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Dragan Brzaković, učitelj u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Plemetini na Kosovu i Metohiji, pobednik je 200. ciklusa kultnog kviza „Slagalica“. Put do pobede nije bio lak, a za kviz znanja, kako kaže, priprema se tokom čitavog života. I dok se u svetu tehnologije trudi da svoje znanje prenese na učenike, poruka je, navodi on, jasna - čitajte.

Nakon osvajanja kviza Slagalica, pristigle su čestitke, ali kako navodi Brzaković, put do pobede nije bio lak.

Foto: Printscreen/Youtube/RTS

„Svi moji prijatelji, učenici, rodbina, kolege sa posla bili su oduševljeni. Nakon osvajanja prvog mesta, svi su redom čestitali. Zapravo, nisam u prvom trenutku mogao da verujem šta sam uradio. U toj finalnoj epizodi ja sam sve vreme gubio, ali sam sustizao i na kraju sam došao do pobede. Nije baš lako. Naporno je, treba pre svega dosta koncentracije, da budete smireni dok učestvujete u kvizu, da se koncentrišete na svaku igru jer svaki poen je veoma važan da biste došli do samog kraja ciklusa“, ispričao je Brzaković za Kosovo online.

Za kvizove se priprema ceo život

Kako navodi, priprema za kviz traje tokom čitavog života.

„Čovek se uči od malih nogu. Od polaska u školu, i ranije, uči čitanjem knjiga. Roditelji, kad ste mali, normalno, čitaju vam knjige, a ako vas interesuje to, vi ćete da nastavite dalje. A ja verujem da je do tog uspeha dovelo i to što je moj pokojni otac svakog petka, kada sam ja bio drugi razred osnovne škole, donosio Politikin zabavnik i ja sam to čitao sam. Više me interesovalo šta piše u Politikinom zabavniku nego, na primer, u nekoj školskoj knjizi. Tako da je to jedan početak, a zatim sam rešavao enigmatiku i to mi je bilo interesantno. Obično kad me pitaju ljudi: ´Odakle ti toliko znanja´, ja im kažem kroz šalu: ´Pa, znate, imam jednu kutijicu tamo negde u svom mozgu i onda izvučem informaciju i plasiram je´“, kaže Brzaković.

Foto: Printscreen/Youtube/RTS

Brzaković najavljuje nova takmičenja, a poruka deci i, pre svega, njegovim učenicima, je da ne odustaju.

„Za mene je ovo bilo ogromno i lepo iskustvo. Potrudiću se da i svojim učenicima i nekim prijateljima koji bi hteli bi da se prijave, ali nemaju hrabrosti, da ih ohrabrim da se prijave na takmičenje, jer znam da imaju dosta znanja. Naravno da ću nastaviti i da se bavim tim mojim hobijem i učestvovaću verovatno na još nekim kvizovima. Moja poruka deci je da nastave da uče i da se nikad u životu ne predaju. Pre svega da postanu dobri ljudi, jer ih ja tome učim svakoga dana“, kaže on.

Međutim, i sam primećuje da u današnje vreme deca nisu toliko zainteresovana za čitanje, već se više fokusiraju na informacije sa društvenih mreža.

„Deca u današnje vreme nisu toliko zainteresovana za čitanje. Više ih interesuju informacije koje se pojavljuju na internetu. Oni koriste mobilne telefone i vrlo retko mogu da održe pažnju, da se koncentrišu na jednu stvar i da se fokusiraju na to. Obično prelaze sa informacije na informaciju i veoma je teško održati njihovu pažnju. Ja se stvarno trudim, pokušavam na razne načine da ih animiram. Nadam se da u tome ponekad i uspem, a ne možete stalno da ih držite pod koncentracijom jer malo-malo neko tamo progovori, skrene pažnju na drugu stranu i onda se ostali učenici uzbude dok su na času i poremeti se ta njihova koncentracija“, navodi Brzaković.

Tehnologija je nažalost nezaobilazna

Iako smatra da se tačnije informacije mogu pronaći u knjigama i enciklopedijama, kao prosvetni radnik, svestan je da je tehnologija nezaobilazna.

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„Kao prosvetni radnici, moramo da se držimo te tehnologije donekle, ali ujedno ne mislim da je tehnologija jedino i glavno rešenje da bismo poboljšali proces nastave, jer bi tu trebalo pre svega da se usklade i tradicionalna nastava i nova tehnologija da bi to dalo neke bolje rezultate“, izjavio je Brzaković.

Srpske škole na Kosovu i Metohiji imaju mnogo problema

Prema njegovim rečima, škole u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji suočavaju se sa mnogobrojnim problemima.

„Postoje razni problemi. Na primer, ukoliko nekada treba da održite čas, a nemate električnu energiju, a morate da se povežete na internet, onda ne možemo da održimo čas kao što smo nešto planirali. Onda nedostatak nekih sredstava koje mi dobavljamo onako kako moramo, recimo, udžbenika“, kazao je Brzaković.

Pobednik jednog od serijala „Slagalice“ član je Pab kviza iz Severne Mitrovice. Kako ističe, u Pab kvizu se može steći znanje i iskustvo, a posebno ga raduje to što su učesnici mlađe osobe.

„Pab kviz iz Kosovske Mitrovice koji vodi Miloš Radovanović iz Kosovske Mitrovice. On se trenutno ne održava, ali počeće krajem meseca svakog ponedeljka u gradskoj kafani 'Princip'. Tu se skupljaju kvizaške ekipe i onda se takmiče u 10 kola. Na kraju tog ciklusa pobednik Pab kviza odlazi na republičko takmičenje. Ta republička takmičenja se održavaju u Beogradu, Pančevu, Užicu, Bajinoj Bašti, Nišu, Zaječaru, u raznim gradovima Srbije. Tako da se i tu dosta iskustva i znanja stekne pre nego što se ode na taj kviz koji se održava na televiziji. Dolaze i ljudi odavde, iz Plemetine, Prilužja, a i drago mi je da se uključuju i mladi ljudi, dolaze studenti“, kazao je on i pozvao zainteresovane da se pridruže Pab kvizu i pokažu svoje znanje.

Kolege obožavaju Dragana

Za kolege u školi sa 232 đaka u Plemetini, veliko je zadovoljstvo raditi sa Draganom.

„On je preneo svoje znanje pre svega na svoje učenike, a onda i na nas kolege koji smo mlađi. Pre svega kao čovek je jako dobar, voli decu, lepo sarađuje sa njima. Kao kolega je veoma dobar, lepo sarađujemo, što je najbitnije“, kaže ućiteljica Katarina Andrić.

Direktor Osnovne škole „Sveti Sava“ Savo Grujić kazao je da je ponosan na Brzakovića i zahvalan jer je motivisao kolektiv i učenika da unaprede kvalitet nastave.

„Pre svega moram da kažem da sam ponosan na čitav kolektiv, a svi zajedno smo ponosni na našeg Dragana jer je on svojim uspehom motivisao nas i učenike da unapredimo kvalitet nastave, hvala mu na tome“, kazao je on.

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