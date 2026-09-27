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Priča o ekserima kojima je, prema hrišćanskom predanju, Isus Hristos bio prikovan za Časni krst vekovima intrigira vernike, istoričare i istraživače relikvija. Nakon raspeća, trag o ekserima se gubi, a vekovima kasnije pojavljuju se relikvije za koje se veruje da su upravo one Sveti ekseri. Danas se na nekoliko mesta u Evropi čuvaju ekseri koje crkvena tradicija povezuje sa Hristovim stradanjem, a jedan od njih se, prema predanju, nalazi u Krakovu.

Foto: Shutterstock

Autentičnost eksera za koje se tvrdi da su bili probodeni kroz telo Isusa Hrista dok je stradao na Časnom krstu nikada nije naučno potvrđena. Ipak, pojedine relikvije vekovima su predmet posebnog poštovanja. Gde se tačno nalaze i kako su, prema predanju, stigle tamo, priča je koja vodi kroz Jerusalim, Rim, Carigrad, Moskvu i velike evropske svetinje. Posebno mesto u toj priči zauzima i Sveta Jelena, majka cara Konstantina Velikog, kojoj se pripisuje pronalazak Časnog krsta i eksera kojima je bilo probodeno telo Spasitelja, a sada se pojavila informacija da se jedan od Svetih eksera nalazi u Krakovu.

Kako navode poljski mediji, ekser sa Časnog krsta nalazi se u Vavelskoj katedrali u Krakovu i spada u malo poznata blaga ovog hrama. U Poljsku je, prema istim izvorima, stigao 30. juna 1425. godine kao poklon pape Martina V za kralja Vladislava Jagela i kraljicu Zofiju. Papa ga je predao u znak priznanja za Jagelove zasluge u hristijanizaciji Litvanije, kao i povodom rođenja njegovog sina, budućeg kralja Vladislava Varnenčika. Relikvija se ubraja u Gospodnje relikvije, odnosno predmete koji su direktno povezani sa životom, stradanjem i smrću Isusa Hrista.

Vavelska katedrala u Krakovu Foto: Z Jan / Panthermedia / Profimedia

Ovakve relikvije su posebno cenjene u Crkvi i podižu rang mesta u kom se čuvaju. Zahvaljujući njima, hramovi često postaju cilj hodočašća vernika.

Ekser na Vavelu: Sveštenik govori o sumnjama

Nema potpune sigurnosti da je vavelski ekser autentičan fragment eksera sa Hristovog raspeća. Prema rečima sveštenika Jaceka Urbana, koga citira portal Aleteia, ipak postoje indindicije koje govore u prilog njegovoj autentičnosti.

Najvažnija među njima jeste mala veličina relikvije, koja je dugačka oko 1,5 cm. Mali fragment je u XV veku postavljen na veći ekser i spojen zlatnim obručem, što je moglo pomoći da se sačuva dragocena relikvija. Sveštenici takođe podsećaju da su se u davnim vekovima relikvije često delile, spajale ili prislanjale uz druge predmete, kojima je pripisivana posebna vrednost proistekla iz kontakta sa originalom.

slika eksera u Vavelskoj katedrali Foto: Liszt Collection / akg-images / Profimedia

Klikom na link pogledajte kako je izgledalo otvaranje groba Isusa Hrista.

Sveti ekser u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi

S druge strane, na sajtu Hrama Hrista Spasitelja u Moskvi, svetinje koju svakog dana posećuju reke hodočasnika, navedeno je da se jedan Sveti ekser nalazi baš u ovom hramu. Prema navodima sa zvaničnog sajta sabornog hrama Ruske pravoslavne crkve, eksere su, zajedno sa Časnim krstom, otkrili Sveta carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, i jerusalimski patrijarh Makarije, 325. godine tokom iskopavanja u Jerusalimu u potrazi za hrišćanskim relikvijama.

Hram Hrista Spasitelja u Moskvi Foto: Shutterstock

Krajem 326. godine, Sveta carica Jelena poslala je eksere i fragment Časnog krsta svom sinu u Rim. Krajem 8. veka, dva mikroskopska fragmenta jednog od eksera postavljena su u takozvano Koplje sudbine. Za vreme vladavine cara Manojla I (1143–1180), nakon trećeg urušavanja i konačnog uništenja zlatne statue Konstantina, Sveti ekser je uklonjen i smešten na čuvanje u crkvu Device Marije Faroske na tlu Velike palate u Carigradu. Godine 1204. brojne relikvije, uključujući i dva Sveta eksera, pale su u ruke Latina i odnete su u Zapadnu Evropu. Od 14. veka do danas, Sveti ekser, prekovan u uzdu za konje, čuva se u Milanskoj katedrali u Italiji. Drugi Sveti ekser se od 1356. godine nalazi u Bazilici Svetog Petra u Triru u Nemačkoj. Treći Sveti ekser prenet je 2008. iz muzejske zbirke Kremlja u crkvenu upotrebu, a četvrti u crkvu Časnog krsta u Jerusalimu u Rimu.

Naime, 2007. godine, na zahtev pokojnog patrijarha Alekseja II, doneta je odluka da se Ruskoj pravoslavnoj crkvi prenese Sveti ekser sa Časnog krsta i nekoliko drugih svetih relikvija, koje su takođe čuvane u muzejima Kremlja.

Godine 2008. relikvija za koju se smatra da je Sveti ekser sa Časnog krsta konačno je prenesena u Hram Hrista Spasitelja. Danas se na više mesta čuvaju relikvije koje se po predanju smatraju Svetim ekserima, ali njihova autentičnost do sada nije istorijski potvrđena.

(Kurir.rs/ Žena)

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