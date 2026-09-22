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Dok mnogi veruju da su putovanja rezervisana za mlađe, Bridžit Rajs (62) pokazala je da za velike životne promene nikada nije kasno. Ova baka odlučila je da proda kuću, da otkaz i krene na put oko sveta, odluku za koju kaže da joj je donela potpunu slobodu.

Do sada je obišla 15 zemalja, a u Veliku Britaniju se vraća samo kako bi videla porodicu i nove unuke.

Foto: bridgettravels8/tiktok

Jedan odmor promenio joj je život

Nekadašnja menadžerka operacija u ugostiteljstvu iz Nortemptona kaže da je prelomni trenutak došao tokom odmora u Tunisu.

Bila je iscrpljena od posla, a pomisao da će još osam ili devet godina raditi kako bi jednog dana otplatila hipoteku i otišla u penziju navela ju je da preispita svoj život.

"Prodala sam kuću, dala otkaz i otrčala na aerodrom sa ogromnim osmehom na licu.To je bila najlakša odluka. Imala sam užasan posao, bila sam potpuno sagorela i hipoteku koju verovatno ne bih otplatila pre sedamdesete", kaže Bridžit.

Kuća vredna 420.000 funti finansirala je novi početak

Neposredno pre 60. rođendana napravila je veliki korak i prodala kuću u blizini Bata u Somersetu vrednu 420.000 funti.

Kaže da joj je deo finansijske sigurnosti doneo i bitkoin, dok je na putovanjima naučila kako da pronađe odlične ponude i putuje mnogo jeftinije nego što je očekivala.

Do sada je posetila Krit, Krf, Španiju, Portugal, Francusku, Tunis, Švajcarsku, Tursku, Egipat, Šri Lanku, Tajland, ostrvo Koh Samui, Bali, Vijetnam, Kambodžu i Singapur. U Vijetnamu ručak košta svega dve funte. Najviše ju je oduševio grad Hoi An u Vijetnamu.

"Tamo ima ponešto za svakoga i za sve uzraste. Noćni život je odličan, ulični restorani su fantastični, tu su vožnje čamcem i noćne pijace."

Prema njenim rečima, u Hoi Anu se može pronaći hostel za deset funti, smeštaj u porodičnoj kući za petnaest, dok luksuzni hotel može koštati oko 200 funti po noći. Posebno je oduševljena uličnom hranom.

"Imala sam teoriju da što je stolica niža pored malih kolica sa hranom, to je hrana bolja. Za mene se ispostavilo da je to potpuno tačno."

Dodaje da se za svega oko dve funte može dobiti odlično domaće jelo.

Sve je počelo uz nekoliko čašica u Tunisu

Ideju je prvobitno podelila sa prijateljicom tokom odmora u Tunisu 2022. godine. Obe su bile iscrpljene od posla i zaključile da mora postojati nešto više od života koji ih je čekao.

"Bilo je dosta Bakardija te večeri, ali misao da prvi put u životu budem potpuno slobodna bez hipoteke i računa više mi nije izlazila iz glave."

Godinu dana kasnije taj plan postao je stvarnost. Na put su krenule zajedno u septembru 2023. godine. Međutim, kada su stigle na Šri Lanku, prijateljica je shvatila da takav način života nije za nju.

"Imala sam izbor da se vratim s njom ili da nastavim sama. Nisam bila spremna da odustanem."

Prvo putovanje trajalo je čak 19 meseci, nakon čega se nakratko vratila u Britaniju da obiđe porodicu.

Kaže da su joj solo putovanja potpuno promenila način razmišljanja.

"Mozak prestane da radi na autopilotu. Umesto računa, kupovine i svakodnevnih obaveza, razmišljate gde ćete jesti, kako da se ne izgubite i koji ćete hotel izabrati."

Dodaje da putovanja privremeno brišu društvene uloge.

"Kod kuće ste nečija mama, partnerka ili zaposlena. Na putovanju te etikete nestanu i ponovo postanete ono što zaista jeste."

Najviše su se čudili muškarci u Aziji

Tokom putovanja upoznala je brojne ljude koji su bili oduševljeni što je ovakav korak napravila tek u šestoj deceniji života.

Ipak, u Šri Lanki, Vijetnamu i na Baliju često je nailazila na začuđene reakcije muškaraca.

"Nisu mogli da shvate zašto putujem sama. Svi su pretpostavljali da imam muža koji je negde u blizini."

Trenutno je ponovo u Velikoj Britaniji kako bi provodila vreme sa porodicom, nakon što je njen sin dobio blizance.

Ali već ove jeseni planira povratak u Čijang Maj i nastavak istraživanja Tajlanda.

Računica joj je jednostavna.

"U Vijetnamu ili Tajlandu mogu da živim sa oko 200 funti nedeljno, i to sa svim troškovima."

Plan joj je da svake zime boravi u jugoistočnoj Aziji, a leti se vraća u Britaniju, gde razmišlja da kupi mobilnu kućicu za boravak tokom poseta porodici.

Do sada je, kaže, na putovanja potrošila oko 60.000 funti.

"Možda jednog dana završim kao osamdesetogodišnjakinja koja živi u kamp-prikolici, ali o tome ću razmišljati kada dođe vreme. Ništa ne bih promenila."

Kako bi pomogla drugim ženama starijim od 50 godina koje sanjaju o sličnom koraku, pokrenula je i svoju zajednicu Solo Departure Lounge, gde deli savete o solo putovanjima.