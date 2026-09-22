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Nova sezona kviza „Potera” biće emitovana na Prvom programu Radio-televizije Srbije od 5. oktobra i to od ponedeljka do četvrtka u 21 čas. Novost nije samo to što će umesto jednom nedeljno pred gledaocima biti četiri dana, već i to što će uz Jovana Memedovića domaćin ovog kviza biti i Slobodan Šarenac. Voditelj RTS-a posle više od tri i po decenije televizijskog iskustva dobio je novi zadatak.

„Kada sam iz Sportske redakcije delimično prelazio da radim "Šarenicu"; pre osam godina, rekao sam da je to novi par cipela. Tako sam to nazvao i sada“, istakao je Šarenac.

Iako mu voditeljski posao nije nepoznat, priznao je da kviz koji već 14 sezona ima prepoznatljivu formu predstavlja novi izazov za njega. Šarenac je svoj dolazak u dobro uigranu ekipu opisao sportskim rečnikom.

„Tražili su u ekipi pojačanje za ovu godinu, bilo je naporno, ima mnogo više posla, i onda su tražili levog spoljnjeg. E, pa sad sam potpisao ugovor sa njima. Videćemo koliko sezona, ako prođem na ovom probnom testu“, našalio se Šarenac.

Istakao je i da je Jovan Memedović tokom godina postavio određene standarde u vođenju „Potere” i da očekuje različite reakcije publike na to što će mu se priključiti u novoj sezoni.

„Posle 36 godina na televiziji navikao sam na to - od reakcija kolega do ljudi koji će to gledati. Ima ljudi koji vole kvizove, koji vole Jovana, koji vole mene. Biće interesantno“, naglasio je Šarenac, a potom se našalio i na račun dugogodišnjih komentara da on i Memedović liče.

„Već godinama se priča da nas dvojica ličimo. Ovo će biti prilika, ko zna koji put, da vide da nas je dvojica“.

Šarenac je istakao i da je „Poteru” godinama pratio kao gledalac, ali da je nakon dogovora o novom angažmanu počeo da je posmatra potpuno drugačije. Od produkcije je zatražio novije epizode kako bi pažljivo analizirao način na koji Memedović vodi kviz.

„Želeo sam da vidim kako on vodi kviz, kako se okreće, gde gleda, šta je zadatak kamere, a šta je njegov zadatak, kako se odnosi prema takmičaru. Ranije sam gledao i čekao pitanja i odgovore”, objasnio je Šarenac.

Više će biti i Tragača. Tim sada čini pet dobro poznatih lica: Milica Jokanović, Žarko Stevanović, Milan Bukvić, Dušan Macura i Aleksa Stefanović. Proširena postava donosi više mogućih duela, dok izazov ostaje isti: odbraniti osvojeni iznos i biti brži od Tragača. Na pitanje koga bi od Tragača izabrao kada bi se našao u ulozi takmičara, Šarenac je istakao da bi izdvojio Dušana Macuru, ali pre svega zbog njihovog starog poznanstva.

„Komentarisao sam ga kad je igrao i za Zvezdu i za Radnički, tako da bi mi on možda oprostio neke stvari“, rekao je Šarenac kroz smeh, a potom priznao da ipak ne bi želeo nijednog Tragača za protivnika. „Svi znaju mnogo toga. Ja sam zapanjen tom količinom podataka koje oni znaju - Žarko, Milica, Milan, Aleksa, Macura. Iskreno da vam kažem, ne bih nikoga da bude protiv mene, jer mislim da ne mogu da pobedim nijednog kada bih bio takmičar“.

Novi ritam emitovanja i proširena postava donose novu dinamiku, ali ono zbog čega je publika zavolela „Poteru” ostaje nepromenjeno. Znanje, brzina, dobra taktika, uzbudljivi dueli i borba do poslednje sekunde i dalje će biti u centru igre.