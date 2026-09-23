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Džejms Farting, dobitnik rekordnog Powerball džekpota u Kentakiju, ponovo je uhapšen nakon što su ga zamenici šerifa pronašli kako spava u upaljenom automobilu na parkingu Volmarta u Džordžtaunu.

Pedesetjednogodišnjak je priveden oko 4.04 ujutru 20. septembra i optužen za alkoholisano stanje na javnom mestu, nakon što je policija dobila prijavu o vozilu koje je stajalo nasred raskrsnice.

Prijava stigla usred noći

Incident je počeo nešto pre tri sata ujutru, kada je prolaznik prijavio da se beli Ford Mustang sa privremenim registarskim tablicama zaustavio na raskrsnici ulica Čeri Blosom Vej i Konektor Roud.

Automobil se zatim odvezao do obližnjeg parkinga Volmarta i zaustavio kod punjača za električna vozila.

Kada su zamenici šerifa stigli, Mustang je i dalje radio, a Farting je bio sam i spavao na suvozačevom mestu. Policajci su, prema navodima, morali više puta da lupaju na prozor kako bi ga probudili.

ilustracija Foto: Art Konovalov/Shutterstock

Policija tvrdi da je bio vidno pod dejstvom alkohola

Prema policijskom izveštaju, Farting je imao crvene i suzne oči, nerazgovetan govor i teško je održavao ravnotežu. Zamenici šerifa naveli su i da su osetili miris alkohola i marihuane.

Farting im je rekao da ga je do parkinga dovezla jedna žena i da ga je tamo ostavila.

Međutim, pregled snimaka nadzornih kamera navodno je pokazao da je Mustang stigao na parking bez ikoga ko bi izašao iz vozila pre dolaska policije.

Policija je zaključila da je bio "očigledno pod uticajem alkohola" i da predstavlja opasnost po sebe i druge jer je mogao da upravlja vozilom u takvom stanju.

Nakon hapšenja prebačen je u pritvorski centar okruga Skot.

Od rekordnog džekpota do niza hapšenja

Ovo je samo poslednje u nizu hapšenja od kada je Farting u aprilu 2025. osvojio 167,3 miliona dolara na Powerball lutriji, što je bio najveći džekpot ikada osvojen u Kentakiju.

Samo nekoliko dana nakon što je preuzeo dobitak, uhapšen je na Floridi posle sukoba u jednom odmaralištu. Tada se suočio sa optužbama za napad na policajca i opiranje hapšenju, nakon što je, prema navodima policije, šutnuo službenika koji je pokušavao da prekine tuču.

Optužbe za provalu i nasilje u porodici

U februaru je ponovo uhapšen u Kentakiju zbog zastrašivanja učesnika u pravnom postupku.

Već u martu usledilo je novo privođenje zbog provale drugog stepena i posedovanja marihuane. Policija je tada tvrdila da je iz jedne kuće u Leksingtonu odneo oko 12.000 dolara u gotovini.

Četvrto hapšenje dogodilo se u julu, kada je optužen za nasilje u porodici, uključujući davljenje prvog stepena i napad četvrtog stepena kojim su, prema navodima istrage, nanete lakše povrede.

Navodna žrtva rekla je policiji da su se posvađali nakon povratka sa vožnje čamcem i optužila Fartinga da joj je obema rukama stegao vrat i otežao disanje.

Na ročištu 28. jula izjasnio se da nije kriv. Sud mu je odredio kauciju od 15.000 dolara, zabranu kontakta sa navodnom žrtvom i obavezno nošenje uređaja za elektronski nadzor.