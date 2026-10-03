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Dok mnogi već mnogo ranije uspore tempo, Slavko Pantić iz Usoraca kod Oštre Luke pokazuje da godine ne moraju nužno da znače i odustajanje od svega što čoveka ispunjava.

Zakoračio je u drugi vek života, ali mu je svakodnevica i dalje puna obaveza. Vozi automobil, trči, brine o pčelama, popravlja elektromotore, čita i piše bez naočara, a lekare, kako kaže, gotovo da i ne posećuje.

Posebno je zanimljivo to što je 7. maja proslavio 100. rođendan, a samo osam dana kasnije otišao da produži vozačku dozvolu.

Sa 100 godina i dalje vozi automobil

Slavko iza sebe ima čak šest decenija vozačkog iskustva i ne planira da se odrekne volana.

- Vozim bez naočara i nikad brzo, između 60 i 80 na sat. Za 60 godina vožnje nisam imao ni najmanje "kvrcanje". Auto u mojim godinama nije luksuz nego potreba - kaže Slavko.

Njegova supruga Mira, međutim, nije uvek oduševljena svim njegovim navikama, ali Slavko ostaje veran ritmu života na koji je navikao.

Svakog dana trči do dva kilometra

Kada ga pitaju kako je sačuvao vitalnost, nema komplikovanu formulu.

Nikada nije pio alkohol niti pušio, vodi računa o ishrani i, iznad svega, trudi se da se stalno kreće.

- Nikad nisam pio alkohol. Probao sam jednom i video da mi ne godi. Nikad nisam zapalio cigaretu. Čovek mora da pazi šta jede i pije i mora da se kreće. Većina sama sebi skrati život - govori Slavko.

A kretanje kod njega nije samo savet koji daje drugima.

- Svaki dan lagano trčim kilometar do dva. Ne volim da sedim. Uvek nešto radim i to me održava - kaže ovaj vitalni Hercegovac.

Život ga je od Hercegovine doveo do Oštre Luke

Slavko je rođen u selu Prigrađani, nedaleko od Mostara. Radio je kao lugar, a posao ga je najpre odveo u Ljubuški, zatim u Sanski Most, da bi se 1969. godine nastanio u Usorcima kod Oštre Luke.

- Bio sam lugar u Ljubuškom, ali je tamo u jednom periodu bilo viška lugara pa sam 1960. prebačen u Sanski Most. U Oštru Luku sam došao 1969. godine, a penzionisan sam davne 1990. - priseća se.

Sa prvom suprugom Marom, koja je preminula 1995. godine, dobio je troje dece, dva sina i ćerku. Danas ima sedmoro unučadi i 13 praunučadi.

Pčelarstvo mu je ljubav za ceo život

Jedna od stvari kojih Slavko nije mogao da se odrekne ni u stotoj godini jeste pčelarstvo. Ljubav prema pčelama nasledio je od oca, a nekada je imao čak 40 pčelinjih društava.

- Otac je pčelario pa sam i ja zavoleo pčele. Nekad sam imao 40 društava i znao da proizvedem tonu meda u sezoni. Sad imam samo tri društva, ali ne odustajem - ispričao je za "Infoprijedor.ba".

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