fiokama, važno je proveriti prostor u kojem se nameštaj nalazi. Ako je prostorija vlažna, čišćenje će biti samo privremeno rešenje jer se buđ, a sa njom i neprijatan miris, može ponovo pojaviti.

U prostorima sa povišenom vlagom može pomoći odvlaživač vazduha. Nakon što rešite izvor vlage, staru komodu ili ormarić, ako je moguće, iznesite na suvo i sunčano mesto. Alternativa je dobro provetrena prostorija sa dovoljno prirodnog svetla.

Sunce i cirkulacija vazduha pritom nisu samo usputni korak, upravo oni mogu znatno pomoći da se drvo dobro osuši i izgubi ustajali miris.

Usisavanje drvene fioke

Kod starog nameštaja lako je posegnuti za različitim sredstvima za čišćenje, ali stručnjakinja preporučuje jednostavniji pristup.

Sve unutrašnje površine i fioke najpre temeljno usisajte, posebno uglove i spojeve u kojima se tokom godina nakupila prašina.

Nakon toga ih prebrišite suvom krpom i ostavite otvorene kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše.

Aktivni ugalj Foto: Profimedia

Za miris koji se i dalje zadržava postoji jednostavan trik: u fioke stavite aktivni ugalj ili posudicu sa sodom bikarbonom. Oba sredstva upijaju vlagu i pomažu da se neutrališu neprijatni mirisi, a pritom ne dolaze u direktan kontakt sa osetljivom površinom starog drveta.

Sirće nije najbolje rešenje

Mešavina vode i sirćeta jedan je od najčešćih kućnih recepata za čišćenje, no kod antiknog i starijeg drvenog nameštaja sa njom treba biti oprezan.

Džekson upozorava da sirće, sapun i druga vlažna sredstva mogu oštetiti stari završni premaz. Zato pre eksperimentisanja sa domaćim preparatima treba uzeti u obzir vrednost i stanje samog komada.

Ako je na drvetu zaista prisutna buđ, može se koristiti komercijalno antimikrobno sredstvo koje je posebno namenjeno drvenim površinama. Ipak, takav zahvat može zahtevati i novu završnu obradu, zbog čega nameštaj može izgubiti deo svoje izvorne patine i starinskog izgleda.

Ako se miris stalno vraća, problem je u nezaštićenom drvetu Foto: Shutterstock/Aaaarianne

Šta ako se miris stalno vraća?

Ako ste nameštaj dobro osušili, očistili i provetrili, a miris se i dalje vraća, problem može biti u samom nezaštićenom drvetu.

U tom slučaju Džekson predlaže nanošenje jednog ili dva sloja šelaka. Njime se površina drveta zatvara i smanjuje mogućnost ponovnog prodiranja viška vlage.

Ipak, najbolja dugoročna zaštita zapravo je vrlo jednostavna - stari drveni nameštaj treba držati u što suvljoj prostoriji. Ako vlagu u prostoriji nije moguće u potpunosti kontrolisati, aktivni ugalj ili soda bikarbona mogu stalno stajati u zatvorenim fiokama i pregradama.

Tako omiljena stara komoda može zadržati svoju patinu i karakter, samo bez onog neželjenog "mirisa starog nameštaja".

(Kurir.rs/Blic)

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