Slušaj vest

Donald Tramp godinama privlači pažnju ne samo političkim izjavama već i neobičnim navikama u ishrani. Njegov nekadašnji batler Toni Senekal, koji je skoro dve decenije radio za njega na imanju Mar-a-Lago, svojevremeno je otkrio da su Trampovi zahtevi za obroke bili prilično jednostavni, ali i veoma precizni.

Hamburgeri, kečap, dobro pečen odrezak i gotovo potpuno izbegavanje povrća bili su, prema njegovim rečima, deo svakodnevice sadašnjeg američkog predsednika.

Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

„Donesi mi čizburger i ne zaboravi kečap“

Senekal je u razgovoru za Inside Edition ispričao da je Tramp često tražio isti obrok.

- Toni, donesi mi čizburger. I ne zaboravi kečap - prisećao se njegov bivši batler.

Kada hamburger nije bio na meniju, Tramp je, prema njegovim rečima, birao odrezak, ali isključivo dobro pečen. Senekal je govorio i da Tramp nije imao mnogo strpljenja za povrće.

- Ako je povrće na tanjiru, ne želi ni da ga vidi - ispričao je tada.

Lekar pokušavao da mu „sakrije“ povrće

Foto: Julio Cortez/AP

Njegov nekadašnji lekar u Beloj kući Roni Džekson izjavio je 2020. godine da je pokušavao da promeni predsednikove prehrambene navike, između ostalog i tako što je tražio da se karfiol meša sa pire krompirom kako bi Tramp pojeo više povrća.

Džekson je tada govorio i da bi voleo da je uspeo da uvede ozbiljniji režim ishrane i fizičke aktivnosti.

Robert F. Kenedi mlađi: „Ne znam kako je živ“

O Trampovoj ishrani govorio je i američki ministar zdravstva Robert F. Kenedi mlađi. Gostujući početkom 2026. godine u podkastu Kejti Miler, rekao je da Tramp tokom putovanja često bira Mekdonalds, slatkiše i dijetalnu Koka-Kolu.

- Ne znam kako je živ, ali jeste - rekao je Kenedi, opisujući njegove navike u šaljivom tonu.

Dodao je, međutim, da Tramp kod kuće u Mar-a-Lagu ili u Beloj kući uglavnom jede drugačije i da njegova ishrana nije uvek ista kao tokom putovanja.

Tramp brani svoju ljubav prema brzoj hrani

Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EPA POOL

Sam Tramp je u maju 2026. godine komentarisao svoje navike u ishrani i rekao da se, uprkos godinama, oseća veoma dobro.

Govoreći u Ovalnom kabinetu, našalio se da možda brza hrana i nije toliko loša koliko se misli. Rekao je da poznaje ljude koji veoma vode računa o kilaži i ishrani, a ipak imaju zdravstvene probleme, dok on, kako tvrdi, i dalje ima mnogo energije.

Video: Mračna tajna Donalda i Melanije Tramp