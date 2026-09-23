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Voditelj Jovan Memedović početak ove nedelje proveo je u Istanbulu, gde je u društvu ćerke Maše obišao neke od najpoznatijih znamenitosti ovog grada. Među mestima koja su se našla na njihovoj ruti bila je i Kapali čaršija, jedna od najpoznatijih i najvećih natkrivenih pijaca na svetu.

Istorija Kapali čaršije seže u 15. vek, u period nakon što je sultan Mehmed II Osvajač osvojio Carigrad 1453. godine. Nakon osvajanja grada, Aja Sofija je pretvorena u džamiju, dok je ubrzo započeta i izgradnja velikog trgovačkog kompleksa koji će vremenom postati Kapali čaršija.

Kapali čaršija Foto: Shutterstock

Radovi su trajali više od deset godina, a čaršija je od samog početka imala važnu ulogu u privrednom životu grada. Vremenom je izrasla u jedan od najznačajnijih trgovačkih centara Osmanskog carstva, a svoju važnost zadržala je sve do danas.

Tokom više vekova Kapali čaršija uspevala je da odoli brojnim izazovima, uključujući snažne zemljotrese i velike požare. Kompleks je tokom svoje istorije više puta obnavljan, a značajna renoviranja sprovedena su i u vreme sultana Sulejmana Veličanstvenog u 16. veku.

Danas, Kapali čaršija ima više od 3.500 prodavnica, koje neke porodice poseduju već vekovima, a koje se nalaze na površini od 40.000 kvadratnih metara. Najveća je pijaca na svetu posle one u Tabrizu u Iranu. Sastoji se iz 60 ulica i 22 kapije, pa predstvalja svojevrstan trgovinski grad u malom.

Crveni krovovi Kapali čaršije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U čaršiji možete da kupite maltene sve - od srebrnog i zlatnog nakita, preko različitih modela odeće svetskih proizvođača, do turskih tradicionalnih slatkiša poput lokuma, baklava i tulumbi. Među prodavcima na Kapali čaršiji ima i onih koji korene vuku sa Balkana, pre svega iz Raške i Bosne i Hercegovine.

Kako i sam kaže u videu, dok se pripremao da uđe u masu ispod, Memedović se popeo na sam krov pijace u Istanbulu, kako bi svojim pratiocima što bolje dočarao veličinu i utisak sa nje.

"Ovi crveni krovovi su krovovi Kapali čaršije. Ogromna je površina, zato sam se popeo ovde da steknete pravi utisak. Kao grad u gradu, stara je 550 godina. Ovo je najveća pokrivena pijaca na svetu. Sada se psihički spremam da uđem dole među radnje, u gužvu", rekao je Memedović u videu.

Nekima u komentarima ispod objave je ova lokacija već bila poznata iz planetarno poznatog serijala filmova o Džejmsu Bondu. U 23. po redu filmu o Džejmsu Bondu pod nazivom "Skyfall", Danijel Krejg tumačio je glavnu ulogu Agenta 007, a jedna od glavnih scena snimana je upravo na Kapali čaršiji.

Memedović je, naravno, probao i mnoge specijalitete. Među njima je i turšija, koju se u ovom periodu godine prodaje u providnim plastičnim čašama svuda po gradu, da se prezalogaji na ulici.

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"Ukratko turšija, od svega po malo: boranija, kiseli krastavac, paprika, cvekla, dosta rasola... Dobiješ jednu vitaminsku bombu, a ako si baš mnogo pijan - možeš sve da pojedeš", ispričao je Memedović u šaljivom tonu.

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