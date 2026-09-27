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Dok je za većinu ljudi odlazak u prodavnicu rutinski posao koji obavljaju usput, za Oliviju Džons i njenu porodicu to je ozbiljan poduhvat koji zahteva mesece pripreme i planiranja. Olivija živi sa suprugom i četvoro dece u malenom mestu Igl na Aljasci, koje broji manje od stotinu stanovnika.

Najbliži veći grad sa prodavnicama udaljen je čak devet sati vožnje, a svake zime put koji spaja njihovo naselje sa ostatkom države postaje toliko opasan da je mesecima praktično neupotrebljiv za saobraćaj.

Aljaska Foto: Profimedia

4000 dolara samo za hranu

Zato ova šestočlana porodica svake jeseni kreće u veliku nabavku u grad Ferbanks. Čitavo putovanje traje ukupno četiri dana - od čega dva dana provode isključivo na putu. Sa sobom vuku prikolicu dugu više od četiri metra, veliki zamrzivač, prenosive frižidere i brojne plastične kontejnere.

Njihov cilj nije da kupe hranu za nekoliko nedelja, već da osiguraju preživljavanje tokom čitave duge i surove zime. Za ovogodišnju kupovinu predvideli su oko 4.000 dolara, i to isključivo za hranu - ne računajući troškove goriva, smeštaja i obroka tokom samog puta. Razlog je jednostavan: kada se vrate kući, nova velika nabavka neće biti moguća sve do proleća.

Olivija je tokom godina razvila detaljan sistem kako porodica ne bi ostala bez hrane usred najgore vejavice. Ona ne samo da kupuje ogromne količine namirnica, već vodi preciznu evidenciju o tome koliko se šta troši - i to pomoću tabela u Ekselu.

Ukoliko kupi više velikih pakovanja nekog proizvoda, unapred odredi mesečnu kvotu koliko porodica sme da potroši. Ovu lekciju je naučila nakon prve zime u izolaciji, kada su pojedine namirnice potrošili znatno brže nego što su planirali. Posebno mesto na spisku zauzima meso, a ove godine fokus je bio na ogromnim količinama piletine.

Uzgajaju povrće na -40, love i sami mese hleb

Pored zaliha iz prodavnice, porodica se trudi da bude što samostalnija. Olivija u svojoj bašti uzgaja krompir, zelenu salatu, repu i kupus, dok zimi koristi poseban hidroponski sistem za uzgoj povrća unutar kuće. Porodica tokom hladnih meseci redovno ide i u lov.

Takođe, hrana se sprema od nule - Olivija sama mesi hleb, pravi domaću testeninu i razne soseve, a veliki deo obroka unapred zamrzava kako bi imali gotova jela.

Foto: Profimedia

Potpuna izolacija ipak ima jednu malu sponu sa svetom - poštanski avion koji leti radnim danima i može da dostavi potrepštine. Međutim, problem je cena jer se dostava naplaćuje striktno po težini paketa, pa bi slanje teških namirnica bilo basnoslovno skupo.

Zbog toga je Oliviji i njenoj porodici daleko isplativije da apsolutno sve što im treba donesu sami pre nego što sneg i led potpuno zatvore jedinu saobraćajnicu.

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